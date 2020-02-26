Россия отложила прием китайских лекарств. Каких препаратов могут лишиться россияне из-за эпидемии коронавируса

Фото: автор фото Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

Проблемы могут возникнуть, в первую очередь, у изготовителей бюджетных антибиотиков, кардиопрепаратов, антигистаминных и обезболивающих. Во всем виноват Китай: ведь российские лекарства на 70-80% состоят из сырья из Поднебесной. Паниковать пока рано, утверждают производители. Но если китайские заводы не заработают в ближайшее время, мало не покажется никому. О возможных сложностях с поставками из-за эпидемии коронавируса уже предупредил своих контрагентов петербургский производитель «Активный компонент», который снабжает фармацевтическими субстанциями такие заводы, как «Вертекс», «Фармасинтез», «Северная звезда», «Солофарм» и другие.



Как рассказал «Фонтанке» директор предприятия Александр Семенов, прямо сейчас речь об остановке отгрузок не идет. Тот факт что эпидемия разразилась во время китайского нового года стала спасением для рынка. Накануне длинных каникул все создали запас субстанций и интермедиатов (химические соединения, необходимые для производства субстанций — прим.ред.). Но китайские заводы не возобновили работу. По словам Александра Семенова, на данный момент полностью закрыты поставки из провинции Хубэй, да и и другие регионы не вполне открыты. «К примеру, где-то работают дистрибьюторы, а заводы стоят», - говорит он.

По оценке «Активного компонента», запасов у нас и у китайцев хватит примерно до апреля. Если фабрики не запустятся, а границы не откроются, у рынка могут возникнуть серьезные проблемы. Поэтому компания выслала партнерам список препаратов, которые производятся из китайского сырья, и предложила создать резерв и подумать об альтернативах. Прежде всего, дефицит коснется антибиотиков, кардиопрепаратов, антигистаминных и обезболивающих, говорит Александр Семенов.



По данным аналитической компании RNC Pharma, в 2019 году из Хубэя в Россию в 2019 году было ввезено 52 наименования лекарственных субстанций. Львиная доля поставок пришлось на антибиотик метронидазол (чаще всего используется при заболеваниях мочеполовой системы), таурин (входит в состав препаратов от диабета), дисульфирам (используется в средствах для лечения алкогольной зависимости), карбоцистеин (применяется для лечения заболеваний дыхательной системы), далтепарин натрия (входит в состав лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний) и нейромедиатор норэпинефрин.

Другие участники рынка разделяют опасения «Активного компонента». На Китай приходилось 75-80% сырья, которое используется в России для выпуска лекарств, говорит председатель правления некоммерческого партнерства «Медико-фармацевтические проекты XXI век» Захар Голант. По его словам, от партнеров из Поднебесной поступает очень мало информации относительно сроков возобновления поставок. «Если до апреля отгрузки восстановятся, мега-проблем удастся избежать. Если нет, те или иные наименования будут пропадать не только в России, но и в мире», - комментирует эксперт.



По мнению Захара Голанта, дефицит вряд ли грозит популярным лекарствам, которые обращаются на рынке 20 и более лет. Конкуренция среди производителей субстанций на мировом рынке большая, и китайские объемы готова взять на себя, к примеру, Индия. Кроме того, во всех странах накопилось прилично остатков. «На год-на два хватит точно», - пояснил эксперт. Задержки, скорее, коснутся новых или редких препаратов, где субстанцию делают под конкретного заказчика и конкретный объем, отмечает он.

В «Вертексе» сообщили, что на Китай приходится примерно четверть используемых компанией фарацевтических субстанций. Но на вопрос о том, на выпуске каких лекарств может сказаться их нехватка, отвечать не стали - полноценного дефицита еще нет. По информации «Фонтанки», в линейке производителя от ингредиентов из Поднебесной, к примеру, сильно зависит выпуск популярного антибиотика азитромицин и противогрибкового средства флуконазол.

«Полисан» закупает в Китае 15% сырья. «Если карантин продолжится до конца марта и перейдет на апрель, будет критично», - комментирует коммерческий директор Дмитрий Борисов. По его словам, активные вещества для своих лекарств компания производит в Белгороде, а вот вспомогательные импортирует. Даже если заводу удастся найти замену, скажем, в Индии, быстро произвести рокировку не получится. «По законодательству, если меняешь какое-то вспомогательное вещество на вещество другого производителя, ты обязан выпустить несколько тестовых серий, проверить на стабильность, доказать, что смена поставщика не повлияла на безопасность и эффективность», - комментирует Дмитрий Борисов. Процесс может растянуться до полугода.



Менее зависимы от Поднебесной компании, которые работают с биохтехнологиями (среди петербургских игроков это, к примеру, «Биокад» и «Герофарм»), поскольку в основном они являются производствами полного цикла.

Так, в «Биокаде» сообщили, что возят Китая только химические реагенты и дефицита не ожидают. «В производстве инсулинов мы от китайского сырья не зависим вообще», - говорит генеральный директор и совладелец «Герофарма» Петр Родионов. Популярные расходные материалы, вроде спирта и глюкозы, в Китае были самыми качественными и дешевыми, но, в крайнем случае, с ними справится и отечественная промышленность. Но топ-менеджер опасается, что остановка химической индустрии Поднебесной со временем лишит российский рынок также европейских и японских субстанций. «Например, сложные составляющие, которые мы используем при финальной очистке [инсулина], мы закупаем в Японии. Если они исчезнут, это будет глобальная проблема», - комментирует Петр Родионов.

К слову, с экспортом фармацевтического сырья из Южной Кореи уже возникли проблемы. Тот же «Активный компонент» закупал там изопропиловый спирт, который используется как основной реагент для синтеза субстанций. «Метиловый и этиловый покупаем в России, а вот качественного изопропанола нет, придется доочищать», - говорит Александр Семенов.



Проблемой уже озаботились федеральные чиновники. По информации «Фонтанки», 27 февраля в Минпромторге состоится совещание с участниками рынка и представителями профильных ведомств. Результатом может стать дорожная карта, которая определит перечень стратегических субстанций, необходимых для выпуска жизненно-важных лекарств, список отечественных предприятий, которые могли бы наладить их производство, а также меры для их поддержки.

Сами компании готовы взяться за задачу, но предупреждают, что на полноценное импортозамещение потребуется пять лет. Временным выходом может стать переключение на продукцию других стран — Индии, Ирана, государств Латинской Америки. Из-за дефицита и изменения логистики продукция неизбежно будет дороже, чем китайская. Но даже если заводы Поднебесной снова заработают, продукция тоже будет расти в цене: из-за введения жестких экологических норм в 2018 году в Китае закрылось примерно 10% заводов, что продолжает оказывать давление на расценки оставшихся производителей. В итоге в 2019 году в рублях цены увеличились на 15%, а в долларах на все 30%.

