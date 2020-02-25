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Происшествия

25.02.2020 11:13
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Школьница села в такси без денег к водителю из Петербурга. Он взял с неё оплату на заднем сиденье

Ночные похождения школьницы привели к интимному финалу во Всеволожском районе Ленобласти. Таксист решился на принуждение, когда узнал, что у юной пассажирки нет денег.

Как стало известно «Фонтанке» 25 февраля, накануне днём с заявлением в полицию обратилась 35-летняя жительница деревни Старая. По её словам, около часа ночи 15-летняя дочь вызвала такси и отправилась к подруге в посёлок Разметелево. Затем школьницы продолжили ночное путешествие и поехали в деревню Озерки.

Через некоторое время девятиклассница засобиралась домой, вызвала такси через мобильное приложение Uber. Когда «Киа Рио» подъехал к дому, несовершеннолетняя пассажирка призналась, что денег у неё нет, и попросила паузу, чтобы сбегать за наличными. Водитель пересел на заднее сиденье и своими действиями показал, что хочет интима. Девочка оказалась на коленях, через пару минут ей удалось вырваться, открыть дверь и убежать.

Предположительно, за рулём автомобиля находился житель Петербурга.

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Комментарии (1)

Cashmare
а полиция не хочет спросить у 35-летней жительницы деревни, какого она отпускает 15-летнюю дочь шляться где попало по ночам?
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