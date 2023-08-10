Пожалуй, самая эффектная часть завода — склад готовой продукции: яркие паллеты с кирпичом стоят стройными рядами на большой площадке и ждут очереди на отгрузку. Точный счет им ведет кладовщик Татьяна Ельцова . Она лучше многих знает, куда, что и сколько сегодня поедет. По словам сотрудницы склада, спрос на рябовский кирпич есть даже зимой. Но, конечно, больше всего этот материал покупают летом, когда чаще строят и делают ремонт. Спрос дополнительно подстегнула пандемия — россияне начали активнее переезжать в собственные дома. По наблюдениям Татьяны, рекордным по отгрузке стал минувший год: до 140 машин в день — да еще 2-3 железнодорожных вагона. Часть строительного материала предназначается для проектов «Группы ЛСР», но не только. Кирпич разъезжается по всему Северо-Западу, востребован он и в регионах Северного Кавказа, Поволжья и даже Урала. На вопрос, отличит ли Татьяна продукцию родного завода где-нибудь среди петербургских кварталов, она отвечает не задумываясь.

Благодаря своей профессии Татьяна отлично разбирается в строительных трендах. Говорит, если в 90-е был модным красный кирпич, то в последние годы для фасадов все чаще выбирают темно-коричневый. Он более традиционен для стран Северной Европы. Облицованные таким материалом дома смотрятся очень ярко. Но настоящий фаворит сезона — кирпич с флеш-обжигом. Благодаря особенностям обработки он получается «с переливами» — от светлых до темно-коричневых оттенков. Каждый кирпич уникален и не похож на другой. Такая облицовка не только весьма эффектна, но и способна скрыть неровности кладки. Современные дизайнеры очень любят этот материал и создают новые проекты специально «под него».



Учитывая интерес покупателей, Рябовский кирпичный завод продолжает экспериментировать с цветами и фактурами. «Хитом» сезона-2023 стал флеш-кирпич «с посыпкой». Этот необычный камень напоминает… ну, например, конфеты-трюфели с крошкой. Специалисты говорят: такая кладка создает эффект старины, что тоже сейчас очень модно.



Показывая трендовые новинки, Татьяна рассказывает и о себе: живет здесь, в Рябово. Летом приезжает на работу на велосипеде — на территории есть велопарковка. На предприятии уже шесть лет. Для нее как для женщины на первом месте — здоровый микроклимат в коллективе, который обеспечивают компетентное руководство и доброжелательная команда. «Такого нет: о боже, завтра понедельник», — улыбается женщина.



Вместе с детьми наша героиня постоянно участвует в корпоративной программе «Растем вместе с ЛСР»: например, в конкурсах рисунка. Ребята всегда получают хорошие призы — скажем, минувшей весной их наградили поездкой в зоопарк.



