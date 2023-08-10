Насколько переменился Петербург за последние три десятилетия? На первый взгляд, как будто не слишком сильно: Нева под живописными мостами, решетка Летнего сада, Медный всадник, в конце концов, — град Петров красуется, как еще Пушкин ему завещал. И в то же время он непрерывно трансформируется, развивается, во многом благодаря петербургским девелоперам.
Особую роль в этом процессе играет «Группа ЛСР», крупнейший застройщик Северо-Запада,*, который в 2023 году отмечает 30-летний юбилей. Его работа неразрывно связана с Петербургом: компания возрождает исторические здания, возводит новые дома, осваивает намывные территории, развивает промышленные производства и занимается социальными проектами. Кликайте по фотографиям, чтобы узнать, как много можно успеть за 30 лет (спойлер: очень много!). А еще — смотрите, какие перемены ждут город в ближайшие годы.
Особую роль в этом процессе играет «Группа ЛСР», крупнейший застройщик Северо-Запада,*, который в 2023 году отмечает 30-летний юбилей. Его работа неразрывно связана с Петербургом: компания возрождает исторические здания, возводит новые дома, осваивает намывные территории, развивает промышленные производства и занимается социальными проектами. Кликайте по фотографиям, чтобы узнать, как много можно успеть за 30 лет (спойлер: очень много!). А еще — смотрите, какие перемены ждут город в ближайшие годы.
Как меняется город вместе с бизнесом
Петербург 3.0.
Без песка и щебня не обходится ни одно строительство. Их используют при возведении любых сооружений: зданий, мостов, дорог… Уникальность «Группы ЛСР» в том, что у нее есть собственные месторождения, а значит, материалы высокого качества. Девелопер не только строит из них сам — его продукцию используют по всей России.
Гранитный щебень — важнейший компонент «дорожной одежды». Год назад «Группа ЛСР» начала выпуск фракций, получивших приставку «евро». Новая разновидность каменного материала пополнила широкую линейку продукции девелопера. Благодаря использованию еврофракций покрытие российских автомобильных дорог становится прочнее и долговечнее.
Гранитный щебень — важнейший компонент «дорожной одежды». Год назад «Группа ЛСР» начала выпуск фракций, получивших приставку «евро». Новая разновидность каменного материала пополнила широкую линейку продукции девелопера. Благодаря использованию еврофракций покрытие российских автомобильных дорог становится прочнее и долговечнее.
Где добывают песок и щебень для строек
Полезные насыпаемые
Гранитный щебень и отсев
Песок и песчано-гравийный материал
Морской песок
Кликните на карту и посмотрите, где и для чего добывают песок и щебень.
Песок нужен для строительства дорог и производства бетона. Кстати, у «Группы ЛСР» есть не только карьерный, но и морской песок. Его добывают на месторождении в акватории Финского залива, на глубине нескольких десятков метров.
Новые берега Петербурга
Эффектный морской фасад необходим Петербургу — стоящему на воде городу. Прямо сейчас на наших глазах создается новый образ Северной столицы: он впечатлит тех, кто прибывает сюда на круизных судах и яхтах. Большие перемены касаются, в частности, Васильевского острова. Каким увидят его со стороны Финского залива лет через 10?
Север: пляж, набережная и квартал из клинкера
Машину времени еще не придумали, да она и не нужна: лучше заглянем в концепцию проекта «Новый Васильевский». Его реализует крупнейший* строительный холдинг Северо-Запада — «Группа ЛСР». Девелопер построит динамичный современный квартал на намывных территориях в северной части острова. Каким же он будет?
Украшением проекта станет широкая набережная с пешеходными дорожками и спусками к воде. Она протянется вдоль Финского залива более чем на 3 км. На первой линии расположится «парадная» жилая застройка, рядом с ней — общественная инфраструктура: школы, детские сады, спортивные объекты и защищенный от ветра парк. Сердцем квартала станет центральная Приморская площадь, которую посвятят русским морякам-первопроходцам: Крузенштерну, Лазареву, Беллинсгаузену и Лисянскому. В центре, возможно, появится обелиск с фигурами мореплавателей. О героях будет напоминать и топонимика.
Его площадь — почти 162 га или 15% территории Васильевского острова.
Это завершающая часть самого масштабного проекта комплексного освоения в центральной части Петербурга.
Намыв осуществляется силами собственного флота «Группы ЛСР». У девелопера есть также месторождения морского песка.
Строительство домов начнется после работ по поднятию высотных отметок участков.
Проект полностью завершат к 2034 году.
5 фактов про «Новый Васильевский»
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Архитектура
Как будут выглядеть дома «Нового Васильевского»? Профессионалы обещают «несколько архитектурных сюжетов», сменяющих друг друга. В одну «повесть» эти сюжеты сложат пять известных архитектурных команд Петербурга. Каждый творческий коллектив привнесет что-то свое, но застройку объединит общий дизайн-код.
Консерваторы могут не волноваться: футуристических форм не будет. Только сдержанная современная архитектура — все как мы любим.
Интересная деталь: все дома в квартале будут отделаны клинкерным кирпичом. Отчасти это дань моде: Европа — да и весь мир — сейчас переживает настоящий клинкерный ренессанс. Есть и другое объяснение: в капризных погодных условиях Северной столицы авторы проекта решили использовать для фасадов только качественный материал, который прослужит как можно дольше. Благо, предприятия «Группы ЛСР» сами его производят и смогут проконтролировать соблюдение всех стандартов.
В районе у воды просто обязательна зона отдыха с песком, и на «Новом Васильевском» она уже спроектирована: не только местные жители, но и все желающие смогут пользоваться 550-метровым пространством на берегу Финского залива.
Консерваторы могут не волноваться: футуристических форм не будет. Только сдержанная современная архитектура — все как мы любим.
Интересная деталь: все дома в квартале будут отделаны клинкерным кирпичом. Отчасти это дань моде: Европа — да и весь мир — сейчас переживает настоящий клинкерный ренессанс. Есть и другое объяснение: в капризных погодных условиях Северной столицы авторы проекта решили использовать для фасадов только качественный материал, который прослужит как можно дольше. Благо, предприятия «Группы ЛСР» сами его производят и смогут проконтролировать соблюдение всех стандартов.
В районе у воды просто обязательна зона отдыха с песком, и на «Новом Васильевском» она уже спроектирована: не только местные жители, но и все желающие смогут пользоваться 550-метровым пространством на берегу Финского залива.
Развивая проект намыва на севере Васильевского острова, «Группа ЛСР» берет на себя ответственность и за полное развитие территории. Это несомненный плюс: девелопер полностью прорабатывает социальную инфраструктуру. Ситуации, когда жилье построили, а все остальное — нет, здесь не будет. Одновременно с домами в квартале возведут:
Инфраструктура
• 4 школы на 4125 учеников;
• 8 детских садов на 1925 мест;
• поликлинику на 600 посещений в смену;
• спортивный центр.
• 8 детских садов на 1925 мест;
• поликлинику на 600 посещений в смену;
• спортивный центр.
Продумывается и развитие дорог. На намывную территорию продолжат набережную Макарова. Важной транспортной артерией квартала станет проспект Крузенштерна. В западной части намыва расположится развязка с ЗСД, которая позволит легко добраться в любой район города. В перспективе в новом квартале появится станция метро «Морской фасад» — ее строительство планируется как раз к сдаче последних домов.
Экология
А что же с экологией? Сразу скажем: проектная документация получила положительное заключение государственной экологической экспертизы. Технология намыва, которая применяется в Петербурге, доказала свою эффективность в Японии, Нидерландах и Объединенных Арабских Эмиратах.
«Группа ЛСР» стремится снизить любое негативное воздействие на окружающую среду до минимального. На Васильевском специалисты компании ведут постоянный мониторинг различных показателей: выбросов в атмосферу, качества воды, следят за движением донных отложений и утилизируют отходы производства на специальных полигонах. Для защиты акватории Невской губы от песчаных взвесей сооружены специальные ограждающие конструкции.
В конце мая на северном намыве появился экомобиль: дополнительный контроль состояния воздуха на стройплощадке теперь ведут и специалисты природоохранного центра «Экосфера Невского края».
Кстати, девелопер проводит компенсационные мероприятия: например, пополняет водный биоресурс, выпуская мальков рыб в акваторию Финского залива
«Группа ЛСР» стремится снизить любое негативное воздействие на окружающую среду до минимального. На Васильевском специалисты компании ведут постоянный мониторинг различных показателей: выбросов в атмосферу, качества воды, следят за движением донных отложений и утилизируют отходы производства на специальных полигонах. Для защиты акватории Невской губы от песчаных взвесей сооружены специальные ограждающие конструкции.
В конце мая на северном намыве появился экомобиль: дополнительный контроль состояния воздуха на стройплощадке теперь ведут и специалисты природоохранного центра «Экосфера Невского края».
Кстати, девелопер проводит компенсационные мероприятия: например, пополняет водный биоресурс, выпуская мальков рыб в акваторию Финского залива
Фотография сделана в июле 2022 года
Как создается эффектный морской фасад на Васильевском острове? Смотри видео
Юг: хвойный парк, променад и панорамное жилье
Если квартал на севере Васильевского острова только проектируется, то масштабный проект «Группы ЛСР» на южных намывных территориях возводится полным ходом. Его название петербуржцам хорошо знакомо: «Морская набережная».
Жилой комплекс строится на площади 34 га и включает 47 домов. Проект состоит из четырех очередей, первая из которых введена в эксплуатацию в 2023 году. На наших глазах на западе города растет новый современный микрорайон с качественной средой — уютными зелеными дворами, теплыми паркингами, школами и детскими садами, поликлиникой, стрит-ритейлом, общественными пространствами для отдыха и общения.
Концепция
Для удобства проект поделен на две части: SeaView и «Бульвар». Как можно догадаться по названию, первая часть — это дома на первой линии. Они расположены вдоль Финского залива, из окон здесь открываются захватывающие дух морские панорамы.
Вторая линия не менее привлекательна. Ведь она расположена в непосредственной близости к хвойному парку. Это еще одна «фишка» квартала: в 2020 году строители высадили более 1300 деревьев. К моменту завершения проекта сосны и ели подрастут и превратятся в большую вечнозеленую аллею, которая будет радовать глаз круглый год.
Хвойный парк — не единственная здесь зеленая зона. В квартале предусмотрена набережная протяженностью более 2 км и шириной до 100 м. Она станет отличным местом отдыха и для пешеходов, и для велосипедистов. Для тех и других устроят удобные дорожки, вдоль которых высадят кустарники и деревья, типичные для Карельского перешейка.
Вторая линия не менее привлекательна. Ведь она расположена в непосредственной близости к хвойному парку. Это еще одна «фишка» квартала: в 2020 году строители высадили более 1300 деревьев. К моменту завершения проекта сосны и ели подрастут и превратятся в большую вечнозеленую аллею, которая будет радовать глаз круглый год.
Хвойный парк — не единственная здесь зеленая зона. В квартале предусмотрена набережная протяженностью более 2 км и шириной до 100 м. Она станет отличным местом отдыха и для пешеходов, и для велосипедистов. Для тех и других устроят удобные дорожки, вдоль которых высадят кустарники и деревья, типичные для Карельского перешейка.
Уникальность новых проектов на намывных территориях Невской губы состоит в том, что жители будут любоваться балтийскими просторами, оставаясь рядом с петербургской историей: Ростральными колоннами, Академией Художеств, Зимним... Им не придется тратить много времени, чтобы доехать до «Эрарты», Севкабеля и Василеостровского рынка.
Разумеется, к услугам жителей будет и вся инфраструктура острова: магазины, рестораны, кафе, салоны красоты, фитнес-клубы и т.д.
Разумеется, к услугам жителей будет и вся инфраструктура острова: магазины, рестораны, кафе, салоны красоты, фитнес-клубы и т.д.
Все для жизни
А что же с социалкой? На территории жилого комплекса построят:
• 3 школы на 2300 учеников;
• 4 детских сада на 675 мест;
• поликлинику на 800 посещений в день.
• 3 школы на 2300 учеников;
• 4 детских сада на 675 мест;
• поликлинику на 800 посещений в день.
Кстати, строительство первой школы на 375 мест уже началось. Причем оно стартовало на пять месяцев раньше срока. Предполагается, что и сдаст объект девелопер досрочно: не осенью 2025 года, как собирался изначально, а в декабре 2024-го.
В новой школе на Васильевском предусмотрены столовая, гардеробные, медкабинет, бассейн, спортивный и актовые залы, большая библиотека с ТВ-студией и все, что нужно современному ученику. Территорию рядом благоустроят, сделав удобной в том числе для маломобильных граждан.
Параллельно «Группа ЛСР» заканчивает строительство детского сада на 320 мест на Невской губе. Его планируют ввести в эксплуатацию уже летом 2023 года.
В новой школе на Васильевском предусмотрены столовая, гардеробные, медкабинет, бассейн, спортивный и актовые залы, большая библиотека с ТВ-студией и все, что нужно современному ученику. Территорию рядом благоустроят, сделав удобной в том числе для маломобильных граждан.
Параллельно «Группа ЛСР» заканчивает строительство детского сада на 320 мест на Невской губе. Его планируют ввести в эксплуатацию уже летом 2023 года.
Вид на море
Планировочные решения в проекте разработаны так, чтобы улучшить видовые характеристики квартир на первой линии. У панорамных окон увеличен размер до 1,6 х 1,95 м (при стандарте 1,5 х 1,5 м). Предусмотрены и глубокие лоджии с остеклением в пол. Корпуса SeaView обращены на юго-запад: жители будут встречать рассветы и провожать закаты, не выходя из дома. В ориентированных на южную сторону комнатах светло будет в течение всего дня.
«Морская набережная» — хороший пример современного подхода к организации пространства. Большую часть предложения составляют просторные двухкомнатные квартиры, общественная и частная зона в которых разделены. Гостиные и кухни выходят на залив, а приватные помещения — детские и спальни — в тихий двор.
«Морская набережная» — хороший пример современного подхода к организации пространства. Большую часть предложения составляют просторные двухкомнатные квартиры, общественная и частная зона в которых разделены. Гостиные и кухни выходят на залив, а приватные помещения — детские и спальни — в тихий двор.
• Система «Умный дом»;
• Закрытые для автотранспорта внутренние дворы;
• Видеонаблюдение ограждение по периметру;
• Детские игровые площадки с функциональными зонами по интересам и возрастам.
Другие преимущества ЖК «Морская набережная»
Современная архитектура, стильные общественные пространства, продуманный ландшафтный дизайн — на этих «китах» строится новый морской фасад Петербурга. Каким он будет — увидим уже совсем скоро.
Как устроено производство железобетона
Домостроительный комбинат «Блок» стал частью «Группы ЛСР» в 2002 году, а через несколько лет получил новое имя — «ЛСР. Строительство-СЗ». Здесь производят железобетонные «детали», из которых собирают петербургские новостройки. Сегодня почти в каждом районе города можно найти дома, полностью построенные из продукции этого предприятия. Мы изучили фабрику стен и потолков на Парнасе — и выяснили, как она работает.
Американские горки для щебня
Бетон состоит из четырех основных компонентов: цемента, песка, щебня и воды. Плюс специальные добавки, которые увеличивают прочность, морозостойкость и другие полезные свойства материала.
Сырье сначала совершает путешествие по наклонной галерее с лентой-транспортером — и приезжает на верхний этаж здания, которое специалисты называют бетоносмесительным участком. Здесь оно может какое-то время храниться. Когда же производству требуется очередная порция бетона, необходимое количество цемента, песка и щебня падает на этаж ниже, в огромную мешалку. Там заливается водой, перемешивается — и снова проваливается на один этаж, попадая в синюю переворотную тележку. В ней бетон поедет в формовочный цех.
Сырье сначала совершает путешествие по наклонной галерее с лентой-транспортером — и приезжает на верхний этаж здания, которое специалисты называют бетоносмесительным участком. Здесь оно может какое-то время храниться. Когда же производству требуется очередная порция бетона, необходимое количество цемента, песка и щебня падает на этаж ниже, в огромную мешалку. Там заливается водой, перемешивается — и снова проваливается на один этаж, попадая в синюю переворотную тележку. В ней бетон поедет в формовочный цех.
Сам себе сварщик
Внутри каждого железобетонного изделия находится трехмерный каркас из арматурной стали. Его изготовлением занимается автоматический сеткосварочный комплекс.
Металлические стержни поступают на производство свернутыми в круглые бухты. Машина разматывает и распрямляет арматуру, потом самостоятельно отмеряет необходимую длину, отрезает, раскладывает в виде сетки и сваривает, при необходимости — загибает края вверх. Все это происходит согласно чертежу из загруженного в комплекс управляющего файла.
Затем автомат сваривает объемный каркас из двух сеток: нижней, напоминающей коробку, и верхней, которая работает как крышка.
Металлические стержни поступают на производство свернутыми в круглые бухты. Машина разматывает и распрямляет арматуру, потом самостоятельно отмеряет необходимую длину, отрезает, раскладывает в виде сетки и сваривает, при необходимости — загибает края вверх. Все это происходит согласно чертежу из загруженного в комплекс управляющего файла.
Затем автомат сваривает объемный каркас из двух сеток: нижней, напоминающей коробку, и верхней, которая работает как крышка.
Занимательная «кулинария»
Следующий этап — формовка, то есть изготовление железобетонного изделия. В нем есть что-то кулинарное, напоминающее о выпечке. Судите сами: для начала берется металлическая форма и смазывается, но не маслом, а особым разделительным составом. Он нужен, чтобы изделие не прилипало и его можно было легко снять с формы.
Если «пекут» наружную стеновую панель, на форму устанавливают деревянные вкладыши, благодаря которым сформируются окна и дверные проемы. Следом укладывают каркас. К нему привязывают дополнительные элементы: например, закладные детали из стали (нужны, чтобы сваркой соединить два изделия во время монтажа на стройплощадке). Во внутреннюю стену добавляют пластиковый канал для электропроводки с распределительной коробкой и подрозетником.
Если «пекут» наружную стеновую панель, на форму устанавливают деревянные вкладыши, благодаря которым сформируются окна и дверные проемы. Следом укладывают каркас. К нему привязывают дополнительные элементы: например, закладные детали из стали (нужны, чтобы сваркой соединить два изделия во время монтажа на стройплощадке). Во внутреннюю стену добавляют пластиковый канал для электропроводки с распределительной коробкой и подрозетником.
Вибрация или карусель?
Если используется стендовая технология, панель доводят до готовности в одной неподвижной форме. Для горизонтальных стендов подходит более густой бетон. Материал приезжает в цех на синей переворотной тележке (ее мы упоминали в начале), которая движется по эстакаде под потолком. Из нее смесь вываливается в желтый бункер-воронку, а затем рабочие ее раскладывают, растаскивают и заглаживают. Стенд вибрирует, чтобы уплотнить бетон, и подогревается, чтобы ускорить затвердение.
Более жидкий материал используется в кассетных машинах — вертикальных стендах, собранных в блоки по 20 штук. Они экономят производственные площади и дают более гладкую поверхность, но, к сожалению, подходят не для всех смесей и изделий. Бетон заливается в кассеты сверху с помощью укладчика, которым управляет оператор.
Часть панелей комбинат изготавливает по конвейерной технологии — она работает по принципу карусели. Эта часть производства называется линией циркулирующих поддонов. Процесс начинается с очистки формы от следов предыдущего изделия и смазки, причем все происходит без вмешательства человека. На втором участке устанавливают магнитные металлические борта, задающие периметр будущей панели. Далее — вкладывают каркас, привязывают дополнительные элементы.
Следующая остановка — бетонирование, после чего поддон заезжает в камеру термовлажностной обработки, где проводит 12 часов. Наружу выходит готовое изделие, которое снимают с карусели краном. Форма же отправляется на стартовую позицию и начинает все с начала.
Часть панелей комбинат изготавливает по конвейерной технологии — она работает по принципу карусели. Эта часть производства называется линией циркулирующих поддонов. Процесс начинается с очистки формы от следов предыдущего изделия и смазки, причем все происходит без вмешательства человека. На втором участке устанавливают магнитные металлические борта, задающие периметр будущей панели. Далее — вкладывают каркас, привязывают дополнительные элементы.
Следующая остановка — бетонирование, после чего поддон заезжает в камеру термовлажностной обработки, где проводит 12 часов. Наружу выходит готовое изделие, которое снимают с карусели краном. Форма же отправляется на стартовую позицию и начинает все с начала.
По закону физики
Железобетонные лифтовые шахты формуют особым образом — с помощью металлических сердечников, напоминающих широкие прямоугольные колонны. Сердечник окружают каркасом из сетки, потом надевают наружную опалубку. Бетон заливают в узкое пространство между колонной и опалубкой. Сердечник нагревается изнутри, чтобы ускорить затвердение смеси, но в конце резко охлаждается и, по законам физики, уменьшается в объеме. Так появляется зазор, благодаря которому можно снять с него готовое изделие. Технология позволяет не собирать шахты лифтов из четырех стеновых панелей, а сразу создавать монолитную прямоугольную трубу.
Контрольные работы
У домостроительного комбината есть своя лаборатория, которая тщательно следит за качеством на всех этапах производства. Прежде всего, проверяют сырье, которое отдают в работу только после положительного заключения.
Готовая смесь также оценивается — непосредственно перед бетонированием. Лаборант берет пробы из переворотной тележки и заливает их в небольшие кубические формы. Если испытания покажут, что с кубиками что-то не так, бракуется вся партия изделий из этого бетона. Впрочем, такой сценарий маловероятен: он исключается еще на этапе оценки сырья.
Арматуру тоже проверяют на входе — растягивают в специальной установке, пока не разорвется. А после монтажа сетки проверяют на прочность сварные соединения.
Кроме того, примерно раз в три месяца проходят регулярные испытания изделий, обязательные по ГОСТам. Панель помещают на аттестованный стенд и проверяют, как она выдерживает предусмотренную для нее проектную нагрузку, при каком воздействии образуются трещины, когда начинается разрушение. Такие проверки обычно требуются изделиям, которым приходится нести максимальный вес: например, кухонным перекрытиям — ведь на них обычно стоит почти вся бытовая техника квартиры.
Готовая смесь также оценивается — непосредственно перед бетонированием. Лаборант берет пробы из переворотной тележки и заливает их в небольшие кубические формы. Если испытания покажут, что с кубиками что-то не так, бракуется вся партия изделий из этого бетона. Впрочем, такой сценарий маловероятен: он исключается еще на этапе оценки сырья.
Арматуру тоже проверяют на входе — растягивают в специальной установке, пока не разорвется. А после монтажа сетки проверяют на прочность сварные соединения.
Кроме того, примерно раз в три месяца проходят регулярные испытания изделий, обязательные по ГОСТам. Панель помещают на аттестованный стенд и проверяют, как она выдерживает предусмотренную для нее проектную нагрузку, при каком воздействии образуются трещины, когда начинается разрушение. Такие проверки обычно требуются изделиям, которым приходится нести максимальный вес: например, кухонным перекрытиям — ведь на них обычно стоит почти вся бытовая техника квартиры.
Ну, поехали
На финальном этапе инженеры отдела технического контроля проверяют каждое готовое изделие: гладкость поверхностей, размеры, наличие всех нужных элементов. Ни одна панель или перекрытие не покидает цех без специального штампа, который доказывает, что они успешно прошли контроль качества.
После проверки изделия едут по рельсам на вывозной тележке на склад готовой продукции, расположенный под открытым небом. Здесь они хранятся в естественном для них положении: стеновые панели — вертикально, перекрытия — горизонтально. Со склада их доставляют на стройплощадку с помощью специально оборудованного автотранспорта.
Панелевозы бывают двух типов. В одних изделия ставятся под углом друг к другу, наподобие железобетонного шалаша. В других они размещаются вертикально, и эту разновидность транспорта сотрудники комбината называют... стекловозами. Дело в том, что когда-то производство столкнулось с проблемой: большие нетиповые панели, описания которых нет в ГОСТах, требовали особых условий горизонтальной транспортировки. Их приходилось возить на стройку в строго определенное время суток да еще и в сопровождении машин ГИБДД, что было и сложно, и дорого. В качестве решения проблемы один из сотрудников комбината предложил переоборудовать для этой цели прицеп-стекловоз. Идея оказалась удачной и вошла в практику, название тоже осталось.
После проверки изделия едут по рельсам на вывозной тележке на склад готовой продукции, расположенный под открытым небом. Здесь они хранятся в естественном для них положении: стеновые панели — вертикально, перекрытия — горизонтально. Со склада их доставляют на стройплощадку с помощью специально оборудованного автотранспорта.
Панелевозы бывают двух типов. В одних изделия ставятся под углом друг к другу, наподобие железобетонного шалаша. В других они размещаются вертикально, и эту разновидность транспорта сотрудники комбината называют... стекловозами. Дело в том, что когда-то производство столкнулось с проблемой: большие нетиповые панели, описания которых нет в ГОСТах, требовали особых условий горизонтальной транспортировки. Их приходилось возить на стройку в строго определенное время суток да еще и в сопровождении машин ГИБДД, что было и сложно, и дорого. В качестве решения проблемы один из сотрудников комбината предложил переоборудовать для этой цели прицеп-стекловоз. Идея оказалась удачной и вошла в практику, название тоже осталось.
Это интересно
Листайте вправо
В списке продукции домостроительного комбината «Группы ЛСР» — около 3000 изделий. Панельное жилье перестало быть типовым, поэтому для его возведения требуются разнообразные детали.
Одна мешалка объемом
2 кубометра может произвести за день около 100 кубометров бетона, что равно 10 000 ведрам объемом в 10 л.
2 кубометра может произвести за день около 100 кубометров бетона, что равно 10 000 ведрам объемом в 10 л.
Чем больше в бетоне воды, тем ниже его прочность. Чтобы сделать смесь более устойчивой, часть воды в ней заменяют на специальные добавки.
В одном панельном доме обычно сочетаются три марки бетона: Б-15, Б-22,5 и Б-25. Для нижних этажей используют материал, выдерживающий более высокую нагрузку. Для средних и верхних требуется меньшая «грузоподъемность».
Максимальный размер железобетонного перекрытия —
4 х 6 м, что позволяет создать бесшовный потолок для комнаты площадью около 22 кв.м. Максимальная высота стен при панельном строительстве — 3 м.
4 х 6 м, что позволяет создать бесшовный потолок для комнаты площадью около 22 кв.м. Максимальная высота стен при панельном строительстве — 3 м.
Самый тяжелый из ключевых элементов панельного дома — плита перекрытия, она весит около 7,4 тонны. Самый легкий — лестничная площадка (1,3 т).
Работая с полной загрузкой мощностей, комбинат может за год произвести столько железобетонных изделий, сколько нужно для строительства
500 000 кв.м жилья.
500 000 кв.м жилья.
Элитное начало, масштабное продолжение
Полезные насыпаемые
«Группа ЛСР» уже 30 лет строит Петербург, не забывая бережно относиться к его архитектурным традициям. В честь юбилея компании предлагаем вспомнить, как зарождался современный рынок недвижимости, и оценить размах проделанной работы.
Дом на набережной Грибоедова сделал «Группу ЛСР» родоначальником современного элитного строительства в Петербурге, и с тех пор компания успела осуществить в центре города множество проектов такого формата. Вписывать новые дома в историческое окружение — особое искусство. Но именно премиум-класс дает такую возможность: в этом сегменте каждый дом или жилой комплекс создается по уникальному авторскому проекту. Сверх того в центре нужно с особым вниманием относиться к истории места и окружающему ландшафту.
Не под одного Гребенку
В начале 1990-х строительная отрасль Петербурга вместе со всей страной вышла из мира плановой экономики на неуютные поначалу просторы свободного рынка. Ее приватизировали в числе первых: тресты преобразовывались в акционерные общества, строительные главки ликвидировались, государственное управление прекратилось. Земля тоже стала частной. Никакого элитного жилья тогда, разумеется, не строили. Квартиры для обеспеченных покупателей «создавались» с помощью расселения и ремонта коммуналок в центре города.
Самым ранним примером «высокого класса» в Петербурге стала первая новостройка «Группы ЛСР». Она была сдана в 1997 году, но возводилась по чертежам из 1850-х. Пятиэтажное здание на набережной канала Грибоедова построили с нуля, воссоздав на его законном месте доходный дом статского советника Густава Франка, который был разрушен во время Великой Отечественной. Фасады в классическом стиле восстановили по проекту архитектора Николая Гребенки, разработанному им в середине XIX века, но так и не воплощенному.
Создатели официально именовали свой проект элитным и предлагали будущим жильцам соответствующие квартиры: потолки выше трех метров, арочные двери, места для установки каминов и редкую тогда в центре города «фишку» — стеклопакеты на окнах. А чтобы сделать премиальное жилье еще привлекательнее, руководство компании решило... поднять цены. Парадоксальное решение существенно подстегнуло продажи. Видимо, для покупателей из девяностых «элитный» означало, прежде всего, «очень дорогой».
Самым ранним примером «высокого класса» в Петербурге стала первая новостройка «Группы ЛСР». Она была сдана в 1997 году, но возводилась по чертежам из 1850-х. Пятиэтажное здание на набережной канала Грибоедова построили с нуля, воссоздав на его законном месте доходный дом статского советника Густава Франка, который был разрушен во время Великой Отечественной. Фасады в классическом стиле восстановили по проекту архитектора Николая Гребенки, разработанному им в середине XIX века, но так и не воплощенному.
Создатели официально именовали свой проект элитным и предлагали будущим жильцам соответствующие квартиры: потолки выше трех метров, арочные двери, места для установки каминов и редкую тогда в центре города «фишку» — стеклопакеты на окнах. А чтобы сделать премиальное жилье еще привлекательнее, руководство компании решило... поднять цены. Парадоксальное решение существенно подстегнуло продажи. Видимо, для покупателей из девяностых «элитный» означало, прежде всего, «очень дорогой».
Например, вторую очередь ЖК «Смольный парк», расположенного между ансамблем Смольного собора и набережной Невы, построили почти буквально в парке. Точнее — среди вековых деревьев исторического участка: здесь до революции располагалась богадельня, основанная еще при Екатерине II. В этом месте никогда не существовало регулярной застройки, и новые корпуса не встали по линейке, а расположились в свободном порядке. Главной задачей при этом было сохранение старинной зелени.
Любопытно, что в облик комплекса заложен намек на еще допетровскую историю места. Гранитная облицовка зданий, по замыслу автора проекта Юрия Земцова, должна напоминать об укреплениях шведской крепости Ниеншанц, стоявшей когда-то на противоположном берегу Невы. При этом выбранный архитектурный стиль — традиционный петербургский конструктивизм — позволяет первой очереди проекта гармонично соседствовать с расположенной рядом «сталинкой».
Любопытно, что в облик комплекса заложен намек на еще допетровскую историю места. Гранитная облицовка зданий, по замыслу автора проекта Юрия Земцова, должна напоминать об укреплениях шведской крепости Ниеншанц, стоявшей когда-то на противоположном берегу Невы. При этом выбранный архитектурный стиль — традиционный петербургский конструктивизм — позволяет первой очереди проекта гармонично соседствовать с расположенной рядом «сталинкой».
Например, вторую очередь ЖК «Смольный парк», расположенного между ансамблем Смольного собора и набережной Невы, построили почти буквально в парке. Точнее — среди вековых деревьев исторического участка: здесь до революции располагалась богадельня, основанная еще при Екатерине II. В этом месте никогда не существовало регулярной застройки, и новые корпуса не встали по линейке, а расположились в свободном порядке. Главной задачей при этом было сохранение старинной зелени.
Любопытно, что в облик комплекса заложен намек на еще допетровскую историю места. Гранитная облицовка зданий, по замыслу автора проекта Юрия Земцова, должна напоминать об укреплениях шведской крепости Ниеншанц, стоявшей когда-то на противоположном берегу Невы. При этом выбранный архитектурный стиль — традиционный петербургский конструктивизм — позволяет первой очереди проекта гармонично соседствовать с расположенной рядом «сталинкой».
Любопытно, что в облик комплекса заложен намек на еще допетровскую историю места. Гранитная облицовка зданий, по замыслу автора проекта Юрия Земцова, должна напоминать об укреплениях шведской крепости Ниеншанц, стоявшей когда-то на противоположном берегу Невы. При этом выбранный архитектурный стиль — традиционный петербургский конструктивизм — позволяет первой очереди проекта гармонично соседствовать с расположенной рядом «сталинкой».
Элитное строительство, если делать все правильно, позволяет не только выводить на рынок квадратные метры, но и украшать город — и даже создавать новые достопримечательности. Хороший пример из портфеля «Группы ЛСР» в этом смысле — нарядный «Русский дом» в Басковом переулке. Его архитектор Евгений Герасимов признавался, что своими глазами видел, какой интерес вызывает новое здание: люди фотографировались на его фоне, изучали фасад, пытались понять, из чего тот сделан. И неудивительно: дом в неорусском стиле, отсылающий к допетровским теремам и палатам, привлекает внимание остроконечными башенками и прихотливыми узорами на белом искусственном камне — петушками, единорогами, крылатыми львами, птицами, растениями.
Так, в 2010-х годах компания построила на Крестовском острове два дома в духе итальянского возрождения. «Венеция», обращенная к реке и парку, напоминает о старинных палаццо эпохи Ренессанса. Ее гранитная и мраморная отделка отличается поистине дворцовой роскошью, а по углам крыши сидят грифоны с расправленными крыльями.
Дом Verona, выходящий фасадом на Морской проспект, отсылает к базилике Сан-Джорджо-Маджоре и особнякам на Виа дель Корсо. Спереди он украшен светлым гатчинским известняком, а боковые и задние стороны — кирпичные. Проекты обоих домов выполнены архитектурным бюро Евгения Герасимова, который, описывая их пропорции, часто ссылался на Бродского и его «огромные резные сундуки темных палаццо» из эссе о Венеции.
«Сундуки» Бродского
Не только «на материке» Петербурга можно обнаружить элитные проекты «Группы ЛСР». Есть они и на островах. Здесь не слишком плотная застройка позволяет возводить необычные здания, внешний вид которых не продиктован архитектурным окружением.
Освоив самый известный из фешенебельных островов Петербурга, «Группа ЛСР» сосредоточилась на другом — Петровском. К концу 2023 года здесь достроят последние корпуса элитного жилого комплекса NEVA HAUS.* Он расположен на землях, принадлежавших когда-то пивоваренному заводу «Бавария». К слову, недалеко от нового квартала сохранились два исторических здания начала прошлого века — солодовня и контора.
ЖК NEVA HAUS стал новым прочтением петербургского «кирпичного стиля», причем решение архитекторов не следует канонам его промышленного, неорусского или готического воплощения. Вместо этого фасад каждого дома украшен индивидуальным орнаментом из цветного клинкера. На одном из корпусов выложена массивная кирпичная цепь, другой отделан светлой рельефной кладкой на темном фоне. Есть даже оптическая иллюзия: на фасаде четвертого корпуса клинкер положен так, чтобы под окнами появились «откосы».
Любопытно, что весь кирпич, которым оформлены дома NEVA HAUS, изготовлен на собственном производстве «Группы ЛСР». Более того, специально для этого проекта была запущена производственная линия и разработан новый клинкер нестандартного размера с особой палитрой оттенков. Всего на фасадах комплекса можно обнаружить более 40 видов кирпича!
ЖК NEVA HAUS стал новым прочтением петербургского «кирпичного стиля», причем решение архитекторов не следует канонам его промышленного, неорусского или готического воплощения. Вместо этого фасад каждого дома украшен индивидуальным орнаментом из цветного клинкера. На одном из корпусов выложена массивная кирпичная цепь, другой отделан светлой рельефной кладкой на темном фоне. Есть даже оптическая иллюзия: на фасаде четвертого корпуса клинкер положен так, чтобы под окнами появились «откосы».
Любопытно, что весь кирпич, которым оформлены дома NEVA HAUS, изготовлен на собственном производстве «Группы ЛСР». Более того, специально для этого проекта была запущена производственная линия и разработан новый клинкер нестандартного размера с особой палитрой оттенков. Всего на фасадах комплекса можно обнаружить более 40 видов кирпича!
Кроме давно знакомых петербуржцам островных территорий «Группа ЛСР» застраивает и сравнительно недавно появившиеся намывы Васильевского. На южном, который компания делит с другими девелоперами, уже сдана в эксплуатацию первая очередь ЖК «Морская набережная». Огромную северную территорию — целых 143 гектара — «Группа ЛСР» будет осваивать самостоятельно. Название квартала уже известно — «Новый Васильевский». А вот его точный облик пока остается загадкой. Жилые группы поделят между пятью архитектурными бюро, которые планируют создать гармонично сочетающиеся проекты с общим дизайн-кодом.
Домостроительный комбинат, ставший частью компании еще в девяностых, позволил «Группе ЛСР» активно развивать не только элитное, но и массовое домостроение, возводя в разных районах Петербурга жилые комплексы комфорт-класса. В середине 2010-х компания приобрела земли бывшего совхоза «Ручьи» — всего около 600 гектаров. Впоследствии на этой территории появились ЖК «Новая Охта» и «Новая Охта. На речке», здесь продолжается строительство ЖК «Цветной город» и «Ручьи».*
Жилая недвижимость
Коммерческая недвижимость
Кликните на карту и посмотрите, где находятся объекты «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге
Объекты с фотографиями
Самый эффектный адрес Петербурга
Есть в арсенале «Группы ЛСР» довольно необычная специализация: создание бизнес-центров класса А, но не в новых утилитарных, а в реконструированных исторических зданиях — в самом сердце города. Так, Георгиевский особняк в «Парадном квартале» был некогда частью ансамбля Преображенских казарм. БЦ «Невский 68» — знаменитый «Литературный дом» Лопатина, где когда-то жили Гончаров, Белинский, Тургенев, Тютчев (сталинский ампир его фасада — вклад советских архитекторов, восстанавливавших строение после войны). А история БЦ «Смольный» и вовсе началась при Екатерине Великой. По указу императрицы на этом месте впервые было построено каменное здание.
Но, пожалуй, самый впечатляющий адрес в портфеле девелопера — Невский, 1: дом, с которого начинается Петербург. В разное время здесь располагались гостиница, книжная лавка, художественный магазин, мебельная фабрика, а с 1911 года — Петербургский первый частный коммерческий банк. Реконструкция первого здания на главной улице города, — серьезная задача. «Группа ЛСР» подошла к ней ответственно и смогла превратить этот дом в современный бизнес-центр, сохранив его аутентичность. Здесь восстановлены парадные лестницы и мраморные полы, а также колонны, бронзовые перила, световой фонарь в атриуме на первом этаже и деревянные интерьеры нескольких комнат.
Жилье и бизнес-центры — далеко не весь список форматов, с которыми работает «Группа ЛСР»: компания занимается еще и санаторно-курортной недвижимостью. Так, в Сочи она реконструирует знаковую гостиницу «Приморская», санаторий «Волна» и пансионат «Кристалл». В Петербурге «Группе ЛСР» принадлежит санаторий «Сестрорецкий курорт». Сейчас на его территории ведется реконструкция спального корпуса, в планах — возрождение некогда утраченного курзала. Подробнее о развитии «Сестрорецкого курорта» можно почитать здесь.
В Петербурге компания регулярно занимает первую строчку в рейтинге девелоперов по объемам текущего строительства. На 1 июля 2023 года на ее счету было 1 718 839 кв.м!** Прямо сейчас «Группа ЛСР» возводит 14 жилых комплексов в разных районах и предлагает покупателям более 8 000 квартир.
Одиннадцать заводов и собственный флот
За 30 лет небольшая фирма, зарегистрированная в Петербурге в октябре 1993 года, превратилась в крупный холдинг, который может взять на себя все этапы строительства — от создания новой земли и производства материалов до сдачи готовых комплексов. Как застройщик «Группа ЛСР» уже давно вышла за границы города: ее проекты можно найти в Ленобласти, Москве и Подмосковье, Екатеринбурге и Сочи.
«Группа ЛСР» сегодня
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∙ Около 10 000 сотрудников в Петербурге, Москве и Екатеринбурге
∙ Застройщик №1 по объемам текущего строительства в Петербурге**
∙ Более 40 объектов в продаже в трех городах
∙ 2,5 млн кв. м — объем текущего строительства по всем регионам
∙ 700 тыс. кв.м введено в эксплуатацию в 2022 году
∙ 9 млн кв.м введено в эксплуатацию за 30 лет работы компании
∙ Застройщик №1 по объемам текущего строительства в Петербурге**
∙ Более 40 объектов в продаже в трех городах
∙ 2,5 млн кв. м — объем текущего строительства по всем регионам
∙ 700 тыс. кв.м введено в эксплуатацию в 2022 году
∙ 9 млн кв.м введено в эксплуатацию за 30 лет работы компании
«ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад»
∙ Около 1,7 млн кв. м жилья в активной фазе строительства
∙ Около 1,7 млн кв. м жилья в активной фазе строительства
«ЛСР. Строительство — Северо-Запад»
∙ Домостроительный комбинат в Петербурге мощностью 500 тыс. кв. м в год
∙ Домостроительный комбинат в Петербурге мощностью 500 тыс. кв. м в год
«ЛСР. Бетон»
∙ Четыре бетонных завода
∙ Четыре бетонных завода
«ЛСР. Стеновые»
∙ Четыре кирпичных завода
∙ Два газобетонных завода
∙ Четыре кирпичных завода
∙ Два газобетонных завода
«ЛСР. Базовые»
∙ Шесть песчаных карьеров, в том числе крупнейший в Ленобласти — «Манушкино», суммарно добывают 8 млн кубометров песка в год
∙ Шесть карьеров добывают 7 млн кубометров щебня в год
∙ Месторождение морского песка в Финском заливе
∙ 38 единиц собственного флота, включая специализированную технику для гидронамывных работ
∙ Шесть песчаных карьеров, в том числе крупнейший в Ленобласти — «Манушкино», суммарно добывают 8 млн кубометров песка в год
∙ Шесть карьеров добывают 7 млн кубометров щебня в год
∙ Месторождение морского песка в Финском заливе
∙ 38 единиц собственного флота, включая специализированную технику для гидронамывных работ
«ЛСР. Краны»
∙ Парк из 200 автокранов зарубежного и отечественного производства.
∙ Парк из 200 автокранов зарубежного и отечественного производства.
ЖК NEVA HAUS — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Жилой комплекс NEVA RESIDENCE — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Ручьи» — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Цветной город» — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «ЛСР. Ржевский парк» — застройщик ООО «СЗЛСР.ЛО», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Морская набережная» — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
** Согласно рейтингу Единого ресурса застройщиков на 1 июля 2023 года
Жилой комплекс NEVA RESIDENCE — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Ручьи» — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Цветной город» — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «ЛСР. Ржевский парк» — застройщик ООО «СЗЛСР.ЛО», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Морская набережная» — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
** Согласно рейтингу Единого ресурса застройщиков на 1 июля 2023 года
Люди за стеной
Люди за стеной
Можете ли вы узнать кирпич «в лицо»? А вот сотрудники Рябовского кирпичного завода, который больше века работает в Ленинградской области, — да. Специалисты предприятия «Группы ЛСР» безошибочно определят свою продукцию среди современной (и не очень) городской застройки. Как? Сейчас расскажем.
Чтобы доехать до Рябово из Петербурга, нужно преодолеть 95 км по московской трассе М-10. Кирпичный завод — самое крупное предприятие поселка и одно из самых заметных в Тосненском районе. В далеком 1910 году его основала британская подданная Эсмеральда Менде. В те времена кирпич делали вручную и сушили на солнце. Готовый материал отправляли на железнодорожную станцию по узкоколейке, конной тягой.
Сегодня это высокотехнологичное производство: две автоматизированные линии выпускают рядовой кирпич для строительства стен и облицовочный для отделки фасадов. Обе они под одной крышей — в новом цехе, построенном в 2010 году. С 2013 года завод входит в состав ООО «ЛСР. Стеновые».
Сегодня это высокотехнологичное производство: две автоматизированные линии выпускают рядовой кирпич для строительства стен и облицовочный для отделки фасадов. Обе они под одной крышей — в новом цехе, построенном в 2010 году. С 2013 года завод входит в состав ООО «ЛСР. Стеновые».
Начальник производства Кирилл Румянцев
«В месяц мы выпускаем 8000 единиц условного кирпича. Это строительный камень разнообразной фактуры и окраски — всего порядка 10 видов. Работаем на кембрийской голубой глине, которая придает готовым изделиям повышенные потребительские свойства».
Рабочее место Андрея напоминает капитанский мостик на корабле. С высокой площадки ему видно все, что происходит на линии садки: там просохшие кирпичи разгружаются из тележки и едут в печь. Сильные потоки воздуха из сушильной зоны только добавляют сходства с морем, причем тропическим: так здесь жарко. Поэтому рядом с оператором — кулер с питьевой водой.
Вокруг все непрерывно движется — разгрузочный лифт постоянно подвозит серые бруски, они проходят по конвейеру и формируются в небольшие партии — карты, — которые в вагонах отправляются на обжиг. Процесс контролирует электроника: на мониторе отображены все важные показатели. Оператор в него смотрит, но и сам бдит.
Вокруг все непрерывно движется — разгрузочный лифт постоянно подвозит серые бруски, они проходят по конвейеру и формируются в небольшие партии — карты, — которые в вагонах отправляются на обжиг. Процесс контролирует электроника: на мониторе отображены все важные показатели. Оператор в него смотрит, но и сам бдит.
Чтобы обеспечить такой объем производства, Рябовский завод работает в две смены. При этом штат небольшой — порядка 150 человек. Больше и не требуется: многие процессы берут на себя роботы. Впрочем, без внимательного взгляда даже совершенной технике пока не справиться. Почему? Об этом рассказал наш первый герой — наладчик оборудования Андрей Шилин.
Контрольные работы
«Одного кирпича не хватает — вся карта может упасть. Мне нужно вовремя это заметить и устранить. Смотрю, чтобы камешек к камешку стоял. Только так получится хорошая продукция, без изъяна».
Под рукой у сотрудника весы, линейка и угольник: он успевает проверить массу и размеры кирпичей из каждой партии. А еще контролирует влажность: если воды слишком много, то в печи камень может разорвать (много в нашем случае — это больше 2%).
В общем, задач у наладчика оборудования хватает. Поэтому он предупреждает журналиста, что больше 5 минут уделить не сможет — нельзя оставлять без внимания линию.
Вот так Андрей Шилин «рулит» на своем «капитанском» мостике уже 10 лет. Работа не кажется ему монотонной: настройка всей транспортной цепи, по его мнению, — очень даже творческий процесс. Ему нравится взаимодействовать с камнем: как бы ни менялись времена и технологии, кирпич остается универсальным строительным материалом, который нужен везде.
Наш собеседник живет в Тосно, благодаря служебной развозке добирается до работы за 15-20 минут. До того, как устроился в Рябово, каждый день ездил в Петербург. Говорит, разница ощутимая. Кстати, до кирпичного завода удобно добираться из Никольского и Колпино: в 300 м от проходной железнодорожная станция Соколов Ручей. Поэтому предприятие так привлекательно для трудоустройства среди жителей Тосненского и Колпинского районов.
В общем, задач у наладчика оборудования хватает. Поэтому он предупреждает журналиста, что больше 5 минут уделить не сможет — нельзя оставлять без внимания линию.
Вот так Андрей Шилин «рулит» на своем «капитанском» мостике уже 10 лет. Работа не кажется ему монотонной: настройка всей транспортной цепи, по его мнению, — очень даже творческий процесс. Ему нравится взаимодействовать с камнем: как бы ни менялись времена и технологии, кирпич остается универсальным строительным материалом, который нужен везде.
Наш собеседник живет в Тосно, благодаря служебной развозке добирается до работы за 15-20 минут. До того, как устроился в Рябово, каждый день ездил в Петербург. Говорит, разница ощутимая. Кстати, до кирпичного завода удобно добираться из Никольского и Колпино: в 300 м от проходной железнодорожная станция Соколов Ручей. Поэтому предприятие так привлекательно для трудоустройства среди жителей Тосненского и Колпинского районов.
Наладчик оборудования Андрей Шилин
Механики приходят на помощь
Чтобы обеспечивать непрерывное производство, все оборудование на заводе должно работать как часы. Это зона ответственности 37-летнего Евгения Голополосова, инженера-механика I категории. Выпускник Петербургского государственного университета путей сообщения пришел на Рябовский кирпичный завод два года назад. Он признается, что после железной дороги «испытал шок» — так много нового пришлось осваивать, привыкать к особенностям производства. Одни расстояния чего стоят: во время первой же аварии он «находил» за день 28 000 шагов. Но вызовы стали точкой роста для молодого специалиста — для него самого очевидно, что за это время он вырос как профессионал.
Механик вспоминает один из показательных случаев, когда оперативная и квалифицированная работа ремонтной бригады позволила не сорвать выпуск продукции в высокий сезон. Есть в цеху такие устройства — бегуны помола массы. Это два огромных колеса весом в 15 тонн каждое. Вращаясь, они перемалывают смесь глины и песка, из которой впоследствии и делают кирпичи. Весной 2023 г. одно из колес заклинило — пришлось разбирать всю конструкцию, снимать колесо, срезать заклинивший подшипник, чистить, собирать заново. Чтобы не тормозить производственный процесс, три человека работали две ночи. Сложная, но интересная мужская работа.
Особый вопрос, который также приходится решать инженеру, — импортозамещение немецкого оборудования.
Механик вспоминает один из показательных случаев, когда оперативная и квалифицированная работа ремонтной бригады позволила не сорвать выпуск продукции в высокий сезон. Есть в цеху такие устройства — бегуны помола массы. Это два огромных колеса весом в 15 тонн каждое. Вращаясь, они перемалывают смесь глины и песка, из которой впоследствии и делают кирпичи. Весной 2023 г. одно из колес заклинило — пришлось разбирать всю конструкцию, снимать колесо, срезать заклинивший подшипник, чистить, собирать заново. Чтобы не тормозить производственный процесс, три человека работали две ночи. Сложная, но интересная мужская работа.
Особый вопрос, который также приходится решать инженеру, — импортозамещение немецкого оборудования.
«Часть необходимых нам для ремонта запчастей мы не можем получить из-за санкций. Поэтому приходится их снимать, зарисовывать, делать чертежи и передавать конструкторам. Сделав заказ, ждем. Получаем — ставим».
Инженер-механик I категории Евгений Голополосов
В ответ на вопрос, почему он дорожит работой в структуре «ЛСР. Стеновые», наш собеседник называет, прежде всего, конкурентную зарплату. Если возникает сверхурочная работа, как в описанном выше случае, она оплачивается. Еще один существенный плюс — бесплатный горячий обед. Съемочная группа «Фонтанки» на собственном опыте убедилась: в большой заводской столовой кормят вкусно. Кроме того, в соцпакет входят полис ДМС и форменная одежда.
Есть и еще один важный бонус: после полугода работы сотрудник может получить скидку на продукцию завода и другие строительные материалы, производимые под брендом «ЛСР», а также на квартиры в жилых комплексах компании.
Есть и еще один важный бонус: после полугода работы сотрудник может получить скидку на продукцию завода и другие строительные материалы, производимые под брендом «ЛСР», а также на квартиры в жилых комплексах компании.
Пожалуй, самая эффектная часть завода — склад готовой продукции: яркие паллеты с кирпичом стоят стройными рядами на большой площадке и ждут очереди на отгрузку. Точный счет им ведет кладовщик Татьяна Ельцова. Она лучше многих знает, куда, что и сколько сегодня поедет. По словам сотрудницы склада, спрос на рябовский кирпич есть даже зимой. Но, конечно, больше всего этот материал покупают летом, когда чаще строят и делают ремонт. Спрос дополнительно подстегнула пандемия — россияне начали активнее переезжать в собственные дома. По наблюдениям Татьяны, рекордным по отгрузке стал минувший год: до 140 машин в день — да еще 2-3 железнодорожных вагона.
Часть строительного материала предназначается для проектов «Группы ЛСР», но не только. Кирпич разъезжается по всему Северо-Западу, востребован он и в регионах Северного Кавказа, Поволжья и даже Урала. На вопрос, отличит ли Татьяна продукцию родного завода где-нибудь среди петербургских кварталов, она отвечает не задумываясь.
Часть строительного материала предназначается для проектов «Группы ЛСР», но не только. Кирпич разъезжается по всему Северо-Западу, востребован он и в регионах Северного Кавказа, Поволжья и даже Урала. На вопрос, отличит ли Татьяна продукцию родного завода где-нибудь среди петербургских кварталов, она отвечает не задумываясь.
«Фея» склада
«Я всегда узнаю наш кирпич. У него очень ровная геометрия, это красивый и качественный материал. Мне действительно приходилось видеть «свои» дома. В такие моменты испытываешь гордость».
Благодаря своей профессии Татьяна отлично разбирается в строительных трендах. Говорит, если в 90-е был модным красный кирпич, то в последние годы для фасадов все чаще выбирают темно-коричневый. Он более традиционен для стран Северной Европы. Облицованные таким материалом дома смотрятся очень ярко. Но настоящий фаворит сезона — кирпич с флеш-обжигом. Благодаря особенностям обработки он получается «с переливами» — от светлых до темно-коричневых оттенков. Каждый кирпич уникален и не похож на другой. Такая облицовка не только весьма эффектна, но и способна скрыть неровности кладки. Современные дизайнеры очень любят этот материал и создают новые проекты специально «под него».
Учитывая интерес покупателей, Рябовский кирпичный завод продолжает экспериментировать с цветами и фактурами. «Хитом» сезона-2023 стал флеш-кирпич «с посыпкой». Этот необычный камень напоминает… ну, например, конфеты-трюфели с крошкой. Специалисты говорят: такая кладка создает эффект старины, что тоже сейчас очень модно.
Показывая трендовые новинки, Татьяна рассказывает и о себе: живет здесь, в Рябово. Летом приезжает на работу на велосипеде — на территории есть велопарковка. На предприятии уже шесть лет. Для нее как для женщины на первом месте — здоровый микроклимат в коллективе, который обеспечивают компетентное руководство и доброжелательная команда. «Такого нет: о боже, завтра понедельник», — улыбается женщина.
Вместе с детьми наша героиня постоянно участвует в корпоративной программе «Растем вместе с ЛСР»: например, в конкурсах рисунка. Ребята всегда получают хорошие призы — скажем, минувшей весной их наградили поездкой в зоопарк.
Учитывая интерес покупателей, Рябовский кирпичный завод продолжает экспериментировать с цветами и фактурами. «Хитом» сезона-2023 стал флеш-кирпич «с посыпкой». Этот необычный камень напоминает… ну, например, конфеты-трюфели с крошкой. Специалисты говорят: такая кладка создает эффект старины, что тоже сейчас очень модно.
Показывая трендовые новинки, Татьяна рассказывает и о себе: живет здесь, в Рябово. Летом приезжает на работу на велосипеде — на территории есть велопарковка. На предприятии уже шесть лет. Для нее как для женщины на первом месте — здоровый микроклимат в коллективе, который обеспечивают компетентное руководство и доброжелательная команда. «Такого нет: о боже, завтра понедельник», — улыбается женщина.
Вместе с детьми наша героиня постоянно участвует в корпоративной программе «Растем вместе с ЛСР»: например, в конкурсах рисунка. Ребята всегда получают хорошие призы — скажем, минувшей весной их наградили поездкой в зоопарк.
Кладовщик склада готовой продукции Татьяна Ельцова
Преимущества работы в «Группе ЛСР»:
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…Вот так, кирпичик за кирпичиком, складывается работа современного предприятия. Новые технологии, эффективный менеджмент и, конечно, люди, которые неравнодушно относятся к своему делу.