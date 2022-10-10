Изменения в обществе требуют от строительных компаний быстро ориентироваться — и тоже меняться. Так, именно современные тренды стали толчком для ребрендинга компании «Полис». Конечно, недостаточно просто изменить бренд и его визуальное оформление. В компании говорят о том, что стараются как можно точнее почувствовать запросы покупателей, используя при этом всю экспертизу и опыт, накопленные за 12 лет работы.
Говорить о тенденциях в недвижимости лучше всего на конкретных примерах. Рассмотрим, насколько им соответствует новый ЖК «Полис Новоселье», который строится в пригороде Петербурга.
Петербург – один из самых активно застраиваемых городов страны. Поэтому именно здесь задаются тренды девелопмента: яркая архитектура, комплексное развитие, создание жилья для реальных людей, а не абстрактных покупателей — вот лишь некоторые из них. Всего мы выделили семь, отражающих наиболее актуальные тенденции на рынке.
Говорить о тенденциях в недвижимости лучше всего на конкретных примерах. Рассмотрим, насколько им соответствует новый ЖК «Полис Новоселье», который строится в пригороде Петербурга.
При выборе нового жилья покупатель смотрит не только на квартиру, но и на среду обитания в целом. И она не заканчивается сразу за входной дверью, а продолжается даже за пределами парадной. Жизненное пространство в комплексе должно быть максимально комфортным, удобным, интересным — и при этом безопасным.
Компания «Полис» в Новоселье занимается комплексным освоением территории. Это означает, что дома не просто стоят рядом — их связывает общая пешеходная зона, внутри комплекса будут спортивные и детские игровые площадки, появятся кафе, магазины, то есть все, что нужно для полноценной и интересной жизни в 5 минутах от дома.
Компания «Полис» в Новоселье занимается комплексным освоением территории. Это означает, что дома не просто стоят рядом — их связывает общая пешеходная зона, внутри комплекса будут спортивные и детские игровые площадки, появятся кафе, магазины, то есть все, что нужно для полноценной и интересной жизни в 5 минутах от дома.
Новоселье — активно развивающийся поселок. Социально-культурные объекты сдаются в эксплуатацию практически одновременно с жилыми домами. Ещё в 2016 году тут появился ледовый дворец ICE RINK, уже работают школы и детские сады и строятся новые.
Люди уже не хотят жить на «третьей улице Строителей»: у любого дома должно быть собственное лицо, и яркий внешний вид лучшее тому подспорье. Но при этом архитектурные изыски сами по себе не приветствуются — каждая деталь должна выполнять свою функцию, задачу. Ведь никто не готов переплачивать.
В ЖК «Полис Новоселье» у каждого дома есть П-образный двор, который открыт в сторону центральной пешеходной аллеи. Таким образом получается одновременно и приватный двор, и общее пространство, которое «собирает» корпуса в единую композицию. Архитектура учитывает расположение здания относительно сторон света.
В ЖК «Полис Новоселье» у каждого дома есть П-образный двор, который открыт в сторону центральной пешеходной аллеи. Таким образом получается одновременно и приватный двор, и общее пространство, которое «собирает» корпуса в единую композицию. Архитектура учитывает расположение здания относительно сторон света.
Цветовое решение фасадов отвечает всем современным тенденциям в архитектуре: они по-скандинавски графичны, а цветовые акценты выбраны из актуальной палитры Pantone 2022.
В каждом доме живут люди разного возраста — и от благоустройства они ждут разного. Дети хотят играть на площадке, взрослые не прочь заняться спортом или просто пройтись вечером. В современных жилых комплексах стараются создать пространство для всех, причем так, чтобы не мешать друг другу наслаждаться отдыхом. Плюс к этому — обязательное обилие деревьев, кустарников и прочей зелени, разбавляющей городской ландшафт.
В новом ЖК компании «Полис» в Новоселье во внутренних дворах будут находиться детские площадки и места для занятий спортом на свежем воздухе — у каждого дома свои. А в общей пешеходной зоне, которая пронизывает весь жилой комплекс, будет большая детская площадка, столы для игры в пинг-понг и беговая дорожка. Для отдыха — шезлонги и перголы. Отделить места для активного отдыха от спокойных зон планируется с помощью живых изгородей из кустарников. Будут здесь и аллеи из деревьев высотой 4-5 метров, и, конечно, газоны с цветами.
Недвижимость всегда в цене. Сейчас — еще больше, чем в другие времена, — никто не хочет переплачивать за «лишние», т.е. не используемые квадратные метры. Поэтому функциональность планировки — пожалуй, первое, на что смотрят покупатели, определившись с районом будущего жилья. Поэтому появляются такие элементы планировок как кухни-гостиные, мастер-спальни, разделение зон на общие и частные.
Например, в ЖК «Полис Новоселье» для больших семей предлагается как раз вариант с мастер-спальней — это личное пространство родителей, где есть собственная гардеробная и/или санузел с ванной, чтобы обеспечить максимальную приватность. Еще одна деталь — кухня-ниша, которая экономит полезную площадь: в ней удобно разместить технику и мебель как в стандартной кухне, но она не отделяется от гостиной стеной, поэтому визуально пространство кажется больше.
Индивидуальный подход к интерьеру — это прекрасно, но нередко хочется переехать побыстрее, а потом уже оглядеться вокруг и решить, что менять. Поэтому все больше квартир сдается с отделкой, а иногда и с меблировкой. Это удобно, а добавить деталей жилью всегда можно за счет текстиля, мебели и других мелочей. Немаловажный плюс: отделка от застройщика может быть включена в ипотечный кредит, т.е. не придется придумывать, где взять еще денег на ремонт. При этом за счет объема застройщику отделка обойдется дешевле.
В квартирах «Полиса» можно выбрать как чистовую отделку «под ключ», получив гарантию того, что будут использованы материалы высокого качества, так и отделку whitebox или предчистовую — вся черновая работа уже выполнена и можно сразу приступать к дизайну интерьеров, сэкономив и время, и средства.
В квартирах «Полиса» можно выбрать как чистовую отделку «под ключ», получив гарантию того, что будут использованы материалы высокого качества, так и отделку whitebox или предчистовую — вся черновая работа уже выполнена и можно сразу приступать к дизайну интерьеров, сэкономив и время, и средства.
У каждого из покупателей свои запросы: кому-то важен вид из окна, другим — свободный доступ с детской коляской, третьим — двор без машин. Создать дом одновременно для всех и для каждого не так уж легко: приходится учитывать сотни мелочей.
Например, в ЖК «Полис Новоселье» входные группы будут наполнены естественным светом за счет витражных конструкций большой площади. Для мам с маленькими детьми организованы колясочные, где можно оставить детский транспорт, а безбарьерную среду оценят и люди с ограниченными возможностями. Два выхода из парадной — во двор и на улицу — упростят логистику внутри дома. Двор без машин — залог безопасности, как и система видеонаблюдения и контроля доступа на территорию.
Например, в ЖК «Полис Новоселье» входные группы будут наполнены естественным светом за счет витражных конструкций большой площади. Для мам с маленькими детьми организованы колясочные, где можно оставить детский транспорт, а безбарьерную среду оценят и люди с ограниченными возможностями. Два выхода из парадной — во двор и на улицу — упростят логистику внутри дома. Двор без машин — залог безопасности, как и система видеонаблюдения и контроля доступа на территорию.
Правильная архитектура защищает от шума. Квартиры ориентированы на юг – значит, в доме будет теплее и светлее. И таких мелочей, которые на самом деле важны для повседневного комфорта, можно перечислить множество.
«Мы идем в ногу со временем, ориентируемся на запросы наших клиентов и готовы строить самые конкурентоспособные и востребованные жилые комплексы. Целевая аудитория девелопера молодеет, отсюда и спрос на новые современные решения. Сегодня клиенты выбирают не просто квартиру, а жизненное пространство, среду обитания, где им будет максимально комфортно, интересно и безопасно»
— комментирует Игорь Белов, генеральный директор Группы компаний «Полис».
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ЖК «Полис Новоселье» - застройщик ООО СЗ ПОЛИС НОВОСЕЛЬЕ, проектная декларация №47-000985 от 08.09.2022 на сайте наш.дом.рф
ЖК «Полис Новоселье» - застройщик ООО СЗ ПОЛИС НОВОСЕЛЬЕ, проектная декларация №47-000985 от 08.09.2022 на сайте наш.дом.рф
Автор: Мария Мокейчева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены: «ООО "ТИН ГРУПП»
Фотографии: Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены: «ООО "ТИН ГРУПП»
Фотографии: Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева
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