Индивидуальный подход к интерьеру — это прекрасно, но нередко хочется переехать побыстрее, а потом уже оглядеться вокруг и решить, что менять. Поэтому все больше квартир сдается с отделкой, а иногда и с меблировкой. Это удобно, а добавить деталей жилью всегда можно за счет текстиля, мебели и других мелочей. Немаловажный плюс: отделка от застройщика может быть включена в ипотечный кредит, т.е. не придется придумывать, где взять еще денег на ремонт. При этом за счет объема застройщику отделка обойдется дешевле.



В квартирах «Полиса» можно выбрать как чистовую отделку «под ключ», получив гарантию того, что будут использованы материалы высокого качества, так и отделку whitebox или предчистовую — вся черновая работа уже выполнена и можно сразу приступать к дизайну интерьеров, сэкономив и время, и средства.

