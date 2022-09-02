Продуктовая корзина на неделю
Сколько стоит продуктовая корзина на неделю, подсчитала «Фонтанка». И нашла несколько секретов выгодного шопинга. Спойлер: за покупками рекомендуем отправиться в «Гипер Ленту», где есть максимальный выбор, удобная бонусная система и собственные торговые марки.
6 способов сэкономить
Продукты мы закупим для семьи из трех человек. За основу возьмем потребительскую продуктовую корзину, стоимость которой ежемесячно подсчитывает служба статистики. Это набор хорошо знакомых товаров на каждый день.
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Батон
Продуктовая корзина «Фонтанки»
Горох
Хлеб ржаной
Свекла
Морковь
Листья салата
Мука
Петрушка
1 шт.
1 шт.
900 г
1 кг
1 кг
1 кг
1 уп
1 уп
Сельдь соленая
Маргарин
Соль
Чай
500 г
1 пачка
1 кг
100 пак.
Овсяные хлопья
Макароны
Гречка
Укроп
Яблоки
Персики
Капуста свежая
Сахар
500 г
900 г
450 г
1 кг
1 уп
1 кг
1 кг
900 г
Приправа к курице
Молоко
Кефир
Сметана
20 г
950 г
1 л
300 г
Капуста квашеная
Шоколадные конфеты
Огурцы свежие
Печенье овсяное
450 г
1 кг
1 кор.
300 г
Масло сливочное
Творог
180 г
200 г
Огурцы соленые
Помидоры соленые
Помидоры свежие
Говядина
Баранина
Свинина
Картофель
Мясо птицы
1800 г
1 кг
1800 г
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
Сыр
Яйца
Масло растительное
350 г
10 шт
1 л
Рис
900 г
Рыба свежая
1 кг
Батон
Продуктовая корзина «Фонтанки»
Горох
Хлеб ржаной
Свекла
Морковь
Листья салата
Мука
Петрушка
1 шт.
1 шт.
900 г
1 кг
1 кг
1 кг
1 уп
1 уп
Сельдь соленая
Маргарин
Соль
Чай
500 г
1 пачка
1 кг
100 пак.
Овсяные хлопья
Макароны
Гречка
Укроп
Яблоки
Персики
Капуста свежая
Сахар
500 г
900 г
450 г
1 кг
1 уп
1 кг
1 кг
900 г
Приправа к курице
Молоко
Кефир
Сметана
20 г
950 г
1 л
300 г
Капуста квашеная
Шоколадные конфеты
Огурцы свежие
Печенье овсяное
450 г
1 кг
1 кор.
300 г
Масло сливочное
Творог
180 г
200 г
Огурцы соленые
Помидоры соленые
Помидоры свежие
Говядина
Баранина
Свинина
Картофель
Мясо птицы
1800 г
1 кг
1800 г
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
Сыр
Яйца
Масло растительное
350 г
10 шт
1 л
Рис
900 г
Рыба свежая
1 кг
Для того, чтобы определить стоимость корзины, отправляемся в «Ленту». В сети есть магазины разных форматов — «Супер Лента», «Мини Лента», «Лента Онлайн», — мы же выберем «Гипер Ленту» из-за максимально широкого ассортимента.
Сначала суммируем цены без скидок и карты постоянного покупателя. Затем пересчитываем ту же корзину с акциями и скидками по Карте №1*. И, наконец, формируем тот же набор на основе товаров собственной марки «Лента». И вот, что получаем:
Результат налицо — разница между первой и третьей корзиной составила почти 2000 рублей! И это еще не всё. Вместе с календарем акций выбирайте дни суперскидок на целые категории товаров — сыры, мясо, рыба и многие другие.
Стоимость товаров актуальна на момент публикации материала.
А ТЕПЕРЬ РАСКРОЕМ ВСЕ СЕКРЕТЫ выгодного ШОПИНГА В «ЛЕНТЕ»
ГРАНДИОЗНЫЕ СКИДКИ В ПРАЗДНИЧНОМ КАТАЛОГЕ
В честь дня рождения «Лента» запустила праздничный каталог со скидками до 60% на тысячи товаров и подготовила миллионы конвертов сюрпризов за покупки. Сэкономить можно на широком ассортименте продуктов и товаров для дома. Присоединяйтесь к празднику скидок!
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Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Рис «Агро-Альянс» «Экстра Элитный кубанский» 900 г
Начнём праздновать!
Макароны Barilla Capellini n.1 450 г
Хлопья «Геркулес» «Овсяные традиционные» 500 г
Сельдь «Балтийский берег» «По-царски» филе-кусочки в масле 500 г
Молоко «Домик в деревне» стерил. 3,2% 950 г
Сметана «Простоквашино» 20% 300 г
Сыр Oldenburger «Сливочный» 350 г
Творог «Лента» 5% 200 г
Сахарный песок «Чайкофский» 900 г
Приправа KOTANYI для курицы 30 г
94,99 рубля
79,89 рубля
59,89 рубля
199,99 рубля
72,99 рубля
84,99 рубля
229,99 рубля
82,99 рубля
114,99 рубля
39,89 рубля
Стоимость товаров актуальна на момент публикации материала. Количество товаров ограничено.
Рис «Агро-Альянс» «Экстра Элитный кубанский» 900 г
Начнём праздновать!
Макароны Barilla Capellini n.1 450 г
Хлопья «Геркулес» «Овсяные традиционные» 500 г
Сельдь «Балтийский берег» «По-царски» филе-кусочки в масле 500 г
Молоко «Домик в деревне» стерил. 3,2% 950 г
Сметана «Простоквашино» 20% 300 г
Сыр Oldenburger «Сливочный» 350 г
Творог «Лента» 5% 200 г
Сахарный песок «Чайкофский» 900 г
Приправа KOTANYI для курицы 30 г
94,99 рубля
79,89 рубля
59,89 рубля
199,99 рубля
72,99 рубля
84,99 рубля
229,99 рубля
82,99 рубля
114,99 рубля
39,89 рубля
Стоимость товаров актуальна на момент публикации материала. Количество товаров ограничено.
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Конверт сюрпризов
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экономия в каждой покупке!
* Карта №1 - по количеству покупателей, считающих, что карта магазина «Лента» дает существенную выгоду при покупках (опрос посетителей продовольственных магазинов в городах присутствия «Ленты», 2021).
**Организатор акций - ООО «ЛЕНТА», ИНН 7814148471, адрес: 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, литера Б.
Акция «Ко Дню рождения «Ленты»» действует с 23.08.2022 по 26.09.2022. Актуальные цены на товары уточняйте в магазинах сети. Цены действительны при наличии карты постоянного покупателя. Цены на позиции из каталога «Ко Дню рождения «Ленты»» отличаются для форматов «Гипер Лента» и «Супер Лента».
Акция «Конверт сюрпризов»: выдача конвертов — с 23.08.2022 по 26.09.2022, применение — с 23.08.2022 по 23.10.2022. Подробнее об условиях акции читайте здесь.
Акция «Любимый вторник». Сроки проведения: 12.04.2022 по 31.12.2022. Скидка предоставляется непосредственно на кассе. Для того, чтобы воспользоваться скидкой на терминале самообслуживания, необходимо до завершения покупки обратиться к дежурному сотруднику в «Супер Ленте» или к любому сотруднику на кассе (кассиру) в «Мини Ленте» и сообщить кодовую фразу ему. Максимальный размер покупки в сутки по одной Карте №1 — 10 000 рублей. Подробнее об условиях получения карты читайте здесь.
Акция «Социальная скидка». Общий период проведения: с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. включительно. Подробности читайте здесь.
Акция «Гарантия лучших скидок». Действует постоянно. Актуальные цены на товары уточняйте в магазинах сети. Цены действительны при наличии карты постоянного покупателя.
**Организатор акций - ООО «ЛЕНТА», ИНН 7814148471, адрес: 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, литера Б.
Акция «Ко Дню рождения «Ленты»» действует с 23.08.2022 по 26.09.2022. Актуальные цены на товары уточняйте в магазинах сети. Цены действительны при наличии карты постоянного покупателя. Цены на позиции из каталога «Ко Дню рождения «Ленты»» отличаются для форматов «Гипер Лента» и «Супер Лента».
Акция «Конверт сюрпризов»: выдача конвертов — с 23.08.2022 по 26.09.2022, применение — с 23.08.2022 по 23.10.2022. Подробнее об условиях акции читайте здесь.
Акция «Любимый вторник». Сроки проведения: 12.04.2022 по 31.12.2022. Скидка предоставляется непосредственно на кассе. Для того, чтобы воспользоваться скидкой на терминале самообслуживания, необходимо до завершения покупки обратиться к дежурному сотруднику в «Супер Ленте» или к любому сотруднику на кассе (кассиру) в «Мини Ленте» и сообщить кодовую фразу ему. Максимальный размер покупки в сутки по одной Карте №1 — 10 000 рублей. Подробнее об условиях получения карты читайте здесь.
Акция «Социальная скидка». Общий период проведения: с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. включительно. Подробности читайте здесь.
Акция «Гарантия лучших скидок». Действует постоянно. Актуальные цены на товары уточняйте в магазинах сети. Цены действительны при наличии карты постоянного покупателя.
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