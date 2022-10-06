«По данным совместного опроса** ВЦИОМ и фармацевтической компании «Гедеон Рихтер», в 2019 году 38% респондентов были уверены, что человек с явными симптомами шизофрении рискует отказаться от получения помощи в первую очередь из-за боязни, что о диагнозе узнают знакомые, — делится Анна Похитонова, руководитель отдела по связям с общественностью фармацевтической компании «Гедеон Рихтер». Компания ежегодно проводит проекты по развенчиванию мифов вокруг шизофрении. — Тема психических заболеваний табуирована в обществе и окружена большим количеством предрассудков. Люди с расстройствами психики зачастую до последнего не хотят обращаться за помощью к специалистам из-за боязни огласки и резкого неприятия. Их родные и друзья также предпочитают не замечать ничего «странного» в поведении близкого человека. Таким образом возникает некий порочный круг, где все всё понимают, но делают вид, что ничего не происходит. Во многом из-за этого время, когда медикаментозная терапия принесла бы наиболее ощутимый эффект и могла привести к длительной ремиссии, оказывается упущенным».