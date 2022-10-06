А вы видите клоуна?
Одним из симптомов этого заболевания могут быть страшные галлюцинации — зловещий клоун, огромные пауки, змеи и т. д. Но люди с шизофренией порой хорошо скрывают от окружающих тот факт, что с ними что-то не в порядке. Главная причина — предубеждение общества, с которым они рискуют столкнуться. В нашем тексте мы расскажем, почему отношение к распространенному диагнозу пора менять. Материал приурочен ко Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября.
Как общество может помочь людям с шизофренией
Шизофрения
— тяжелое психическое расстройство, которое влияет на поведение, мысли и эмоции человека. Особенности, указывающие на возможное заболевание, можно заметить уже в детском возрасте. Но явно признаки появляются в 20-28 лет у мужчин (у них недуг диагностируется чаще) и в 26-32 года у женщин. Диагноз «шизофрения» поставлен более чем 21 миллиону человек в мире. Но, по оценке специалистов, в реальности проблема касается 1% населения земного шара. А значит, объявленное официально число можно умножить примерно на 4. Тогда мы получим картину, близкую к реальности.
Термин, который слышал каждый, в медицинскую науку ввели европейские ученые Ойген Блейлер и Эмиль Крепелин. Еще в конце XIX века они изучили и описали признаки этого психического расстройства. Однако серьезные методы лечения — как медикаментозные, так и нет — появились только во второй половине XX века. На сегодняшний день вполне реально вернуть пациенту с диагнозом «шизофрения» прежнее качество жизни.
Симптомов у расстройства много.
Их можно сгруппировать по категориям:
Их можно сгруппировать по категориям:
Продуктивные
Они не проявляются в обычной жизни. К ним относятся бред, галлюцинации, навязчивые мысли, навязчивые ритуалы, нарушения мышления и поведения. Другими словами, перечисленные проявления создаются или добавляются в жизнь человека болезнью.
Негативные
Они, напротив, влекут за собой утрату того, что было. Например, мотивации и энергии. А еще в списке снижение активности и бедность эмоций.
Когнитивные
К таким признакам относятся: нарушение внимания, нарушение памяти, операционного мышления (анализ, сравнение, абстрагирование, обобщение, классификация, систематизация и др.), бедность ассоциаций.
Шизофрения меняет жизнь человека
Ему сложно встать с кровати, вынести мусор, привести себя в порядок — он просто не видит в этом смысла. Невозможно получить удовольствие от книг или фильмов: смысл прочитанного или увиденного тут же ускользает. Пациент замыкается в себе, испытывает трудности в общении с семьей и друзьями. Ему сложно устроиться на работу: в периоды обострения душевный недуг становится заметен окружающим. Как правило, это оборачивается финансовой нестабильностью. Хорошо, если найдутся близкие, на помощь которых можно рассчитывать.
Не все страдают от проявлений шизофрении всю жизнь
В 22% случаев первые же проявления заболевания купируются. Получив грамотное лечение, человек может в дальнейшем не ощущать никаких признаков расстройства. Однако шизофрения действительно частая причина инвалидности. В структуре инвалидности вследствие всех психических расстройств в России доля этого заболевания составляет от 43% до 52%.* Прежде всего, «группу» получают те пациенты, которые вовремя не попали к специалисту и своевременно не получили лечения.
Помимо психики,
страдает и тело
страдает и тело
По данным экспертов, у людей с шизофренией чаще других развивается сахарный диабет, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Лежачие пациенты в клиниках более уязвимы для инфекций, в том числе внутрибольничных. У них выше вероятность преждевременной смерти.
Пандемия коронавируса, вопреки расхожему мнению, не увеличила число случаев шизофрении. Как мы уже упоминали, причины заболевания, скорее, кроются внутри человека. Однако тревожная обстановка в мире способствовала росту количества обострений.
7 мифов о шизофрении
1
Шизофрения — это раздвоение личности
На самом деле, при таком расстройстве личность не раздваивается, а, скорее, разрушается, «расщепляется» на части. Термин так и переводится с греческого: «раскалывать мышление».
2
Человек с таким диагнозом агрессивен
Это далеко не так. В момент обострения у пациента могут быть агрессивные проявления, но по большей части защитного характера — как реакция на мнимую опасность.
3
Человек с шизофренией опасен
Если он и опасен, то прежде всего для самого себя. «Голоса» внутри могут побуждать его причинить вред себе, вплоть до самоубийства.
4
Шизофрения — редкое заболевание
Увы, нет. Как мы говорили ранее, этому психическому расстройству подвержен 1% населения — достаточно высокий показатель.
5
У всех страдающих этим недугом одинаковые проявления
Тоже миф: проявления недуга весьма разнообразны. Один может «слышать» голоса, другой — «видеть» некие образы.
6
Человека с шизофренией нужно изолировать от общества
На самом деле, нахождение в больнице необходимо только в период обострений. Благодаря современным методам терапии пациенты могут и должны жить в привычной обстановке — дома. В мире уменьшается количество психиатрических клиник: акцент переносится на амбулаторную помощь.
7
Шизофрения — приговор
Пожалуй, это самый вредный и несправедливый миф. Человека с таким диагнозом можно вернуть в общество — получая адекватную терапию, он продолжит учиться, работать, творить. Однако, чтобы компенсировать его состояние, диагностику и лечение нужно начинать как можно раньше.
Ресоциализация — возвращение пациента в социум
О том, что пациенты психиатра могут и должны жить в привычной обстановке, говорят и специалисты, и представители общественных организаций. Но этот процесс многоплановый. В нем принимают участие:
Семья
принятием, заботой, помощью в быту.
Сам человек
проходя предложенное лечение, соблюдая режим труда и отдыха, «включаясь» в общение с миром через творчество. Для этого в клиниках и реабилитационных центрах есть различные студии, где пациенты рисуют, лепят, ставят спектакли и т. д.
Общество
меняя принятые установки. Никому и в голову не придет сторониться человека с хроническим гастритом. Так должно быть и в случае с шизофренией. Понимание, доброжелательная реакция, терпение окружающих увеличат шансы человека на скорейшую реабилитацию.
«По данным совместного опроса** ВЦИОМ и фармацевтической компании «Гедеон Рихтер», в 2019 году 38% респондентов были уверены, что человек с явными симптомами шизофрении рискует отказаться от получения помощи в первую очередь из-за боязни, что о диагнозе узнают знакомые, — делится Анна Похитонова, руководитель отдела по связям с общественностью фармацевтической компании «Гедеон Рихтер». Компания ежегодно проводит проекты по развенчиванию мифов вокруг шизофрении. — Тема психических заболеваний табуирована в обществе и окружена большим количеством предрассудков. Люди с расстройствами психики зачастую до последнего не хотят обращаться за помощью к специалистам из-за боязни огласки и резкого неприятия. Их родные и друзья также предпочитают не замечать ничего «странного» в поведении близкого человека. Таким образом возникает некий порочный круг, где все всё понимают, но делают вид, что ничего не происходит. Во многом из-за этого время, когда медикаментозная терапия принесла бы наиболее ощутимый эффект и могла привести к длительной ремиссии, оказывается упущенным».
Как понять, что с близким человеком
что-то не так
что-то не так
Если ваш ребенок, взрослый родственник или знакомый вдруг резко изменил свое поведение — это повод насторожиться. Был общительным — стал замкнутым. Раньше был душой компании — теперь сидит дома, не выходит на контакт. Один из типичных сценариев при шизофрении: человеку кажется, что некие недоброжелатели за ним подсматривают, применяют методы дистанционного воздействия, угрожают жизни и т. д. В таком случае стоит сходить с ним на прием к специалисту по психическому здоровью. Как мы уже упоминали, очень важно оказать помощь вовремя. От этого зависит сохранность личности, интеллекта пациента.
Для чего вам это нужно знать. Проблема шизофрении не такая уж и редкая. По данным уже упомянутого выше опроса, у каждого пятого жителя России есть в окружении люди с тяжелым душевным недугом. Однако диагноз не повод ставить крест на человеке: грамотно подобранное лечение помогает добиться ремиссии и удовлетворительного качества жизни.
*Комплексное исследование инвалидности вследствие шизофрении и современные подходы к медико-социальной реабилитации. Е. А. Бочеева, Москва, 2014 год. С текстом исследования можно ознакомиться здесь.
** Опрос проведен в 2019 году Всероссийским центром изучения общественного мнения и фармацевтической компанией «Гедеон Рихтер».
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Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: Adobe Stock, wikipedia.org
Дизайнер: Ольга Сергеева
** Опрос проведен в 2019 году Всероссийским центром изучения общественного мнения и фармацевтической компанией «Гедеон Рихтер».
Реклама, ООО «Гедеон Рихтер Фарма»
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: Adobe Stock, wikipedia.org
Дизайнер: Ольга Сергеева
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