От простой импульсивности или повышенной эмоциональности БАР отличается тем, что настроение человека меняется резко, скачкообразно. Сегодня он считает себя самым лучшим, избранным, всесильным — самооценка становится неадекватно высокой. Человек с биполярным расстройством может, например, идти по улице и здороваться с каждым прохожим, так как убежден, что знаком со всеми людьми в мире. Или заявить, что полетит в космос, причем ракета ему не понадобится. А через какое-то время — говорит, что все плохо, ни на что нет сил и ложится спать... на несколько дней.

