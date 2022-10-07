10 ЛЕТ НА ДИАГНОЗ
Что нужно знать о биполярном расстройстве
Распознать этот недуг непросто. Исследования показывают, что в среднем на это может уйти до десяти лет. И прежде чем получить помощь, 69% людей c биполярным аффективным расстройством (БАР) лечатся от других заболеваний.*
Можно ли заметить симптомы БАР у человека, с которым вы общаетесь каждый день? И как поступить, если его состояние вас беспокоит? Объясняем в материале, приуроченном ко Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября.
10 ЛЕТ НА ДИАГНОЗ
Что нужно знать о биполярном расстройстве
Распознать этот недуг непросто. Исследования показывают, что в среднем на это может уйти до десяти лет. И прежде чем получить помощь, 69% людей c биполярным аффективным расстройством (БАР) лечатся от других заболеваний.* Можно ли заметить симптомы БАР у человека, с которым вы общаетесь каждый день? И как поступить, если его состояние вас беспокоит? Объясняем в материале, приуроченном ко Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября.
По данным совместного опроса ВЦИОМ и фармацевтической компании «Гедеон Рихтер», проведенного в 2021 году, почти у каждого десятого россиянина в окружении есть кто-то с диагнозом «биполярное расстройство»: среди знакомых (5%) или среди близких (3%).** Что же такое БАР?
Его основной признак — чередование периодов депрессии и манИи. Первые чаще всего бывают более долгими — от шести месяцев до года. В это время человек апатичен, находится в плохом настроении, испытывает уныние и отчаяние, страдает от отсутствия энергии, снижения умственной активности и концентрации. Период мании длится несколько недель или даже месяцев. Для него характерны избыток энергии, немотивированная радость и оптимизм, непрерывное состояние эмоционального возбуждения и эйфории. Иногда два полюса БАР существуют одновременно или очень быстро чередуются — такие случаи особенно сложно диагностировать.
Неуловимый недуг
По статистике, биполярным расстройством страдает от 1,5% до 6,5% людей во всем мире.** Точная причина его возникновения пока неизвестна. Есть мнение, что риск повышается, если заболевание было у родителей. Согласно другой гипотезе, к биполярному расстройству приводят химические изменения в организме, в результате которых происходит разбалансировка нейромедиаторов. При этом внешние факторы — условия жизни, травмы, неврологические заболевания и т.д. — не считаются причиной развития БАР.
Большинство случаев биполярного расстройства начинается в 15–24 лет, второй пик заболеваемости приходится на возраст 45–54 года.*** С момента появления симптомов до постановки правильного диагноза может пройти до 10 лет, и все это время человека лечат от чего-то другого: например, депрессии, тревожного расстройства или шизофрении.
Почему же БАР так непросто распознать? Дело в том, что человек чаще всего попадает к специалисту в депрессивной фазе, а о периодах мании просто не рассказывает, ведь в это время он чувствовал себя «хорошо». Если диагноз поставлен неправильно, то лечение не будет соответствовать заболеванию и окажется неэффективным. Ошибочная терапия может сделать состояние более тяжелым, усилить социальную изоляцию, создать резистентность к определенным препаратам и даже привести к опасным осложнениям — в виде, например, суицидальных настроений.
Двуликий враг
Биполярное расстройство негативно влияет на все сферы жизни — от быта до общения с близкими и построения карьеры. В депрессивном состоянии у человека нет ни сил, ни желания чем-то заниматься. В маниакальном он решает задачи, не имеющие отношения к реальности, или переключается с одного дела на другое, ничего не доводя до конца. И в обоих случаях речь идет об переменах в поведении, мыслях и эмоциях, которые нельзя игнорировать.
От простой импульсивности или повышенной эмоциональности БАР отличается тем, что настроение человека меняется резко, скачкообразно. Сегодня он считает себя самым лучшим, избранным, всесильным — самооценка становится неадекватно высокой. Человек с биполярным расстройством может, например, идти по улице и здороваться с каждым прохожим, так как убежден, что знаком со всеми людьми в мире. Или заявить, что полетит в космос, причем ракета ему не понадобится. А через какое-то время — говорит, что все плохо, ни на что нет сил и ложится спать... на несколько дней.
В период мании человек может вести себя опрометчиво, не думая о последствиях: без причины тратить большие суммы, нарушать правила дорожного движения, рискуя собой и окружающими, вступать в интимные отношения с незнакомцами и т.д. Снижается потребность в отдыхе и сне, поэтому он способен несколько ночей подряд заниматься чем-то, не требующим концентрации внимания — например, тусоваться в ночном клубе. По наблюдениям специалистов, люди с биполярным расстройством нередко попадают в зависимость от психоактивных веществ (алкоголя, наркотиков), азартных игр. И нарколог, к которому они приходят в итоге, уже работает, по сути, с осложнениями БАР.
Биполярное расстройство может приводить к потере работы или ограничивать человека в выборе специальности. Проблемы с эмоциями и контролем поведения становятся причиной того, что люди с таким диагнозом чаще разводятся. Уровень смертности среди них более высокий из-за риска суицида и возникновения сопутствующих физических заболеваний, связанных связанных с сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной системами.
Как помочь?
Резкие перемены эмоционального состояния — повод проконсультироваться со специалистом. Очень важно не бояться обращаться за помощью. Выявление расстройства на раннем этапе помогает предотвратить возникновение более сложных проблем с психическим и физическим здоровьем, справиться с которым будет уже труднее.
Современная медицина позволяет подобрать терапию, которая повышает качество жизни человека с БАР и дает ему возможность оставаться частью общества. Поэтому сегодня биполярное расстройство не стигма и не приговор, а болезнь, которая поддается лечению и контролю.
Современная медицина позволяет подобрать терапию, которая повышает качество жизни человека с БАР и дает ему возможность оставаться частью общества. Поэтому сегодня биполярное расстройство не стигма и не приговор, а болезнь, которая поддается лечению и контролю.
К сожалению, в последнее время возникла вредная тенденция, размывающая представление о БАР как о серьезном диагнозе. Биполярное расстройство стало одним из тех заболеваний, которые здоровые люди приписывают себе, чтобы привлечь внимание или подчеркнуть свою уникальность. Нередко мнимым диагнозом бравируют или рассказывают о нем с юмором. Такое поведение обесценивает важную тему и создает информационный шум, затрудняющий помощь тем, кто действительно страдает от БАР.
Общее дело
Ресоциализация, то есть возвращение человека с биполярным расстройством в социум, — одна из ключевых задач терапии. И здесь на помощь науке должен прийти человеческий фактор. От пациента, проходящего лечение, требуется самодисциплина и готовность следовать рекомендациям специалиста. От его семьи и друзей — принятие, забота и помощь с теми задачами, которые ему пока не по силам.
— На глобальном уровне большую роль играет восприятие обществом не только биполярного расстройства, но и в целом нарушений ментального здоровья, — уверена Анна Похитонова, руководитель отдела по связям с общественностью фармацевтической компании «Гедеон Рихтер». — Поэтому мы ежегодно проводим проекты по развенчиванию мифов вокруг психических заболеваний. Важно понимать, что их лечение — такая же норма, как поход к специалисту с затяжным насморком или болью в сердце.
— В одном из наших исследований** мы спросили у россиян, меняется ли отношение к людям с психическими заболеваниями, — рассказывает Анна. — Мнения разделились: положительные изменения заметили 46% участников опроса, еще 42% считают, что перемен за последние 5–10 лет не произошло. О позитивных сдвигах говорят преимущественно молодые люди: 44% в возрастной группе 18–24 года, о негативных — 31% в группе 60 лет и старше. Для тех, кому был поставлен диагноз БАР, трансформация принятых установок имеет существенное значение. Она делает медицинскую помощь доступней, а возвращение к здоровой жизни — легче и комфортней.
* Современная терапия депрессивной фазы при биполярном аффективном расстройстве, А.В. Ушкалова, Е.Г. Костюкова, С.Н. Мосолов, Журнал неврологии и психиатрии, 11, 2012; вып. 2, с. 67
** Опрос проведен в 2021 году Всероссийским центром изучения общественного мнения и фармацевтической компанией «Гедеон Рихтер».
*** Биполярное аффективное расстройство. Клинические аспекты и коморбидность с другими расстройствами. Довженко Т.В., Царенко Д.М., Юдеева Т.Ю. 2020, с. 170.
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Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: Adobe Stock
Дизайнер: Екатерина Елизарова
** Опрос проведен в 2021 году Всероссийским центром изучения общественного мнения и фармацевтической компанией «Гедеон Рихтер».
*** Биполярное аффективное расстройство. Клинические аспекты и коморбидность с другими расстройствами. Довженко Т.В., Царенко Д.М., Юдеева Т.Ю. 2020, с. 170.
Реклама ООО «Гедеон Рихтер Фарма»
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: Adobe Stock
Дизайнер: Екатерина Елизарова
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