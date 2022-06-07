«Принцип» — это четыре парадных переменной этажности: 7-8 этажей с собственной инфраструктурой. Планировки европейского формата от 27 до 130 кв. м. Дом находится в пешей доступности от метро «Нарвская». Объект уже сдан.
«Дом на Васильевском» — высота в 12 этажей позволяет ему идеально вписываться в грандиозный внешний облик острова. Проект отличает транспортная доступность, удобное расположение и собственная инфраструктура. Плановый срок сдачи — в 2023 году.
«Принцип» — это четыре парадных переменной этажности: 7-8 этажей с собственной инфраструктурой. Планировки европейского формата от 27 до 130 кв. м. Дом находится в пешей доступности от метро «Нарвская». Объект уже сдан.
«Дом на Васильевском» — высота в 12 этажей позволяет ему идеально вписываться в грандиозный внешний облик острова. Проект отличает транспортная доступность, удобное расположение и собственная инфраструктура. Плановый срок сдачи — в 2023 году.
Есть субсидированная ипотека от ПАО «Банк ВТБ» на ограниченное количество квартир: ставка от 0,7% для семейной ипотеки и от 3,7% — для ипотеки с господдержкой*.
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Материал подготовлен специально для ГК «Страна Девелопмент».

* Субсидированная ипотека предоставляется в рамках программы ПАО «Банк ВТБ» «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми». Ставка от 0,7% годовых на весь срок кредитования. Первоначальный взнос — от 15%. Максимальный размер кредита до 12 млн рублей. Подробнее читайте здесь

Субсидированная ипотека предоставляется в рамках программы ПАО «Банк ВТБ» «Ипотека с государственной поддержкой». Ставка от 3,7% годовых на весь срок кредитования. Первоначальный взнос — от 15%. Максимальный размер кредита до 12 млн рублей.

Жилой комплекс «Дом на Васильевском». Застройщик — ООО «СЗ СТРАНА БЕРИНГА». Проектная декларация на сайте Наш.дом.рф.

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой компании «Страна Девелопмент»
Дизайнер: Ольга Сергеева

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