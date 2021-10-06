Сначала «Деловые Линии» перевозили грузы между городами и от адреса до адреса. Но постепенно у компании появлялись все новые и новые услуги. Например, экспресс-доставка или формат FTL, когда один клиент занимает целую фуру вместо того, чтобы добавлять свое отправление в сборный груз.



Еще в начале 2010-х годов руководители компании понимали: бизнесу не всегда стоит самостоятельно заниматься перевозками, даже если это важная часть его работы. Удобнее и выгоднее поручить это дело профессиональным логистам. Забрать продукцию с производства, отвезти на склад, обработать, хранить, правильно учесть, заполнить все нужные документы и, наконец, доставить потребителю — все это и многое другое входит в услугу 3PL, то есть полный аутсорсинг логистики.

