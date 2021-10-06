А начиналось все с небольшого офиса в Петербурге, где был справочник «Желтые страницы», факс и компьютер, принесенный из дома одним из основателей бизнеса.
тонн
6 000
отправлений бизнеса и частных клиентов
Всего за один рабочий день фирменный черно-желтый транспорт «Деловых Линий» перемещает почти
У истоков «Деловых Линий» стояла группа единомышленников, один из которых — Фарид Мадани — сегодня возглавляет группу компаний в качестве генерального директора.
Военмеховцы против хаоса
— Я учился на кафедре систем обработки информации и управления. Уже тогда начал работать, потому что очень хотел найти свою нишу и реализоваться, — вспоминает Фарид Мадани. — Увлекался программированием, информационными системами и разрабатывал собственную систему управления транспортными потоками.
Создатели будущего гиганта видели, что рынок перевозок толком не организован, а значит, непонятен для конечного потребителя. Ставку решили делать на доступные услуги, привлекательные цены и высокое качество. В 2002 году купили автомобиль и открыли первый склад в Москве.
Такая разная логистика
Сначала «Деловые Линии» перевозили грузы между городами и от адреса до адреса. Но постепенно у компании появлялись все новые и новые услуги. Например, экспресс-доставка или формат FTL, когда один клиент занимает целую фуру вместо того, чтобы добавлять свое отправление в сборный груз.
Еще в начале 2010-х годов руководители компании понимали: бизнесу не всегда стоит самостоятельно заниматься перевозками, даже если это важная часть его работы. Удобнее и выгоднее поручить это дело профессиональным логистам. Забрать продукцию с производства, отвезти на склад, обработать, хранить, правильно учесть, заполнить все нужные документы и, наконец, доставить потребителю — все это и многое другое входит в услугу 3PL, то есть полный аутсорсинг логистики.
«Деловые Линии» открыли свой первый 3PL склад в 2013 году. Сегодня их 43 по всей России, а общая площадь уже превысила 85 000 кв. м. Надо признать, что пока далеко не все компании, которым была бы полезна эта услуга, решились на оптимизацию. Между тем, по подсчетам аналитиков «Деловых Линий», аутсорсинг дает сокращение затрат до 30%.
С ростом числа клиентов требовалось все больше машин — и небольших малотоннажных, и внушительных еврофур. Так что автопарк непрерывно увеличивался: к 2008 году у «Деловых Линий» было 250 автомобилей, а на сегодня их уже более 4 000!
Вместо сердца — новенький мотор
Кто попадает в эту колесную армаду? Тут у перевозчика критерии очень строгие — упор делается на «молодой» транспорт, так что средний возраст автопарка не превышает 3,5 года. Для сравнения: на конец 2017 года две трети средне- и крупнотоннажных грузовиков в России были старше 15 лет.
Другое требование к машинам — экологичность: все они соответствуют стандарту «Евро-5».
тонн
7 000
углекислого газа в год
Это, по подсчетам компании, позволяет сократить выбросы в атмосферу на
Военмеховский бэкграунд подсказывал основателям компании, что без информационных технологий успеха не добиться. Они нужны и в общении с клиентами, и для управления автопарком, и для сокращения расходов внутри бизнеса. «Деловые Линии» были одним из первых перевозчиков, вложивших серьезные средства в онлайн-сервисы и технологические платформы.
ИТ — всему голова
— В 2008 году у нас появилась потребность отказаться от ручной маркировки грузов и внедрить квитанции со штрих-кодом, а также терминалы сбора данных, — рассказал Фарид Мадани. — Тогда такие технологии были передовыми. Сейчас мы используем автоматизированные системы управления транспортом и складом — они помогают экономить до 25−30% затрат и времени.
Шесть лет назад «Деловые Линии» первыми в отрасли выпустили мобильное приложение для клиентов. Через него можно было, например, сделать предзаказ с сайта, чтобы оперативно сдать груз на складе, или отслеживать перемещения отправления в любое время. Так намного удобнее — а со временем автоматизация еще и делает услуги дешевле для конечного потребителя, уверены в компании.
Кстати, у водителей большегрузов тоже есть приложение. Оно информирует их о новых задачах, учитывает трафик, дорожные знаки, ограничения по высоте и весу, подсказывает места для стоянки.
Накануне пандемии в компании произошла внутренняя ИТ-революция: все управление перевели на единую цифровую платформу, созданную отечественными разработчиками. Результат — сокращение затрат и ускорение некоторых действий в 5−10 раз. Цифровой апгрейд повлиял на самые разные стороны работы.
1 800 000
Клиентов в контакт-центре обслуживают быстрее на 30%, а время обучения персонала сократилось в два раза.
Стало уходить меньше денег на ремонт спецтехники: экономия в месяц — около
рублей
В 2021 году «Деловые Линии» автоматизировали планирование доставки внутри городов. Новая ИТ-система стала победителем конкурса «Проект года» в номинации «Лучшее решение в предметной области». Она умеет прогнозировать спрос на услуги перевозки и планирует около 2 000 рейсов каждый день, учитывая около 400 параметров. В результате 95% заказов выполняются с четким соблюдением сроков и временных окон, число выполненных заказов в рамках одного маршрута увеличивается на 30%, а транспортные расходы сокращаются.
Непрерывное развитие и адаптация к меняющимся условиям позволяли «Деловым Линиям» активно осваивать новые города и регионы. В 2006 году появилось подразделение в Екатеринбурге, в 2007-м заработал терминал в Челябинске, на следующий год — в Тюмени. В 2010-х сеть складов стремительно развивалась: 23 терминала запустили в 2010 году, еще 45 — в 2012-м, а рекордным стал 2018 год, когда начали работать сразу 53 новых терминала.
В итоге компания не только охватила весь Евразийский союз, но и освоила 36 европейских направлений, наладила сообщение с Китаем, Южной Кореей, Тайванем, Японией. А не так давно добралась до Северной и Южной Америк.
Уважение к качеству
Рос масштаб бизнеса — и параллельно строилась репутация компании. Со временем «Деловые Линии» стали участвовать в самых масштабных и ответственных проектах. Например, в 2013 году перевозчик сотрудничал с XXVII Всемирной летней Универсиадой в Казани и организаторами Саммита G20 в Петербурге. Для «большой двадцатки» выделили шесть малотоннажных автомобилей, на которых перевозили оборудование и личные вещи делегатов из Канады и Кореи. За рулем сидели опытные водители со стажем от 5 лет, хорошо знающие город. В результате, несмотря на традиционные для мегаполиса пробки, все грузы были доставлены к назначенному времени.
Год назад компания получила признание на государственном уровне: министерство транспорта включило ее в список системообразующих предприятий.
— В текущих условиях мы продолжаем оказывать бесперебойный и качественный сервис клиентам. В том числе доставляем товары первой необходимости, включая медицинское оборудование, антисептики и другие важные для населения позиции. Также мы стараемся поддерживать коллег из малого и среднего бизнеса, запускаем профильные акции для пострадавших отраслей, — так Фарид Мадани описывал работу группы компаний в начале пандемии.
Ковидные ограничения вызвали резкий всплеск интереса к онлайн-шопингу. Для «Деловых Линий» это означало смещение акцента на обслуживание маркетплейсов. Компания усовершенствовала доставку, создав для поставщиков сервис в формате «одного окна».
Если товар хранится на 3PL-складе «Деловых Линий», комплекс основных услуг обычно включает упаковку, маркировку и предпродажную подготовку согласно требованиям маркетплейса. Если груз находится на складе поставщика, перевозчик также оценивает его на соответствие требованиям онлайн-ритейлера. Клиент, при желании, может воспользоваться дополнительными услугами и исправить недочеты. В компании отмечают, что с момента ввода этой опции число отказов при приемке сократилось в 6 раз.
Сегодня у «Деловых Линий»
Удивительное будущее
клиентов
3,5 млн
складских площадей
652 000 кв. м
подразделения
242
сотрудников
20 000
При этом компания не стоит на месте: непрерывно улучшает свою работу и ищет новые направления развития.
В компании уже сейчас всерьез задумываются о том, какое будущее ждет логистический бизнес, какие технологии — фантастические сегодня — станут массовыми лет через 10−15. Фарид Мадани уверен, что и дроны, и беспилотный транспорт со временем будут такими же привычными, как стандартные еврофуры. А пока компания делает первые шаги в сторону удивительного будущего. Так, в рамках ПМЭФ-2021 «Деловые Линии» заключили соглашение с Минтрансом о создании первого в России логистического коридора для беспилотных грузовых перевозок. Планируется, что он будет запущен на трассе М-11 к 2024 году.
Также компания поддерживает внедрение в логистику телемедицины. С ее помощью можно будет проводить предрейсовые медосмотры, обязательные для водителей грузового транспорта.
— Возможности телемедицины позволяют следить за здоровьем сотрудников дистанционно: один осмотр длится в среднем 15 минут, и за это время можно проверить и температуру, и артериальное давление, и зрение, и работу сердца, и многое другое. Сейчас это максимально удобный и безопасный инструментарий для транспортных компаний — экономит время, сотрудники не подвергаются риску заболеть во время очных визитов в клинику, — сообщил Фарид Мадани.
Говоря о будущем рынка, глава «Деловых Линий» отметил: эта сфера будет становиться понятнее и прозрачнее для клиента, а также еще технологичней. Единственное, что останется неизменным: в авангарде по-прежнему будет логистический гигант с цифровой ДНК, выросший из небольшой петербургской компании.
Материал подготовлен специально для ГК «Деловые Линии».
Автор: Мария Семенова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии предоставлены ГК «Деловые Линии» Дизайнер: Екатерина Елизарова