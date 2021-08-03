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2024
Умная фура
Как трасса для беспилотников изменит грузовые перевозки
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БЕСПИЛОТНЫЙ
Что такое
В рамках ПМЭФ-2021 Минтранс, группа компаний «Деловые Линии» и семь участников рынка заключили соглашение о создании первого в России логистического коридора для беспилотных грузовых перевозок. Планируется, что он будет запущен на трассе М-11 к 2024 году.
логистический коридор?
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Беспилотники не будут заезжать в Москву и Петербург. Их отправной и конечной точками станут специальные транспортные узлы за пределами двух столиц.
Планируется, что фуры без водителей не попадут в общий транспортный поток М-11: путь для них хотят проложить по выделенной полосе. Но вопрос окончательно не утвержден.
Вдоль трассы разместят специальную цифровую инфраструктуру. Предупреждать нештатные ситуации и реагировать на них будут специальные сервисы.
За мониторинг движения будет отвечать Государственный центр управления трафиком. Движение станет более безопасным, так как автопилот полностью исключает человеческий фактор. Кроме того, беспилотники на час сократят доставку груза между Петербургом и Москвой.
Как будут выглядеть беспилотные фуры на М-11, пока говорить рано. Это будет зависеть в том числе и от того, кто станет производителем инновационных грузовиков для пилотного проекта Минтранса.
Тестировать российские беспилотные грузовики будут под Москвой, на двух полигонах для испытания инновационного транспорта.
От инноваций к практике
Через три года вдоль трассы М-11 поедут беспилотники. Они сделают грузоперевозки быстрее, дешевле и безопаснее. Но чтобы проект заработал, нужно построить новую дорожную инфраструктуру и решить правовые вопросы. Если Россия сделает это, то ее ждет крупный прорыв: современный «шелковый путь» из Европы в Китай пройдет по нашей территории.
Трасса М-11 выбрана Минтрансом как первый беспилотный логистический коридор в стране по многим причинам: «столичному» статусу, высокому грузопотоку, небольшой протяженности. Если все получится, проект масштабируют на другие федеральные дороги России. Ожидаемый результат — безопасные, экономически эффективные грузоперевозки: на четверть быстрее и на 10% дешевле. Задача столь же непростая , сколь и увлекательная. Решать ее правительство намерено вместе с крупнейшими игроками рынка: мировыми автопроизводителями, разработчиками беспилотных грузовиков и сервисов, операторами связи. Соглашения с рядом участников были достигнуты уже в первый день ПМЭФ-2021.
Договор о создании специального коридора
для беспилотников подписали
  • ГК «Деловые Линии»
  • Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика»
  • КАМАЗ
  • Х5 Retail Group
  • Концерн «Национальные телематические системы»
  • SberAutoTech
  • Globaltruck
  • «Первая экспедиционная компания»
Фуры без водителей и инженеров-испытателей будут перемещаться между Петербургом и Москвой, предположительно, по отдельной полосе длиной 660 км. Возможно, они не будут вливаться в общий поток М-11 — вопрос сейчас решается. Но они точно не будут заезжать на территорию городов: маршрут инновационных грузовиков проложат от одного перегрузочного узла — хаба — до другого. В районе Твери планируется строительство обходной дороги, чтобы беспилотники не выезжали на реконструированный участок М-10.
Антон Замков, директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»
«Реализация проекта создает возможность для первой в мире масштабной эксплуатации беспилотных грузовиков на всем протяжении магистрали, а не на отдельных участках и в режиме тестирования».
Объемная работа предстоит не только разработчикам. Необходимо подготовить и теоретическую базу: вопросы возникают буквально по каждому этапу перевозки. Как отметили в Российском дорожном научно-исследовательском институте, предстоит обучить водителей высоко- и полностью автоматизированных грузовиков, отрегулировать механизм приемки-передачи груза, а также оформления документов в случае отсутствия водителя. Очень важно решить, как будет распределяется ответственность в случае ДТП.

Кроме того, по законодательству РФ в рамках опытной эксплуатации беспилотников запрещены коммерческие перевозки. Сегодня эксперты активно работают над тем, чтобы исключить это положение из правоустанавливающих документов.

Предстоит продумать и то, как при помощи информационных технологий уведомлять беспилотники о потенциально опасных ситуациях на дороге — обычных автомобилях на трассе или ремонтных работах. От этого напрямую зависят безопасность движения и поддержание коммерчески интересного скоростного режима.
Экономное решение
Запуск трассы для беспилотников — это не просто логистический эксперимент. Участники проекта уверены, что новый формат перемещения фур сделает грузовые перевозки эффективнее.
Фарид Мадани, генеральный директор
ГК «Деловые Линии»
«Использование беспилотников на трассе М-11 может на час сократить сроки доставки груза между Петербургом и Москвой за счет отсутствия остановок на отдых водителей по режиму труда и отдыха. Кроме того, автопилот полностью исключает человеческий фактор, что повысит безопасность. А программирование идеальной модели движения с плавным управлением в потоке сэкономит топливо (примерно 1 литр на 100 км), снизит затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств на 2–3%. Также применение беспилотников повысит экологичность перевозок благодаря снижению выбросов углекислого газа».
Алексей Нащекин,
генеральный директор концерна
«Национальные телематические системы»
«Мы создаем экосистему транспорта будущего, инвестируем в проекты инфраструктуры нового поколения, в производство электрических беспилотников, в новую микроэлектронику, в разработку водородных электрохимических генераторов не потому, что это модный тренд. Именно комплексное решение позволит сделать технологический рывок на транспорте и обеспечить существенное снижение затрат, повышение безопасности и экологичности».
Кирилл Богданов, заместитель министра транспорта
«Беспилотники должны перевозить грузы, а не тестироваться только как «технологии ради технологий». Для нас принципиально важно, чтобы проект изначально строился на экономически эффективных бизнес-моделях для перевозчиков и грузоотправителей».
Ожидается, что аварийность на транспорте сократится на 20%.
Применение беспилотников может сократить себестоимость перевозки более чем на 10%. Таких показателей логистические компании могут достичь к 2030 году.
По расчетам Минтранса, к 2030 году благодаря использованию беспилотников на М-11 скорость доставки грузов в течение одного дня увеличится на 25% — с 60 км/ч до 75 км/ч.
Как защитить беспилотник от хакеров?
Максим Андрианов, коммерческий директор
IT-компании BIA Technologies
«Основная цель при обеспечении безопасности беспилотников — не допустить перехвата канала управления: иначе компания потеряет контроль над машинами, а злоумышленники смогут использовать их в своих целях».
Для защиты инновационного автотранспорта, который передвигается без водителей, можно использовать целый ряд современных инструментов.
1. Криптостойкие алгоритмы шифрования каналов передачи данных. Они обеспечат безопасность коммуникации беспилотников с центром управления и между собой в потоке.

2. Многофакторная авторизация доступа к управлению.

3. Децентрализованная система управления: каждый аппарат определяет свои действия самостоятельно по заданным алгоритмам. Это сокращает время на принятие решений, исключает ошибки при обмене информации с центром управления и не позволит взломать все аппараты одновременно.

4. Постоянная самодиагностика изменений в программном обеспечении. Если система зарегистрирует несанкционированное вмешательство, информация об этом немедленно уйдет в центр управления. Скомпрометированный беспилотник выведут из эксплуатации до выяснения обстоятельств.

5. Периодическая сверка «маршрутного листа»: путь транспортного средства должен быть известен не только ему самому, но и контрольно-пропускному пункту (КПП), при прохождении которого идет сверка дорожной карты на несколько точек вперед.

6. Разные каналы поступления маршрута на беспилотник и КПП: взлом одного оборудования не должен влиять на другое.

7. Глушение сигнала для экстренной остановки беспилотника: нужно при отклонении от маршрутного листа, аномалии в показателях работы систем и т.д.

8. Возможность резервным способом остановить беспилотник в случае потери контроля над ним. Для этого можно использовать дистанционно управляемые глушители сигнала, установленные в беспилотнике, но не связанные с его бортовой системой, а также глушители сигнала по маршруту движения.

9. Разработка качественного исходного кода и архитектуры системы, проверка на уязвимости и использование лучших мировых практик.

10. Комплекс систем безопасности по предотвращению вторжений, проведение аналитики и корреляция событий подсистем беспилотника для выявления аномалий.
Сделано в России
Пока неизвестно, как будут выглядеть и функционировать беспилотные фуры, которые в итоге начнут курсировать вдоль М-11. Возможно, для их создания пригодятся наработки компаний, которые уже сейчас конструируют и тестируют грузовой транспорт без водителей. Один из пионеров беспилотного автопрома в России — группа компаний «КАМАЗ».
Сергей Когогин, генеральный директор автоконцерна «КАМАЗ»
«Развитие беспилотного транспорта, в том числе и грузового, — один из основных трендов автомобильной отрасли. Мы разработали линейку грузового беспилотного транспорта различного применения. Часть этой техники уже прошла или проходит испытания в реальных условиях эксплуатации на закрытых территориях. Следующий этап — эксплуатация на дорогах общего пользования».
Разработчик: КАМАЗ (Россия)

Продукт: бескабинный электромобиль «Челнок» (КАМАЗ-3373)

Описание: может перевозить до 10 тонн груза, без подзарядки преодолевает 50 километров. На кузове расположены лидары и камеры машинного зрения. Искусственный интеллект позволяет автомобилю самостоятельно передвигаться по дорогам наравне с другими участниками трафика. Это уже шестой беспилотник КАМАЗа, но первый — бескабинный.
Разработчик: Evocargo (Италия)

Продукт: электрический грузовик Evo1

Описание: автономный грузовик способен перевозить до 1,5 тонн, дальность его хода — до 250 километров. В 2021 году компания планирует представить версию на водородных топливных элементах. Также Evocargo завершает работу над укрупненной моделью: магистральный беспилотник Evo-3 будет работать на водороде, поднимать до 40 тонн и перемещаться на расстояние до 1000 километров.
Разработчик: SberAutoTech (Россия)

Продукт: электрический беспилотник ФЛИП

Описание: предназначен для перевозки людей и легких грузов на «последней миле». В основе конструкции ФЛИП — электрическая платформа, источник питания — модуль батарей, которые можно заменить не более чем за пять минут. Для оценки окружающей ситуации использует лидары, радары и камеры. Умеет распознавать пешеходов и препятствия, принимать решение об ускорении, торможении и повороте, общаться с другими ФЛИПами и дорожной инфраструктурой.
Где можно испытывать беспилотники?
Прежде чем беспилотники начнут экспериментальное движение по М-11, их предстоит испытать. Предполагается, что делать это разработчики будут на двух полигонах в центральной части России.

Полигон НАМИ

Полигон вТиНАО

Связующее звено
Как мы уже говорили выше, трасса для автономного транспорта вдоль М-11 — первый этап проекта «Беспилотные логистические коридоры», части стратегических инициатив Минтранса России. Изначально планируется, что система инновационных дорог будет поддерживать все стандарты всех производителей, в том числе зарубежных: от дооборудованных серийных моделей до созданных с нуля бескабинных автомобилей. Благодаря такой универсальности Россия сможет перевозить транзитные грузы между Китаем и Европой и в итоге войдет в тройку крупнейших стран-транзитеров.
Чтобы стать связующим звеном между противоположными частями континента, необходимо будет решить важный вопрос. Дело в том, что сегодня существует два стандарта V2X-связи (Vehicle-to-Everything), то есть взаимодействия беспилотников и «умной» инфраструктуры. Китай предпочел протокол C-V2X, согласно которому грузовик и, например, светофор постоянно обмениваются информацией через сотовую сеть. Буква С как раз и означает cellular, то есть «сотовый». А Европа склоняется к стандарту ITS-G5, предполагающему, что беспилотник и объект инфраструктуры будут «общаться», только если окажутся рядом. С технической точки зрения протоколы работают одинаково хорошо. Специалисты предполагают, что их можно было бы поместить в один частотный диапазон (на некотором расстоянии друг от друга), а модули для грузовиков и фур делать двухсистемными.
Кирилл Богданов, заместитель министра транспорта
«Инфраструктура и технологическая сеть передачи данных должны обеспечивать проезд всех беспилотников, российских и иностранных. Только в этом случае мы сможем проложить логистические коридоры для автономных перевозок между Азией и Европой. Мы будем расширять круг участников проекта и готовить масштабирование протестированных решений на другие трассы, включая М-12 от Москвы до Екатеринбурга. До 2030 года в беспилотные коридоры будет включено 19,5 тыс. километров федеральных дорог».
До 6 млн рублей потребуется на оснащение одного километра дорог, чтобы их мог использовать беспилотный транспорт. Это увеличит стоимость строительства километра федеральной трассы менее чем на 0,5%.
В 10 раз может увелиться доля России в перевозках на маршруте Китай — Европа, если будет реализован комплекс стратегических инициатив Минтранса. В том числе — логистический коридор для беспилотников
Источник:
газета «Известия»
До 2030 года на автомобильную часть федерального проекта «Инфраструктура беспилотных и подключенных транспортных средств» планируется потратить свыше 379 млрд рублей.
Источник:
газета «Известия»
На создание сети зарядных и заправочных станций для автомобилей на автоматическом управлении собираются израсходовать более 155 млрд рублей.
Трасса для беспилотников между Москвой и Петербургом способна кардинально изменить рынок грузоперевозок в России: сделать его более инновационным, технологичным и экономически привлекательным. Безусловно, проект требует концентрации многих ресурсов — административных, финансовых, материальных. Но столь влиятельный состав участников консорциума, какой мы видим сейчас, позволяет надеяться, что первые фуры без водителей поедут по М-11 в назначенный срок: к 2024 году.
Материал подготовлен специально для ГК «Деловые Линии».

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой ГК «Деловые Линии»
Другие источники фотографий: Михаил Огенев / fontanka.ru, freepik.com, wikipedia.org, Максим Григорьев / Росконгресс
Иллюстрации: freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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