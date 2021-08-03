1. Криптостойкие алгоритмы шифрования каналов передачи данных. Они обеспечат безопасность коммуникации беспилотников с центром управления и между собой в потоке.



2. Многофакторная авторизация доступа к управлению.



3. Децентрализованная система управления: каждый аппарат определяет свои действия самостоятельно по заданным алгоритмам. Это сокращает время на принятие решений, исключает ошибки при обмене информации с центром управления и не позволит взломать все аппараты одновременно.



4. Постоянная самодиагностика изменений в программном обеспечении. Если система зарегистрирует несанкционированное вмешательство, информация об этом немедленно уйдет в центр управления. Скомпрометированный беспилотник выведут из эксплуатации до выяснения обстоятельств.



5. Периодическая сверка «маршрутного листа»: путь транспортного средства должен быть известен не только ему самому, но и контрольно-пропускному пункту (КПП), при прохождении которого идет сверка дорожной карты на несколько точек вперед.



6. Разные каналы поступления маршрута на беспилотник и КПП: взлом одного оборудования не должен влиять на другое.



7. Глушение сигнала для экстренной остановки беспилотника: нужно при отклонении от маршрутного листа, аномалии в показателях работы систем и т.д.



8. Возможность резервным способом остановить беспилотник в случае потери контроля над ним. Для этого можно использовать дистанционно управляемые глушители сигнала, установленные в беспилотнике, но не связанные с его бортовой системой, а также глушители сигнала по маршруту движения.



9. Разработка качественного исходного кода и архитектуры системы, проверка на уязвимости и использование лучших мировых практик.



10. Комплекс систем безопасности по предотвращению вторжений, проведение аналитики и корреляция событий подсистем беспилотника для выявления аномалий.