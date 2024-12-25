Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

1 м/c,

зап.

 767мм 96%
Подробнее
1 Пробки
USD 99,87
EUR 104,23
В ожидании метро "Горный институт"
Чем угощает Псков
В Анапе спасают птиц
Лукьяненко и русские супергерои
Крушение сухогруза из Петербурга
Фейерверки тоже дорожают
Промышленный Петербург
Финансы ЦБ и Росфинмониторинг разрабатывают платформу для контроля за переводами «дропов»

ЦБ и Росфинмониторинг разрабатывают платформу для контроля за переводами «дропов»

1 179
5 комментариев

Разработкой платформы для централизованной передачи кредитным организациям информации о подозрительных операциях физических лиц занимается Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами. Об этом изданию РБК сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля.

Новая платформа должна будет позволить централизовать данные о так называемых «дропах» (тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег, переводов в пользу теневого бизнеса и прочих незаконных операций) и улучшить контроль за их действиями. Речь идет о деньгах наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов.

В настоящее время система не позволяет банкам отказывать в открытии счетов таким подставным лицам, через которых идут переводы, на основании подозрений.

ЦБ наладил процедуры онлайн-контроля за транзакциями физлиц с отдельными кредитными организациями, но может «доводить информацию о выявленных „дропах“ лишь до того банка, клиентами которого они являются, а поскольку одно подставное лицо открывает счета сразу во многих банках, возникает потребность в централизации данных и в доведении информации до всех кредитных организаций. Механизм процедуры сейчас прорабатывается.

Система должна помочь банкам блокировать карты «дропов» и не допускать их к открытию новых счетов.

Только за декабрь в Петербурге произошло сразу несколько происшествий с участием «дропов»: поймали молодых хакеров, оформлявших на людей займы через украденные аккаунты на «Госуслугах»; задержали «дропа» из Петербурга, похитившего 4 млн рублей у пенсионерки, и еще одного из Вологды; а другого 16-летнего «дропа» заела совесть после получения сбережений пожилой петербурженки.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг ЦБ Дропы Контроль Переводы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
iayaaz
34 минуты
как Шабля сказал - так и будет...
Гость
35 минут
Да уж, воровать становится все сложнее, только воруют-то все больше.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
БСПБ предлагает золотые слитки в качестве новогоднего подарка
24 декабря, 17:15
Новости компаний
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» — мобильное приложение для бизнеса
18 декабря, 16:51
ТОП 5
Новости компаний
Официально и торжественно — девелопер «Терминал-Ресурс» принимает поздравления
24 декабря, 18:00
Жители СЗФО стали использовать «Оплату улыбкой» на 30% чаще перед Новым годом
24 декабря, 17:45
Российский IT-сервис для управляющих компаний от Группы «Эталон» вышел на рынок СНГ
24 декабря, 17:25
БСПБ предлагает золотые слитки в качестве новогоднего подарка
24 декабря, 17:15
Setl Group досрочно завершил строительство ЖК Astra Marine на берегу Невы
24 декабря, 16:50
Старт продаж: квартиры без отделки в ЖК «Ясно.Янино»
24 декабря, 12:20
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
Сдана в эксплуатацию третья очередь жилого комплекса «БелАрт»
23 декабря, 16:50
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
В Стрельне досрочно сданы первые дома жилого проекта «Дворцовый фасад»
23 декабря, 15:50