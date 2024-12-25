ЦБ и Росфинмониторинг разрабатывают платформу для контроля за переводами «дропов»

Разработкой платформы для централизованной передачи кредитным организациям информации о подозрительных операциях физических лиц занимается Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами. Об этом изданию РБК сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля.
Новая платформа должна будет позволить централизовать данные о так называемых «дропах» (тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег, переводов в пользу теневого бизнеса и прочих незаконных операций) и улучшить контроль за их действиями. Речь идет о деньгах наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов.
В настоящее время система не позволяет банкам отказывать в открытии счетов таким подставным лицам, через которых идут переводы, на основании подозрений.
ЦБ наладил процедуры онлайн-контроля за транзакциями физлиц с отдельными кредитными организациями, но может «доводить информацию о выявленных „дропах“ лишь до того банка, клиентами которого они являются, а поскольку одно подставное лицо открывает счета сразу во многих банках, возникает потребность в централизации данных и в доведении информации до всех кредитных организаций. Механизм процедуры сейчас прорабатывается.
Система должна помочь банкам блокировать карты «дропов» и не допускать их к открытию новых счетов.
Только за декабрь в Петербурге произошло сразу несколько происшествий с участием «дропов»: поймали молодых хакеров, оформлявших на людей займы через украденные аккаунты на «Госуслугах»; задержали «дропа» из Петербурга, похитившего 4 млн рублей у пенсионерки, и еще одного из Вологды; а другого 16-летнего «дропа» заела совесть после получения сбережений пожилой петербурженки.
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