ЦБ и Росфинмониторинг разрабатывают платформу для контроля за переводами «дропов»

Разработкой платформы для централизованной передачи кредитным организациям информации о подозрительных операциях физических лиц занимается Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами. Об этом изданию РБК сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля.

Новая платформа должна будет позволить централизовать данные о так называемых «дропах» (тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег, переводов в пользу теневого бизнеса и прочих незаконных операций) и улучшить контроль за их действиями. Речь идет о деньгах наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов.

В настоящее время система не позволяет банкам отказывать в открытии счетов таким подставным лицам, через которых идут переводы, на основании подозрений.

ЦБ наладил процедуры онлайн-контроля за транзакциями физлиц с отдельными кредитными организациями, но может «доводить информацию о выявленных „дропах“ лишь до того банка, клиентами которого они являются, а поскольку одно подставное лицо открывает счета сразу во многих банках, возникает потребность в централизации данных и в доведении информации до всех кредитных организаций. Механизм процедуры сейчас прорабатывается.