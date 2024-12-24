В Петербурге начали планировать территорию под станцию ВСМ

РЖД начинают проект планировки для транспортно-пересадочного узла в рамках строительства ВСМ Москва — Петербург. Он появится у станции метро «Обухово». Как говорится в уведомлении РЖД от 23 декабря, корпорация приняла решение о разработке ППТ для транспортно-пересадочного узла «Южный» в рамках 5-го этапа строительства городского участка высокоскоростной магистрали от Московского вокзала до Обухово II.

Документация должна быть готова к концу 2026 года, разработкой занимается «Ленгипротранс». ТПУ «Южный» должен объединить несколько видов транспорта, включая метро. Именно он обозначен на схеме ВСМ как единственная пассажирская станция магистрали в городе, помимо терминала на Московском вокзале. Кроме них, есть техническая станция Обухово II. Накануне стало известно, что подписаны основные финансовые соглашения, необходимые для строительства ВСМ Москва — Петербург. На территории Петербурга построят дополнительные пути, терминал у Московского вокзала и тоннель под железнодорожными путями.

ООО «ВСМ Две столицы» подписало с Росжелдором концессионное соглашение на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург. Общая стоимость — 2,349 трлн рублей, срок запуска — к 1 апреля 2028 года.

Заключен и договор лизинга с ГТЛК на поставку 41 высокоскоростного состава до 2030 года.

Предполагается, что из Петербурга в Москву можно будет доехать за 2 часа 15 минут, стоимость билета составит порядка 10 тысяч рублей.

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