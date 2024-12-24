Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -2

2 м/c,

южн.

 760мм 89%
Подробнее
5 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Крушение сухогруза из Петербурга
Чем угощает Псков
Фейерверки тоже дорожают
Паром пойдет в Калининград
Почем море на Новый год
Промышленный Петербург
Вот почему дорожает масло
Город В Петербурге начали планировать территорию под станцию ВСМ

В Петербурге начали планировать территорию под станцию ВСМ

5 262
14 комментариев

РЖД начинают проект планировки для транспортно-пересадочного узла в рамках строительства ВСМ Москва — Петербург. Он появится у станции метро «Обухово».

Как говорится в уведомлении РЖД от 23 декабря, корпорация приняла решение о разработке ППТ для транспортно-пересадочного узла «Южный» в рамках 5-го этапа строительства городского участка высокоскоростной магистрали от Московского вокзала до Обухово II.

Источник:

Документация должна быть готова к концу 2026 года, разработкой занимается «Ленгипротранс».

ТПУ «Южный» должен объединить несколько видов транспорта, включая метро. Именно он обозначен на схеме ВСМ как единственная пассажирская станция магистрали в городе, помимо терминала на Московском вокзале. Кроме них, есть техническая станция Обухово II.

Накануне стало известно, что подписаны основные финансовые соглашения, необходимые для строительства ВСМ Москва — Петербург. На территории Петербурга построят дополнительные пути, терминал у Московского вокзала и тоннель под железнодорожными путями.

ООО «ВСМ Две столицы» подписало с Росжелдором концессионное соглашение на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург. Общая стоимость — 2,349 трлн рублей, срок запуска — к 1 апреля 2028 года.

Заключен и договор лизинга с ГТЛК на поставку 41 высокоскоростного состава до 2030 года.

Предполагается, что из Петербурга в Москву можно будет доехать за 2 часа 15 минут, стоимость билета составит порядка 10 тысяч рублей.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Ганс-Дитрих Геншер
2 часа
А Галерею снесут? :)
Danik
2 часа
Галерея II.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Старт продаж: квартиры без отделки в ЖК «Ясно.Янино»
24 декабря, 12:20
Новости компаний
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
Новости компаний
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
ТОП 5
Новости компаний
Старт продаж: квартиры без отделки в ЖК «Ясно.Янино»
24 декабря, 12:20
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
Сдана в эксплуатацию третья очередь жилого комплекса «БелАрт»
23 декабря, 16:50
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
В Стрельне досрочно сданы первые дома жилого проекта «Дворцовый фасад»
23 декабря, 15:50
Еще один год вместе с Drivee: сервис подвел итоги 2024 года в Санкт-Петербурге
23 декабря, 15:40
«Pulse Premier» — лучший жилой комплекс повышенной комфортности
23 декабря, 14:15
Рассрочка «5 раз по 20» от «Группы ЛСР»
23 декабря, 13:25
Подарок под елку: «Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов
23 декабря, 10:30
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00