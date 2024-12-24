Беспилотники сбиты в Ростовской области и в Воронеже

За ночь 24 декабря дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три над Ростовской и один над Воронежской областями, отчитывается Минобороны.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщает, что четыре беспилотника уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области. Вечером в районе Миллерово были сбили восемь БПЛА.