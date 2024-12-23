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Происшествия Пожилой хулиган устроил дебош в больнице и сломал ногу сострадательной незнакомке

Пожилой хулиган устроил дебош в больнице и сломал ногу сострадательной незнакомке

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10 комментариев

В центре Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил дебош в больнице и сломал бедро женщине, которая попыталась ему помочь. Как сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленинградской области, сигнал из медицинского учреждения на Лиговском проспекте поступил поздно вечером 22 декабря.

Как выяснилось, 59-летний петербуржец за плохое поведение был изолирован медиками в одном из боксов. Проходившая мимо 52-летняя женщина открыла ему дверь, решив, что мужчина по какой-то причине не может выйти из помещения и ему нужна помощь. Агрессивный дебошир вместо благодарности ударил свою спасительницу ногой в бедро, в результате чего она получила перелом тазобедренного сустава. Ей потребовалась госпитализация.

Сотрудники вневедомственной охраны доставили задержанного хулигана в полицию.

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Дебош в больнице Петербург Росгвардия
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Комментарии
10
282902401
1 час
Больница надеюсь психиатрическая?
Maxi 555
1 час
А где на Лиговке больница?
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