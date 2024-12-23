Сотруднице пункта выдачи выдрали клок волос на работе. Нападавшая разыскивается

В Калининском районе полиция проводит проверку по факту конфликта в пункте выдачи маркетплейса на улице Брянцева, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно «Фонтанке», 23-летней сотруднице диагностировали ушибы мягких тканей в области спины, а также травматическую алопецию (потеря волос в результате физического повреждения).

По словам пострадавшей, инцидент произошел в пункте выдачи по адресу: улица Брянцева, дом 20, где она подверглась нападению со стороны неизвестной посетительницы. Причина конфликта не раскрывается. Правоохранители устанавливают личность нападавшей.