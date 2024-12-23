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Происшествия Сотруднице пункта выдачи выдрали клок волос на работе. Нападавшая разыскивается

Сотруднице пункта выдачи выдрали клок волос на работе. Нападавшая разыскивается

2 975
12 комментариев

В Калининском районе полиция проводит проверку по факту конфликта в пункте выдачи маркетплейса на улице Брянцева, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно «Фонтанке», 23-летней сотруднице диагностировали ушибы мягких тканей в области спины, а также травматическую алопецию (потеря волос в результате физического повреждения).

По словам пострадавшей, инцидент произошел в пункте выдачи по адресу: улица Брянцева, дом 20, где она подверглась нападению со стороны неизвестной посетительницы. Причина конфликта не раскрывается. Правоохранители устанавливают личность нападавшей.

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Комментарии
12
111111111111118
44 минуты
Если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад. И твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад. «Правда всегда одна» — Это сказал фараон. Он был очень умён, И за это его называли — Тутанхамон.
rozhkova.ntalya
1 час
Наверное работница захотелв поживиться за счет покупательницы, вот и получила. У некоторых из работников ПВЗ есть "фишка", когда они якобы не могут найти вещь (это происходит, когда заказываешь несколько вещей) и не находят. Но когда на выходе смотришь, сколько сняли со счета, то оказывается , что с твоего счета денежки за "ненайденную" вещь благополучно списаны, а вещь уже числится в купленных. Обнаружили эту аферу сразу, как только вышли из ПВЗ и вернулись, стали угрожать вызовом полиции, только тогда они перевели на телефон 5 тысяч (именно столько стоила кожаная куртка, которую "не нашли"), т.е. вернули деньги. Стали разговаривать с другими посетителями и оказалось, что у некоторых вещи тоже "не были найдены", но никто не смотрит, сколько списали.
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