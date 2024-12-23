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Бизнес «Аэрофлот» установил скидку в 50% для детей на перелеты по России

«Аэрофлот» установил скидку в 50% для детей на перелеты по России

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11 комментариев

«Аэрофлот» объявил о начале продаж билетов со скидкой 50% для детей с 2 до 12 лет на рейсы по России. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Фиксированная скидка в 50% для детей начнет действовать 1 января 2025 года.

«Скидка 50% для детей с гражданством Российской Федерации применяется к любому тарифу в классе Эконом по всей внутренней маршрутной сети и рейсов Группы „Аэрофлот“, выполняемых под кодом SU. Для тарифов в рамках специальных льготных программ, таких как субсидируемые государством перевозки и „плоские“ тарифы, сохраняется ранее установленный размер скидки», — говорится в сообщении.

В течение 11 месяцев 2024 года авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» перевезли свыше 1,3 миллиона детей в возрасте от 2 до 12 лет на внутренних рейсах в эконом-классе. Согласно данным авиаперевозчика, наибольшее количество детей регистрируется на маршрутах из различных городов России в Сочи и Калининград.

Ранее директор департамента управления сетью и доходами «Аэрофлота» Иван Батанов заявил, что в 2026 году авиакомпания ожидает первые поставки отечественных самолетов МС-21. «Мы сейчас активно работаем с производителем над кастомизацией этого самолета», — сказал он.


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Аэрофлот Авиаперевозчики Скидки Дети
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Комментарии
11
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
А что, этого раньше не было, в сверхдержаве у которой своя нефть и своё самолётостроение?!! В некоторых странах Европы, где нет ни того, ни другого, скидка до 75% доходит. )
Искусанный интеллект
1 час
И накинул 60% на взрослых?
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