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Недвижимость Финансы «Лимитов нет»: Силуанов — о будущем семейной ипотеки

«Лимитов нет»: Силуанов — о будущем семейной ипотеки

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15 комментариев

Лимитов по льготной семейной ипотеке нет, деньги по этой программе будут в полном объеме. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Комментируя произошедшую ранее приостановку выдачи семейной ипотеки из-за исчерпания банковских лимитов, Силуанов объяснил журналисту Павлу Зарубину, что это произошло вследствие повышения ключевой ставки.

«Возросла ставка, поэтому нам пришлось изыскивать дополнительные деньги, — сказал глава Минфина. — Льготная ставка по ипотеке — 6%, на рынке можно за 26% взять. Поэтому деньги в бюджете закончились, и был период, когда у банков не было средств, чтобы выдавать льготную ипотеку. Мы это всё решили, деньги банкам сейчас поставили и в следующем году будем предпринимать всё необходимое, чтобы не допускать таких разрывов».

«Лимитов нет, деньги по „семейке“ будут в полном объеме», — заключил Силуанов.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что семейная льготная ипотека под 6% должна быть распространена и на вторичный рынок. «Фонтанка» объяснила, почему это предложение не коснется Санкт-Петербурга.

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Антон Силуанов Семейная ипотека Лимит Ключевая ставка
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Комментарии
15
Akabos
2 часа
Я прочитал как: цветной бумаги напечатаем сколько угодно!
274923045
2 часа
Это тот чел, который говорил, что при повышении пенсии на ОДНУ тысячу рублей все пенсионеры начнут ПУТЕШЕСТВОВАТЬ!!!
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