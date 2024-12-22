«Лимитов нет»: Силуанов — о будущем семейной ипотеки

Лимитов по льготной семейной ипотеке нет, деньги по этой программе будут в полном объеме. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Возросла ставка, поэтому нам пришлось изыскивать дополнительные деньги, — сказал глава Минфина. — Льготная ставка по ипотеке — 6%, на рынке можно за 26% взять. Поэтому деньги в бюджете закончились, и был период, когда у банков не было средств, чтобы выдавать льготную ипотеку. Мы это всё решили, деньги банкам сейчас поставили и в следующем году будем предпринимать всё необходимое, чтобы не допускать таких разрывов».

«Лимитов нет, деньги по „семейке“ будут в полном объеме», — заключил Силуанов.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что семейная льготная ипотека под 6% должна быть распространена и на вторичный рынок. «Фонтанка» объяснила, почему это предложение не коснется Санкт-Петербурга.