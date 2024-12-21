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Афиша Plus Музыка Выставки Искусственный интеллект поможет написать оперу Сергея Курехина

Искусственный интеллект поможет написать оперу Сергея Курехина

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Вдова Сергея Курехина Анастасия на открытии выставки «Поп-механика Сергея Курехина» в Мраморном дворце рассказала, каким видит открытие здания Центра современного искусства в бывшем кинотеатре «Прибой» на Васильевском острове.

По ее информации, торжественное открытие пройдет в 2025 году.

«Открывать, я думаю, будем не меньше месяца, потому что планы большие — это и сборные концерты, и рок-групп, и джазовых оркестров, и балеты. И последняя идея у нас — создать оперу», — поделилась она.

Дело в том, что незадолго до смерти Сергей Курехин получил приглашение написать две оперы для Большого театра. Но планам не суждено было сбыться: он заболел, и работа не была начата.

«И тут недавно пришла мне в голову простая мысль: поскольку каждый день мы очень много слышим про искусственный интеллект, что он очень хорошо работает, мы ему дадим музыку Сергея (а опера — это некая математически рассчитанная композиция), некий сценарий, и пусть искусственный интеллект сделает», — поделилась идеей Курехина.

При этом она пояснила, что отдавать на откуп искусственному интеллекту полностью задачу написать музыку на основе сочинений Курехина — пока слишком рано для нынешней стадии развития ИИ. Но он мог бы, по ее мнению, перекомпоновать, «организовать музыкальное пространство» — к примеру, на основе музыки, которую Сергей написал к фильму «Господин оформитель».

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Выставка «Поп-механика Сергея Курехина» проходит в Мраморном дворце с 20 декабря по 13 января. Каждый из ее залов посвящен какой-то теме в жизни и творчестве композитора. Она открывается залом «Поп-механика в движении», где рассказывается о путешествии «Поп-механики» по России и другим странам, продолжается «Оперой богатых», «Воробьиной ораторией», музыкой Сергея Курехина к фильмам и завершается анфиладой его музыкальных альбомов. В экспозиции представлены мемориальные вещи, включая пальто, синтезатор, очки, подаренный Фрэнком Заппой автомобильный номер, кейс от клавишей и записную книжку Сергея.

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