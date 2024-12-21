Для миллионов бедных россиян это станет спасением? С 2025 года в стране могут ввести продуктовые карточки

По карточкам можно будет покупать продукты по большим скидкам Источник: Алексей Волхонский / V1.RU







Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил ввести продуктовые карточки по всей стране. До этого такую антикризисную инициативу предлагал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных: по его словам, в регионе с 2025 года появятся социальные продуктовые карточки. Их будут получать только определенные категории граждан, в первую очередь пенсионеры с пенсией ниже прожиточного минимума.

В Калининградской области прожиточный минимум на 2025 год установили в 15 708 рублей (на 15% больше, чем в этом году). Средний размер пенсии — 20 906 рублей. Пенсионеры за чертой бедности смогут на социальную карточку приобретать необходимые продукты, пообещал Беспрозванных.

Губернатор также отметил, что уже обратился в ФАС с просьбой расширить список социально важных товаров, доступных для покупки по социальным картам. Беспрозванных добавил, что администрация региона ведет переговоры с продавцами о минимальной наценке на продукты, чтобы обеспечить доступность необходимых товаров для населения.

Такую схему Аксаков хочет распространить и на всю Россию.

— Граждане, испытывающие нужду, будут уверены, что при любых обстоятельствах они имеют доступ к необходимым продуктам, — заявил депутат.

Карточные системы распределения, кстати, стары, как человеческая цивилизация: еще в Древнем Риме беднякам раздавали хлеб по предъявлению специальных знаков, называемых тессерами (аналог современных карточек или талонов).

Современные карточные системы начали появляться в Европе во время Первой мировой войны. В 1916 году такие системы были введены в США, Германии и даже нейтральной Швеции. В Российской империи карточная система начала внедряться в отдельных губерниях в том же году.

После Октябрьской революции Временное правительство ввело хлебную монополию и хлебные карточки, что стало ответом на нехватку продовольствия и угрозу голода.

В советской России карточная система существовала в период военного коммунизма и была отменена с переходом к НЭПу в 1921 году. Однако в 1929 году, с началом индустриализации, карточки были возобновлены. В это время возникли двойные цены на продовольствие: обычные (на товары по карточкам) и коммерческие (более высокие). Система карточек постепенно исчезала в 30-е годы, но рационирование товаров оставалось актуальным. После распада СССР карточки и талоны появились почти во всех регионах страны из-за тотального дефицита буквально всех товаров.

А вот в США карточная система SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), запущенная в мае 1939 года, стала ответом на Великую депрессию.

Карточные системы широко использовались в разных странах во время Второй мировой войны. В СССР она была введена в июле 1941 года и действовала до декабря 1947 года.

В США в январе 1942 года, вскоре после вступления страны во Вторую мировую войну, были введены ограничения на покупку товаров, таких как сахар, мясо и бензин. Скажем, в Великобритании окончательная отмена карточек произошла только в 1954 году.

Карточные системы действовали и в странах Латинской Америки, в частности, на Кубе и в Венесуэле.

— Инициатива Аксакова имеет под собой определенную почву. Политическая поддержка на таком уровне указывает на серьезность намерений. Однако от идеи до реализации — путь долгий и тернистый. Вопрос финансирования остается ключевым: будет ли правительство готово выделить значительные средства из бюджета на поддержку миллионов граждан? — рассуждает в беседе с MSK1.RU экономист Александр Стрельников.

— 18 миллионов, если быть точным. Столько россиян живет за чертой бедности.

— Представьте, что каждый малоимущий гражданин, пенсионер или многодетная семья получает возможность покупать базовые продукты по льготным ценам или даже бесплатно. Это может стать настоящим спасением для тех, кто вынужден считать каждую копейку.

Социальные карты могут не только обеспечить основные потребности, но и дать людям чувство социальной справедливости, уверенности в завтрашнем дне. Однако есть и другая сторона медали — риск стигматизации. Возможно, не все захотят пользоваться такой помощью из-за страха быть обозначенными как «нуждающиеся».

— Куба, скажем, тратит на программу продовольственной поддержки бедных $1 млрд в год. А сколько придется тратить России?

— Сложно сказать, нужны расчеты. Факт в том, что введение такой системы потребует серьезных инвестиций из бюджета, что может привести к перераспределению финансовых потоков или даже увеличению налоговой нагрузки.

Кстати, есть риск неэффективного использования ресурсов, если не будут разработаны четкие механизмы контроля и распределения.

— Ну а плюсы для экономики будут?

— Да, это поддержка отечественных производителей, стимулирование потребления базовых продуктов, возможное снижение инфляционного давления за счет адресной помощи.

Рынок продуктов также может измениться: магазины начнут конкурировать за клиентов с социальными картами, что может привести к изменению ценовой политики или ассортимента.