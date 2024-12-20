В Красноярске девушка облила банкомат горючей жидкостью и подожгла

В Красноярске 20 декабря девушка облила банкомат горючей жидкостью и подожгла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого главка МВД.

Девушка зашла в одно из отделений коммерческого банка, разлила горючую жидкость на банкомат, совершила поджог и сами при этом получила ожог рук, после чего была доставлена в медицинское учреждение. Кроме нее никто не пострадал.

По предварительной информации, поджигательница могла стать жертвой мошенников, так как во время своих действий разговаривала с кем-то по телефону.

Сегодня в течение дня в банке на севере Петербурга пенсионерка, ставшая жертвой мошенников, дала 35 залпов фейерверка, а девочка-подросток подожгла полицейский автомобиль у здания ГАИ. В Москве мужчина устроил взрыв в отделении банка, а еще двое подожгли отделение полиции в Одинцово.