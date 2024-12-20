Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +1

2 м/c,

ю-з.

 741мм 90%
Подробнее
2 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
За что задержали главу района
Чем угощает Псков
Куда пойти на выходных
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия В Красноярске девушка облила банкомат горючей жидкостью и подожгла

В Красноярске девушка облила банкомат горючей жидкостью и подожгла

245
3 комментария

В Красноярске 20 декабря девушка облила банкомат горючей жидкостью и подожгла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого главка МВД.

Девушка зашла в одно из отделений коммерческого банка, разлила горючую жидкость на банкомат, совершила поджог и сами при этом получила ожог рук, после чего была доставлена в медицинское учреждение. Кроме нее никто не пострадал.

По предварительной информации, поджигательница могла стать жертвой мошенников, так как во время своих действий разговаривала с кем-то по телефону.

Сегодня в течение дня в банке на севере Петербурга пенсионерка, ставшая жертвой мошенников, дала 35 залпов фейерверка, а девочка-подросток подожгла полицейский автомобиль у здания ГАИ. В Москве мужчина устроил взрыв в отделении банка, а еще двое подожгли отделение полиции в Одинцово.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Красноярск Поджог банкомата
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Barmaley_5e4d0211d3423
5 минут
Женя, тщательнее надо, внимательнее ... "и сами при этом получила ожог рук"
Barmaley_5e4d0211d3423
4 минуты
"Кроме нее никто не пострадал." Буква Ё запрещена у нас ныне?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Новости компаний
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
ТОП 5
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
Группа Аквилон анонсирует новый проект в Новосергиевке
20 декабря, 17:20
МегаФон увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза
20 декабря, 15:55
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14