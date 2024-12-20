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Финляндия Приставы нацелились на новые объекты недвижимости РФ в Финляндии. Среди них — квартира, где находилась редакция ТАСС

Приставы нацелились на новые объекты недвижимости РФ в Финляндии. Среди них — квартира, где находилась редакция ТАСС

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5 комментариев

Служба судебных приставов Финляндии конфисковала еще один объект российской недвижимости — квартиру в многоэтажном доме в районе Лауттасаари в Хельсинки, стоимость которой составляет около 580 000 евро. Об этом 20 декабря сообщает издание Yle.

Еще два объекта находятся на очереди — приставы намерены временно конфисковать еще два объекта в Хельсинки, среди которых квартира площадью 250 квадратных метров на улице Ratakatu, о которой узнала редакция журналистских расследований. Стоимость этой квартиры, которой Россия владела на протяжении десятилетий, оценивается в 1,778 миллиона евро. Ранее в ней располагалась редакция ТАСС.

В общей сложности Служба судебных приставов прибегла к конфискации принадлежащей России недвижимости на сумму почти 40 миллионов евро.

Напомним, в конце октября Финляндия арестовала более 40 объектов, принадлежащих России. В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва в суде будет оспаривать решения Хельсинки об аресте недвижимости.

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Финляндия Судебные приставы Объекты недвижимости Россия Конфискация
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Комментарии
5
Гость
1 час
Неплохо так ребята жили! Рад за них.
Гость
54 минуты
"квартиры, которой Россия владела на протяжении десятилетий..." Еще с советских времен, полагаю. Борцы с капитализмом жили в милионно-доларовых фешенебельных квартирах.
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