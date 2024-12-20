«Профурсетка с бриллиантом на пятой точке». Киркоров объяснил, почему роль в кино досталась ему, а не Ивлеевой

Певец Филипп Киркоров объяснил, почему роль в новогодней премьере «Небриллиантовая рука» досталась ему, а не блогеру Анастасии Ивлеевой. Этому он посвятил целый пост в соцсети.

Киркоров написал, что «устал от имени» Анастасии Ивлеевой, однако вынужден комментировать «слухи о том, что Настя может появиться в новогоднем фильме ТНТ». Певец подчеркнул, что был удивлен. «Да что уж там, не было предела моему возмущению», — заявил Киркоров.

Далее певец заявил, что в «Небриллиантовой руке» появится он, и объяснил, почему. «Я сразу обозначил авторам и Тине Канделаки, что хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь. Ну и очевидно, что между королем и профурсеткой с бриллиантом на пятой точке выбрали того, кто делает любой проект хитом. Меня!» — написал Киркоров в соцсети.

Анастасия Ивлеева чуть позже ответила Киркорову. У себя в тг-канале она опубликовала фотографию певца в обществе полуобнаженных спортивных мужчин и подписала: «Все верно, Филипп всегда тщательно подходит к тому, с кем быть в одном кадре».

Внимание к Анастасии Ивлеевой обострилось после того, как она провела закрытую вечеринку с «почти голым» дресс-кодом в московском клубе «Мутабор» в декабре 2023 года. После этого гостей мероприятия начали «отменять», а Ивлееву — проверять, несмотря на последовавшие извинения. Также со звездой начали судиться и оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ. В мае текущего года блогер дала свое первое интервью после скандального мероприятия, в котором рассказала о поездке в Донбасс, отношении к Путину, вере и культуре отмены. В начале июня Ивлеева анонсировала открытие собственного бара в Москве, следом стало известно, что Федеральная налоговая служба разблокировала ее счета после оплаты задолженности.

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