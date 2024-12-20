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Происшествия «А если бы там мой сын шел?» За ночь в Петербурге несколько машин пострадали от ледяных глыб

«А если бы там мой сын шел?» За ночь в Петербурге несколько машин пострадали от ледяных глыб

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12 комментариев

Потепление в конце декабря порадовало не всех жителей Петербурга. Ледяные глыбы и сосульки повредили несколько машин ночью 20 декабря.

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Недоброе утро случилось у одной из жительниц Петроградского района. Ночью, по словам Евгении, на ее машину у дома  38 по Большой Пушкарской упала глыба льда. Лобовое стекло автомобиля оказалось разбито, а крыша помята. Женщина опасается, что в следующий раз на месте припаркованной машины может оказаться проходящий ребенок.

«Сегодня ночью сходил лед с кровли, разбил мне лобовое стекло и помял крышу. У нас двор маленький. Моя машина стояла у стены дома. Я поменяю стекло сама, это не проблема. А если бы там [на месте припаркованного автомобиля] мой сын шел? Тогда бы последствия были более печальные», — рассказала нам Евгения.

Гендиректор «ЖКС № 1 Петроградского района» Александр Мухтаров в разговоре с «Фонтанкой» пообещал проверить обстоятельства произошедшего инцидента.

По данным «Фонтанки», на падение наледи в ночь на 20 декабря жаловались также с Канонерской улицы в Адмиралтейском районе — лёд упал на «Рено». Утром в службу 112 поступила жалоба с Садовой — сосулька прилетела в «Ладу Гранту» рядом с отелем. Еще одна машина, пострадавшая от неожиданной оттепели, «Рено Дастер». По словам владельца, глыба льда прилетела на автомобиль и сильно повредила его. До этого на падение льда с крыши пожаловался представитель каршеринга. По его словам, под наледь на Октябрьской набережной угодил «Чери Тигго».

За сутки температура в Петербурге подпрыгнула на 20 градусов, повсеместно прошёл ледяной дождь, снег стал таять. Сегодня на дорогах каша и пробки.

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Комментарии
12
VKuser15335355
1 час
Машина защитила пешехода от падения сосульки, женщину надо медалью наградить, поставив машину она спасла пешехода.
Snow*
59 минут
двор у нас маленький, поэтому я ставлю машину там где ходит мой сын и другие жильцы.
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