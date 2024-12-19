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Общество Город Перешли через плюс. Петербург хрустит и тает

Перешли через плюс. Петербург хрустит и тает

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1 комментарий

Перепад температуры за сутки в 20 градусов к вечеру 19 декабря привел к эффекту, который покрыл весь Петербург тонкой ледяной коркой. Теперь она начинает таять.

Фото и видео делятся с редакцией жители разных районов Петербурга. На окраинах в спальных районах обледенели все машины. Одна из читательниц рассказала, что ей пришлось 40 минут греть автомобиль чтобы с лобового стекла сползла ледяная корка. На задних же стеклах решить проблему удалось легче — стекло открывалось, лед оставался на месте, так что легким усилием водителю удалось буквально пробить дыру.

Источник:
+2

Если водителям эффект доставляет скорее неудобства, то пешеходы могли насладиться глянцевыми сугробами с хрустящей корочкой, и на звук и на ощупь приятно.

Источник:

В центре же Петербурга начинается потоп. На Невском проспекте огромные лужи. Учитывая, что температура ползет к градусу тепла, ночью и следующий днем будет только повышаться, тонуть начнут и спальные районы.

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Комментарии
1
Гость
5 минут
Давно уже даже на бюджетных машинах есть обогрев лобового стекла, причем полный, а не только зоны дворников. 3 минуты и легким движением щеток стекло становится чистым.
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