Перешли через плюс. Петербург хрустит и тает

Перепад температуры за сутки в 20 градусов к вечеру 19 декабря привел к эффекту, который покрыл весь Петербург тонкой ледяной коркой. Теперь она начинает таять.

Фото и видео делятся с редакцией жители разных районов Петербурга. На окраинах в спальных районах обледенели все машины. Одна из читательниц рассказала, что ей пришлось 40 минут греть автомобиль чтобы с лобового стекла сползла ледяная корка. На задних же стеклах решить проблему удалось легче — стекло открывалось, лед оставался на месте, так что легким усилием водителю удалось буквально пробить дыру.

Источник: читатель «Фонтанки»

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Если водителям эффект доставляет скорее неудобства, то пешеходы могли насладиться глянцевыми сугробами с хрустящей корочкой, и на звук и на ощупь приятно.

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

В центре же Петербурга начинается потоп. На Невском проспекте огромные лужи. Учитывая, что температура ползет к градусу тепла, ночью и следующий днем будет только повышаться, тонуть начнут и спальные районы.