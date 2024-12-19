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Общество Для врачей есть еще много уголовных статей. Что на самом деле стоит за декриминализацией медпомощи

Для врачей есть еще много уголовных статей. Что на самом деле стоит за декриминализацией медпомощи

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Государственная дума 17 декабря в окончательном чтении приняла закон об изменениях в статью 238 УК РФ: «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Она дополняется примечанием: «Действие настоящей статьи не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи». При этом в пояснительной записке к проекту нет ни слова об этой новелле. «Фонтанка» спросила у юристов, что бы это значило.

«Медицинская конституция» — закон № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 2011 года ввела термин «медицинская услуга». Он всегда не нравился врачам, потому что они не услуги оказывают, а помощь. Но нет, в законе 323 сказано: «Медицинская помощь — комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг. Медицинская услуга — медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение». То есть, получается, любая медицинская услуга — это и есть медицинская помощь.

«Депутаты нашли изящное решение»

Попытки декриминализировать работу медиков, вывести медицинские ошибки из Уголовного кодекса предпринимаются уже много лет. О судьбе последней «Фонтанке» рассказал Станислав Яворский, генеральный директор юридической фирмы P&I Legal: «238-я — нехорошая статья, относящаяся к категории тяжких и предусматривающая ответственность до 10 лет лишения свободы. Она характеризуется только умышленной формой вины, это юридически исключает ее применение в случаях так называемой врачебной ошибки. Однако на практике мы видим повсеместное ее применение и в ситуациях, когда наступившие для пациента последствия никак не были умыслом медицинского работника».

Как рассказывает Яворский, в марте 2024 года с законодательными инициативами выступила Тверская дума, сенаторы и депутаты Госдумы от «Единой России». Они предлагали внести изменения в 323-ФЗ и исключить из него понятие «медицинская услуга». По их логике, это должно было повысить престиж врача и декриминализировать статью 238 УК РФ, поскольку она применяется именно в случае оказания «услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Их законопроекты не приняли. И хорошо. Потому что, по мнению Станислава Яворского, это была декларация: вопрос престижа профессии вряд ли решается путем изменения терминов — они не меняют суть: «Допустим, из 323-го закона мы убираем медуслугу, помощь ею не будет являться, и тогда под 238-ю статью медработники не будут подпадать? Это иллюзия, потому что следственные органы будут исходить из того, что если между пациентом и медорганизацией сложились договорные отношения, то по Гражданскому кодексу это все равно услуга, как ни крути».

Чтобы 238-я перестала применяться, юристы предлагали ввести специальную статью, действие которой распространялось бы исключительно на медиков. «Но законодатель поступил более изящно и просто добавил в статью 238 УК РФ примечание о том, что ее действие не распространяется на случаи оказания медработниками медицинской помощи. Эта поправка чётко выводит врачей из-под действия 238-й».

От ответственности уводят бюджетников или частников?

Мнения юристов разделились. Алексей Горяинов, медицинский адвокат, кандидат медицинских наук и руководитель Центра сравнительно-правовых исследований в области медицинского права, считает, что принятое изменение больше отражает стремление защитить интересы медицинского бизнеса, хотя преподносится как забота о безопасности врачей: «За этой мерой последуют и иные изменения, возможно, гражданско-правового характера (как исключение распространения закона „О правах потребителя“ на сферу здравоохранения). Для врачей ситуация только усугубится, — уверен адвокат. — Известно из истории, что подобного рода инициативы приводят к появлению самосудов. А на фоне повышенной нервозности масштаб может быть просто угрожающим. Я всегда выступал против этой инициативы и считаю ее огромной ошибкой законодателя».

Алексей Горяинов напомнил, что еще в 2011 году на Петербургском юридическом форуме он прогнозировал рост конфликтогенности, и прогноз оправдался. «Надеюсь, мой текущий прогноз окажется ошибочным», — говорит он.

Виктор Евстифеев говорит, что, вероятно, примечание будет иметь отношение к оказанию медицинской помощи госучреждениями здравоохранения или частными организациями исключительно по медицинским показаниям, когда речь идет о жизни и здоровье.

Медицинский адвокат Гурам Бадзгарадзе думает, что это попытка вывести из-под дамоклова меча работников бюджетных больниц, роддомов и поликлиник, где качество медпомощи под вопросом из-за недостатка врачей и медсестер. Но это предположение можно озвучивать, если законодатель имел в виду, что в частных клиниках люди лечатся за свой счет, а в государственных — бесплатно.

Однако глава Ассоциации частных клиник Петербурга Александр Солонин этот тезис опровергает, потому что деление на частников и государственников невозможно. Закон один на всех: «Ввести разделение медицинской помощи по признаку формы собственности организации, в которой она оказывается, — нарушение Конституции РФ, в которой прописано равенство форм собственности».

Не амнистия, но освобождение

У многих юристов новая формулировка пресловутой 238-й статьи (точнее, принятая законодателями поправка к ней) вызывает вопросы. Что делать, если в суде сейчас слушается дело об оказании услуги ненадлежащего качества (238 статья УК РФ), повлекшей смерть? Например, дело Марии Бурловой — главного врача и пластического хирурга клиники «Абриелль». В этой коммерческой клинике умерла женщина: после большого объема хирургических вмешательств за один раз под общим наркозом, длившимся более 8 часов. Виктор Евстифеев, адвокат потерпевшей стороны, говорит: «Если вдруг мы поймем, что правки к УК РФ затронут и наше дело, будем создавать условия для его возврата в следствие и изменения квалификации на статью 109 УК РФ. Но надо понимать — это все время. Дело большое и сложное, а срок давности привлечения к уголовной ответственности по статье 109 УК РФ — 2 года, он истекает 8.09.2025. В случае переквалификации на статью 109 УК РФ защита „Абриелль“ будет тянуть время до истечения срока давности».

Если закон будет одобрен и подписан, то осужденные по 238-й смогут ходатайствовать об освобождении от наказания, потому что этот закон имеет обратную силу на основании статьи 10 Уголовного кодекса.

Статья 10 УК РФ: «Закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость».

Ольга Зиновьева, адвокат петербургской юридической компании Onegin Group, говорит: «В ближайшие месяцы мы увидим стабилизацию практики по тем делам, которые ещё расследуются или рассматриваются судами — какие-то дела будут прекращены, какие-то переквалифицированы на смежные составы, по вступившим в законную силу и неотбытым приговорам — отменено наказание. Будет накапливаться практика судебного контроля, через некоторое время она даст ответ на вопрос, какая именно медпомощь останется „под зонтиком“ статьи 238 УК РФ, а какая — нет».

По каким статьям судят врачей

Самые громкие «дела врачей» в Петербурге не связаны с 238-й статьей. Например, забытая врачами Первого меда простыня в животе роженицы квалифицировалась по части второй статьи 118 УК РФ. Дело об отравлении барием в КДЦ № 1 с 8 умершими и 44 выжившими, но получившими тяжелый вред здоровью, изначально возбуждалось по 109-й и 238-й статьям УК. Но судят участников процесса по 293-й — халатность.

А взбудоражившее всю Россию калининградское дело неонатолога Элины Сушкевич и главного врача роддома Елены Белой квалифицировали и вовсе по немедицинской статье 105 УК РФ (убийство малолетнего). Белой инкриминировали еще и статью 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным Следственного комитета РФ, опубликованным в «Медвестнике», медицинских работников судят по части 2-й статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности), части 2-й статьи 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), статье 124 УК (неоказание помощи больному), статье 235 УК (незаконное осуществление медицинской или фармацевтической деятельности), статье 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), статье 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), статье 293 УК (халатность).

Чаще всего в отношении медиков применяется часть вторая статьи 109 УК РФ, по ней в 2023 году было возбуждено 1657 дел. По первой и второй частям 238-й статьи — 463 дела. Сколько из них завершились приговорами, неизвестно. Ясно только, что из общего количества возбужденных дел 238-я составляет 20%. И оно в последние годы активно росло, потому что длительность сроков расследования (срок давности) по ней составляет 10 лет, в отличие от всех других статей (2 года).

Ольга Зиновьева объясняет: «Статистика привлечения медработников к уголовной ответственности по статье 238 УК РФ объясняется двумя причинами. Объективная — оказание небезопасных медицинских услуг на возмездной основе и наступление неблагоприятных последствий (тяжкого вреда здоровью или смерти пациента). Субъективная — удобство для предварительного следствия, поскольку она предусматривает длительные сроки привлечения к уголовной ответственности, возможность применения более строгой меры пресечения, связанной с ограничением или лишением свободы, угнетенное психологическое состояние подозреваемого или обвиняемого из-за возможной суровой санкции. На практике очень распространены случаи переквалификации расследуемого состава статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) на статью 238 УК РФ из-за того, что следователь не успевает уложиться в сроки привлечения к ответственности».

Зиновьева считает, что если закон будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом, увеличится число уголовных дел по другим статьям, санкции в которых предусматривают в том числе лишение свободы.

Кто заплатит за ущерб

Смогут ли пострадавшие получать компенсацию ущерба, если уголовные дела будут возбуждаться по другим статьям? Как говорит Ольга Зиновьева, в правоохранительные органы обращаются пострадавшие, которые считают, что в их отношении или их близких совершено именно преступление и виновные должны быть наказаны. Компенсация для них — факультативный вопрос. Но в случае, когда вынесен обвинительный приговор, в любом случае какие-либо компенсации взыскиваются как вред, причинённый преступлением.

«Взыскивать компенсацию и убытки в гражданско-правовом порядке гораздо проще и быстрее, чем через уголовную процедуру — в гражданском деле и компенсация почти всегда больше, и выполнить судебное решение проще. Поэтому, если пострадавшие из-за некачественной медпомощи или потерявшие своих близких хотят компенсировать причинённый им вред, они обращались и будут обращаться в суды напрямую, на основании закона „О защите прав потребителя“ и других», — считает адвокат.

Все твердят: выведение медицины из «потребительской» 238-й статьи, означает, что врачей не будут привлекать к ответственности за медицинские ошибки. Но забывают добавлять: к уголовной ответственности. Потому что из закона «О правах потребителя», или ЗПП, как называют его юристы, медицинская услуга никуда не делась. Как поясняет Ольга Зиновьева, «потребительская» 238-я статья и «потребительский закон» не связаны. Хотя Верховный суд РФ в последние годы ориентирует на отказ от применения некоторых правовых гарантий и возможностей, предусмотренных законом «О защите прав потребителей» в части оказания бесплатной медицинской помощи (неустоек, штрафов, других форм возмещения убытков). «В этом смысле „выведение“ бесплатной медпомощи из-под угрозы применения статьи 238 УК РФ находится в русле логики Верховного суда РФ. Но коммерческие медицинские услуги регулируются потребительским законодательством наряду с прочими, и неясно, по какой причине этот массив законодательства не должен к ним применяться», — говорит адвокат.

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Комментарии
2
Гость
10 минут
То есть теперь "знахари" с купленными за пару баранов дипломами вообще низачто не ответят, нас к этому готовят?
Гость
3 минуты
Понятно, типа чистый (медицинский) барий только для избранных (богатых). Никогда не было и вот опять.
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