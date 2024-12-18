Петербуржец погиб в результате пожара в Василеостровском районе

В среду, 18 декабря, в результате пожара в доме № 59 на 4-й линии Васильевского острова, погиб мужчина. Об этом сообщает оперативный штаб МЧС Петербурга.

Сообщение о возгорании поступило в 21:42. Огонь вспыхнул в 3-комнатной квартире площадью 50 квадратных метров, в одной из комнат площадью 15 «квадратов».

Площадь самого пожара оценили всего в четыре квадратных метра. В 21:58 он уже был ликвидирован, но спасти мужчину не удалось. Обстоятельства его гибели устанавливаются.

К борьбе с огнем привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава.