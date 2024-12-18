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Политика Командование НАТО в Висбадене для помощи Украине приступило к работе. Генсек Рютте призвал «меньше говорить о мире»

Командование НАТО в Висбадене для помощи Украине приступило к работе. Генсек Рютте призвал «меньше говорить о мире»

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18 комментариев

Командование Североатлантического альянса (НАТО) в Висбадене для помощи в обеспечении безопасности и обучения для Украины уже приступило к работе. Такое заявление сделал генеральный секретарь блока Марк Рютте 18 декабря на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Объявив о начале работы командования альянса для координации поставок оружия Украине, Рютте призвал лидеров стран организации «меньше говорить о мире». По его словам, для того чтобы приступить к переговорам об окончании конфликта, Украина должна занять «позицию силы» — в противном случае страны ЕС и НАТО будут лишь «помогать России».

«Сейчас фронт движется на запад, а не на восток. Изменить это — наш главный приоритет», — заявил Рютте, отвечая на вопросы журналистов, и уточнил, что сделать это можно, лишь сосредоточившись на обеспечении военных поставок Украине.

Рютте добавил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского на ужин в среду вечером, зная, что тот будет в Брюсселе для участия в заседании Европейского совета. Генсек НАТО планирует обсудить с ним срочное увеличение поставок Украине средств ПВО и другого оружия.

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Марк Рютте НАТО Украина Владимир Зеленский
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Комментарии
21
VKuser15335355
57 минут
Второй фронт?
Заливщик голосовых планок
49 минут
Мы с ними уже три года воюем, а оне только сейчас на поле боя придти решили? Ну тормоза!
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