Командование НАТО в Висбадене для помощи Украине приступило к работе. Генсек Рютте призвал «меньше говорить о мире»

Командование Североатлантического альянса (НАТО) в Висбадене для помощи в обеспечении безопасности и обучения для Украины уже приступило к работе. Такое заявление сделал генеральный секретарь блока Марк Рютте 18 декабря на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Объявив о начале работы командования альянса для координации поставок оружия Украине, Рютте призвал лидеров стран организации «меньше говорить о мире». По его словам, для того чтобы приступить к переговорам об окончании конфликта, Украина должна занять «позицию силы» — в противном случае страны ЕС и НАТО будут лишь «помогать России».

«Сейчас фронт движется на запад, а не на восток. Изменить это — наш главный приоритет», — заявил Рютте, отвечая на вопросы журналистов, и уточнил, что сделать это можно, лишь сосредоточившись на обеспечении военных поставок Украине.

Рютте добавил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского на ужин в среду вечером, зная, что тот будет в Брюсселе для участия в заседании Европейского совета. Генсек НАТО планирует обсудить с ним срочное увеличение поставок Украине средств ПВО и другого оружия.