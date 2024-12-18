Петербургские пловцы триумфально вернулись в родной город с чемпионата мира на короткой воде

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

С чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Будапеште 17 декабря вернулись в родной город петербургские пловцы. Всего в составе российской команды на турнире участвовало десять петербуржцев — это самое большое представительство города на Неве в национальной команде за всю историю.

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»







В общей сложности петербургский пловцы выиграли на этом чемпионате мира 12 медалей. Самым успешным оказался воспитанник школы «Экран» Мирон Лифинцев, ставший пятикратным чемпионом. На его счету две золотые медали в личных номерах программы, и три — в эстафетах.

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«Я не вижу себя каким-то супер-пупер победителем. То, что я выиграл, это было несколько дней назад, это все закончилось. Сейчас наступает новое время, новая подготовка к новым соревнованиям», — заявил Мирон в разговоре с «Фонтанкой».

Также шесть медалей выиграл Кирилл Пригода (три золотых в эстафетах и три серебряные в эстафетах). Серебряная медаль на счету Евгении Чикуновой. Еще одно золото за эстафету привез Егор Корнев, он также помог команде установить мировой рекорд.

Напомним, что российская команда выступала в нейтральном статусе. Всего россияне выиграли десять медалей на чемпионате мира, заняв второе общекомандное место.