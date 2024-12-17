В Петербурге не хватает трети медсестер и четверти врачей от нормы. Комздрав показал настоящие цифры

В медицинских учреждениях, подведомственных исполнительной власти Петербурга, в среднем недостаток врачей составляет 24,11 %, среднего медицинского персонала — 32,59 %. По данным федерального регистра медицинских работников и федерального регистра медицинских организаций по состоянию на начало ноября 2024 года, более чем на 1,5 ставки работают 326 врачей и 311 медсестер и фельдшеров. Эти цифры обнародованы в проекте нормативного документа, предусматривающего изменения в городской закон от 2012 года «Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге».

Предполагается, что изменения приведут городские нормы в соответствие с федеральным законодательством (постановление Минтруда и социальной защиты Российской Федерации № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры»). А в нем сказано, что медики не могут работать более чем на 1,5 ставки.

В пояснительной записке к проекту закона, подписанной новым руководителем комитета по здравоохранению Юрием Шишкиным, говорится, что продолжительность работы по совместительству по конкретным должностям в учреждениях федерального подчинения устанавливается федеральными органами власти, а в городских, то есть находящихся в ведении субъектов РФ, — в порядке, определяемом органами государственной власти субъектов РФ или органами местного самоуправления. Однако в Петербурге такой порядок не определен. Это установила Контрольно-счетная палата во время выборочной проверки клинической больницы Святителя Луки: выявлено, что медики работают более чем на 1,5 ставки.

Ранее «Фонтанка» писала о незаконном привлечении к сверхурочной работе водителей скорой помощи, которую не оплачивали в полном объеме. В августе 2024 года инспекция труда отдела федерального госнадзора в Петербурге вынесла предписание об устранении выявленных нарушений.