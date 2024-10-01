Сотни тысяч капают на карточку водителям скорой. Деньги искали через суд

Источник: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»







Водители «Медсантранса» начали получать на карты солидные выплаты — от 200 до 600 тысяч рублей. У тех, кто, как говорится, живет на работе, суммы достигают миллиона рублей. Банк оповещает: «Начисление зарплаты». Что за манна небесная просыпалась на водителей машин скорой помощи Петербурга, узнала «Фонтанка».

До зарплаты еще далеко, квиточков пока не выдают. Но для водителей скорых петербургского «Медсантранса» (в просторечии — автобаза) тысячи рублей «с неба» — секрет Полишинеля. Это оплата их сверхурочной работы аж с 2022 года. По словам Александра Липайкина, водителя «Медсантранса», бюджет задолжал ему и коллегам 1,8 млрд рублей. На запрос «Фонтанки» в комитете по здравоохранению ответили, что на самом деле после расчетов сумма оказалась меньше. Но факт: в бюджете Петербурга нашли средства, чтобы выплатить задолженность по зарплате сегодняшним и вчерашним сотрудникам автобазы в размере нескольких сотен тысяч рублей. Каждому.

На сайте «Медсантранса» сказано, что в штате числится более 2000 водителей, ежедневно на линию выходят в круглосуточном режиме 600 специализированных автомобилей скорой помощи. Число уволившихся за период с начала 2022 года неизвестно.

Это беспрецедентный случай в истории скорой помощи Петербурга. Первичка независимого профсоюза работников здравоохранения «Действие» помогла коллегам получить заработанное, но невыплаченное за 2,5 года. Александр Липайкин, ее председатель в «Медсантрансе», рассказал, как сформировался долг перед водителями скорых.

Экономия на сверхурочных

Началось все с того, что Государственная инспекция труда выявила нарушения в Белорецкой больнице в Башкортостане и вынесла предписание об их устранении — обеспечить право работников на законную оплату сверхурочной работы. Учреждение не согласилось с требованием инспекции — и обратилось в суд. Коллектив тоже обратился в суд с требованием к администрации больницы выплатить задолженность. В ходе долгих судебных разбирательств в кассации в мае 2024 года было вынесено решение об оплате ночных и сверхурочных работ в двойном размере.

В мае же вооруженный опытом башкирских коллег Александр Липайкин обратился в Управделами президента РФ и рассказал о том, что водителям скорых недоплачивают за сверхурочную работу, нарушая при этом несколько статей Трудового кодекса РФ.

«Несмотря на то что статьей 329, часть 1, ТК РФ водителям автомобилей не разрешается работа по совместительству, связанная с управлением транспортными средствами, всё отработанное сверх нормы время бухгалтерия предприятия оплачивала именно как совместительство. Хотя согласие на него между предприятием и работником водители никогда не подписывали, — рассказал Александр. — Но руководство не считало это нарушением, потому что иначе время, отработанное сверх ставки (ст. 153 ТК РФ), в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере (оплата рассчитывается исходя из тарифной ставки, всех компенсационных и стимулирующих выплат)».

Переработки — от недостатка водителей

«Медсантранс» — государственное учреждение, подведомственное комитету по здравоохранению. Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве, «нехватка водителей на территории Санкт-Петербурга привела к оттоку водителей из „Медсантранса“. Это связано в том числе с увеличением заработной платы на других предприятиях транспортной отрасли Петербурга и привело к значительным переработкам водителей в „Медсантрансе“. По данным комздрава, дефицит водителей на автобазе составляет сегодня 30 %.

Эту информацию подтверждает лидер первички «Действия» Липайкин:

— Водителей на предприятии постоянно не хватает. В первую очередь из-за неконкурентоспособной зарплаты. Во вторую — из-за условий труда: работающие и без того в условиях недостатка кадров выходят на смену своим болеющим или находящимся в отпуске коллегам.

В итоге водители вынуждены в добровольно-принудительном порядке работать сверх ставки. Нас переводят на график: сутки через двое, зачастую ещё и с дополнительными выходами на работу, продолжительностью до 12 часов между своими рабочими суточными сменами. Александр Липайкин глава независимого профсоюза работников здравоохранения «Действие»

Нормой для руководства является замена графика работнику в течение рабочего месяца на оставшиеся дни новым. Тем самым водители легко могут выработать до двух ставок за один лишь рабочий месяц. Например: за январь 2024 года при 136-часовой ставке по производственному календарю (и это ещё не учитывая класса вредности по СОУТ, при наличии которого ставка должна быть меньше 136 часов) лично я выработал 268 часов.

Трудовая инспекция: устранить нарушения

В обращении в Управделами президента РФ Александр Липайкин напоминает, что по закону справедливая оплата сверхурочной работы производится независимо от того, законна она или нет. И приводит цитату из письма Минфина:

«Порядок привлечения к сверхурочной работе предусмотрен статьей 99 ТК РФ, согласно которой сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год <…>, сверхурочная работа должна быть оплачена в повышенном размере независимо от того, соблюден ли порядок привлечения к сверхурочным работам».

То есть работодатель должен оплачивать все сверхурочные часы, несмотря на нарушение со своей стороны. Из аппарата Управделами обращение Липайкина направили в Смольный и в Госинспекцию труда Петербурга.

2 августа 2024 года директор «Медсантранса» Евгений Куцовский получил предписание об устранении выявленных нарушений за подписью Ольги Зидан, главного государственного инспектора труда отдела федерального госнадзора (есть в распоряжении «Фонтанки») по результатам выполненной ею проверки. В нем 9 пунктов, точнее, 9 нарушений, которые требуется устранить. И в пункте 7 сказано: «В соответствии с абзацем 7 части второй статьи 22, со статьей 149, частью первой статьи 152 ТК РФ произвести оплату сверхурочной работы водителей за период с 1.01.2022 по 30.06.2024».

Зарплата водителей растет на глазах

В отличие от Башкортостана, в Петербурге не стали обжаловать решение Госинспекции труда. Вице-губернатор Олег Эргашев 10 сентября направил поручение (есть в распоряжении «Фонтанки») председателю комитета по здравоохранению Дмитрию Лисовцу. В нем несколько пунктов: создать рабочую группу, группе — рассчитать объем средств, необходимых для оплаты сверхурочной работы, в соответствии с предписанием Госинспекции труда. А еще: «Рабочей группе произвести необходимые расчеты для увеличения базовых нормативов затрат <…> с целью обеспечения дальнейшего финансирования „Медсантранса“, исходя из реальной, а не фактической потребности».

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В понедельник, 30 сентября, водители начали получать свои сотни тысяч рублей, но определить, правильно ли им насчитали оплату, пока не могут. В комздраве говорят: «Учёт рабочего времени осуществлялся надлежащим образом». Хорошо, конечно, но почему он тем же надлежащим образом оплачивается спустя почти три года, ответа нет. В ведомстве «Фонтанке» рассказали, что в «Медсантрансе» уже с 1 июля «оплата труда осуществляется с учетом сверхурочной работы. Выплата произведена 13.09.2024».

На рекрутинговом сайте hh теперь висят вакансии водителей «Медсантранса» с зарплатой 80-90 тысяч рублей на руки. Еще недавно этих денег не видели даже те, кто сутками работал сверхурочно. «Нам официально объявили, что с 1 октября повышают зарплату на 28 процентов», — говорит Липайкин.

И добавляет: «Путевые листы хранятся 5 лет. Профсоюз «Действие» намерен вернуть заработанные деньги коллегам не только с 2022 года, но и за предыдущий период. Готовим исковое заявление в суд».