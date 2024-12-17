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Афиша Plus В Петропавловской крепости откроется археологическая выставка о жизни Приневья в начале XVIII века

В Петропавловской крепости откроется археологическая выставка о жизни Приневья в начале XVIII века

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1 комментарий

Проект «Петербург. Лето 1703 года» подготовили Музей археологии Санкт-Петербурга и Этнографический музей. Выставка на археологическом материале расскажет о том, что происходило в наших краях в самом начале XVIII века: о русских и шведских крепостях на территории Ингерманландии, о сражениях Северной войны и строительстве крепости Санкт-Питербурх.

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Вы увидите археологические находки, предметы этнографической коллекции, образцы военного снаряжения, строительные инструменты, русские и шведские карты и планы Ингерманландии XVIII века, копии рукописных летописных сводов и книг XVI–XVIII веков, живопись и графику.

В Средние века бóльшую часть населения Приневья составляли финно-угорские народы, лишь в позднее Средневековье здесь появились постоянные русские поселения. К началу XVIII столетия весь край находился под властью Швеции, а Россия, как тогда казалось, утратила выход к Балтике — страна потеряла Приневье в Смутное время. Музей напоминает, что благодаря амбициозной политике Петра I Россия не только вернула утраченные территории, но и обрела новую столицу на берегах Невы.

Основание в дельте реки в 1703 году дерево-земляной крепости Санкт-Питербурх стало одним из ключевых событий Северной войны. Крепость построили и возвели очень быстро — с 16 мая по 1 октября. Исследования, которые специалисты проводили последние десятилетия в Меншиковском бастионе Петропавловской крепости, позволили увидеть сохранившиеся фрагменты дерево-земляного вала крепости, изучить технологии строительства самого начала XVIII века, получить новые данные о конструкции и параметрах первых оборонительных сооружений только что основанного города.

Источник:

Выставка «Петербург. Лето 1703 года» пройдёт в Инженерном доме Петропавловской крепости с 20 декабря 2024 года по 5 декабря 2025-го. 6+

ПО ТЕМЕ
Археологические раскопки Петропавловская крепость
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Комментарии
1
Yuri_SPb
46 минут
Здорово! Вот сюда надо бы сходить.
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