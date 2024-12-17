Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-10°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -13

1 м/c,

с-з.

 745мм 83%
Подробнее
8 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
Конюшенное ведомство вышло из суда
Чем угощает Псков
Сколько стоит убрать снег
Курсы ЖКХ для чайников
Промышленный Петербург
Платить лицом в метро
Рейтинги "Фонтанки"
Город Обрушившийся дом на Большой Зелениной признали частично аварийным. Его хотят восстановить в 2025 году

Обрушившийся дом на Большой Зелениной признали частично аварийным. Его хотят восстановить в 2025 году

2 963
15 комментариев

Обрушившийся дом на Большой Зелениной, 1/44, по результатам экспертизы признали аварийным частично — только в той части, которая непосредственно развалилась. Об этом сообщил глава Петроградского района Владимир Омельницкий во время прямого интернет-эфира 17 декабря. Восстановить здание планируют в 2025 году.

Источник:

«Экспертиза длилась долго. Эксперты, приглашенные управляющей компанией, хотели детально разобраться в том, что произошло. Было параллельное расследование Следственного комитета. По решению комиссии дом признан аварийным частично — только те части здания, которые обрушились. Это значит, что причастные к обрушению компании за свой счет разбирают завалы и будут восстанавливать все помещения, чтобы жители могли вернуться в свои квартиры», — сказал Омельницкий.

Он отметил, что экспертная комиссия будет продолжать эту работу: во время разбора завалов и восстановления здания специалисты будут наблюдать, как ведет себя фундамент и грунт на этом участке, безопасно ли это. Если не обнаружится никаких новых обстоятельств, здание планируют восстановить в 2025 году.

«Когда вернутся жители в этот дом? Часть дома не признана аварийной. Но вернуться сразу туда нельзя. Там будут проводиться серьезные работы, это будет строительная площадка. <…> Будет коллегиальное решение приниматься, можно ли заселять людей в помещения во время отделочных работ», — сказал Омельницкий.

Обрушение дома на Большой Зелениной началось 4 августа, всех жителей успели вовремя эвакуировать. По данным Следственного комитета, причиной происшествия стали непрофессиональные действия подрядчика, который выполнял работы по контракту с Фондом капительного ремонта.

Ранее «Фонтанка» рассказывала историю собственницы жилья в доме на Большой Зелениной, 1/44. Она взяла студию на базе комнат в коммунальной квартире в ипотеку, и эта студия попала в зону обрушения. Решение страховой компании по компенсации в этом случае зависит от результатов экспертизы.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY9
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Гость
1 час
За 30 лет правления не смогли расселить граждан в новые дома. Позор!
Гость
1 час
Нужно было у надзирающего архитектора аннулировать диплом. Ну как можно было додуматься так реконструировать? Как?!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Новости компаний
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18
Новости компаний
«БСПБ. Премиум» подводит итоги участия в культурной жизни города в 2024 году
17 декабря, 15:20
ТОП 5
Новости компаний
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18
«БСПБ. Премиум» подводит итоги участия в культурной жизни города в 2024 году
17 декабря, 15:20
Социалка опережает и выигрывает
17 декабря, 15:15
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
Радио JAZZ теперь звучит в Санкт-Петербурге
17 декабря, 10:00
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33
Агентство недвижимости «КВС» — победитель премии «Град Петра Awards»
16 декабря, 13:33