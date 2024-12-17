Обрушившийся дом на Большой Зелениной признали частично аварийным. Его хотят восстановить в 2025 году

Обрушившийся дом на Большой Зелениной, 1/44, по результатам экспертизы признали аварийным частично — только в той части, которая непосредственно развалилась. Об этом сообщил глава Петроградского района Владимир Омельницкий во время прямого интернет-эфира 17 декабря. Восстановить здание планируют в 2025 году.

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







«Экспертиза длилась долго. Эксперты, приглашенные управляющей компанией, хотели детально разобраться в том, что произошло. Было параллельное расследование Следственного комитета. По решению комиссии дом признан аварийным частично — только те части здания, которые обрушились. Это значит, что причастные к обрушению компании за свой счет разбирают завалы и будут восстанавливать все помещения, чтобы жители могли вернуться в свои квартиры», — сказал Омельницкий.

Он отметил, что экспертная комиссия будет продолжать эту работу: во время разбора завалов и восстановления здания специалисты будут наблюдать, как ведет себя фундамент и грунт на этом участке, безопасно ли это. Если не обнаружится никаких новых обстоятельств, здание планируют восстановить в 2025 году.

«Когда вернутся жители в этот дом? Часть дома не признана аварийной. Но вернуться сразу туда нельзя. Там будут проводиться серьезные работы, это будет строительная площадка. <…> Будет коллегиальное решение приниматься, можно ли заселять людей в помещения во время отделочных работ», — сказал Омельницкий.

Обрушение дома на Большой Зелениной началось 4 августа, всех жителей успели вовремя эвакуировать. По данным Следственного комитета, причиной происшествия стали непрофессиональные действия подрядчика, который выполнял работы по контракту с Фондом капительного ремонта.

Ранее «Фонтанка» рассказывала историю собственницы жилья в доме на Большой Зелениной, 1/44. Она взяла студию на базе комнат в коммунальной квартире в ипотеку, и эта студия попала в зону обрушения. Решение страховой компании по компенсации в этом случае зависит от результатов экспертизы.