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Происшествия Девочка пострадала в ДТП в Купчино

Девочка пострадала в ДТП в Купчино

1 839
4 комментария

Юный пешеход пострадал в ДТП во Фрунзенском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 17 декабря.

ДТП случилось минувшим вечером, 16 декабря около 20 часов, на улице Димитрова, 2. «Фиат Дукато» сбил 14-летнюю девочку, переходившую проезжую часть в зоне действия регулируемого пешеходного перехода, как предполагается, на запрещающий сигнал светофора без сопровождения взрослых. Подростка с травмами в состоянии средней степени тяжести доставили в детскую больницу имени Раухфуса.

За рулем «каблука» был 44-летний петербуржец, живущий неподалеку, гражданин РФ с 2009 года. В этом году его трижды ловили на нарушениях ПДД. Его штрафовали за проезд на красный, превышение скорости и нарушение правил применения ремней безопасности.

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Комментарии
4
Гость
1 час
Неделю назад про 14-летних невест говорили, а сейчас в 14 только девочка.
Гость
53 минуты
Фиат Дукато не "каблук", а фургон размером с Газель...
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