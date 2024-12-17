Девочка пострадала в ДТП в Купчино

Юный пешеход пострадал в ДТП во Фрунзенском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 17 декабря.

ДТП случилось минувшим вечером, 16 декабря около 20 часов, на улице Димитрова, 2. «Фиат Дукато» сбил 14-летнюю девочку, переходившую проезжую часть в зоне действия регулируемого пешеходного перехода, как предполагается, на запрещающий сигнал светофора без сопровождения взрослых. Подростка с травмами в состоянии средней степени тяжести доставили в детскую больницу имени Раухфуса.

За рулем «каблука» был 44-летний петербуржец, живущий неподалеку, гражданин РФ с 2009 года. В этом году его трижды ловили на нарушениях ПДД. Его штрафовали за проезд на красный, превышение скорости и нарушение правил применения ремней безопасности.