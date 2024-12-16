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Происшествия Следком увидел покушение на убийство за выстрелом в лицо на проспекте Стачек

Следком увидел покушение на убийство за выстрелом в лицо на проспекте Стачек

1 889
4 комментария

Стрельба из травматического пистолета в магазине Кировского района Петербурга привлекла внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Ее квалифицировали по статье о покушении на убийство.

О возбуждении уголовного дела 16 декабря сообщили в пресс-службе СКР. Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и обстоятельствах, которые уже установили.

«Фонтанка» писала, что ранен продавец магазина на проспекте Стачек. Его госпитализировали в тяжелом состоянии после выстрела в лицо минувшей ночью. По предварительным данным полиции, у сотрудника торговой точки случился конфликт с пьяным 44-летним местным жителем. Стрелка задержали.

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Стрельба Магазин Покушение на убийство Петербург Александр Бастрыкин
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Комментарии
4
Ankor
1 час
Местный житель - уже и непонятно чиьх будет.
В д. Гадюкино - дожди.
38 минут
Видимо, не "элитный" оказался. Можно и ужесточить. А так отпускать пришлось бы.
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