Следком увидел покушение на убийство за выстрелом в лицо на проспекте Стачек

Стрельба из травматического пистолета в магазине Кировского района Петербурга привлекла внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Ее квалифицировали по статье о покушении на убийство.

О возбуждении уголовного дела 16 декабря сообщили в пресс-службе СКР. Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и обстоятельствах, которые уже установили.

«Фонтанка» писала, что ранен продавец магазина на проспекте Стачек. Его госпитализировали в тяжелом состоянии после выстрела в лицо минувшей ночью. По предварительным данным полиции, у сотрудника торговой точки случился конфликт с пьяным 44-летним местным жителем. Стрелка задержали.