Труп прибило к берегам Малой Невки на Крестовском острове

Тело мужчины обнаружили у Крестовского острова, по данному факту проводится проверка, рассказали 10 декабря «Фонтанке» в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.
По предварительным данным, труп на камнях увидел прогуливающийся рядом очевидец, который в итоге сообщил обо всем по номеру 112.
По данным «Фонтанки», в Малой Невке нашли тело 66-летнего мужчины, который числился без вести пропавшим с 5 октября.
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