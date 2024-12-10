«Вышла замуж». Ивлеева удивила поклонников новым постом

Внимание к Анастасии Ивлеевой обострилось после того, как она провела закрытую вечеринку с «почти голым» дресс-кодом в московском клубе «Мутабор» в декабре 2023 года. После этого гостей мероприятия начали «отменять», а Ивлееву — проверять, несмотря на последовавшие извинения. Также со звездой начали судиться и оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ. В мае текущего года блогер дала свое первое интервью после скандального мероприятия, в котором рассказала о поездке в Донбасс, отношении к Путину, вере и культуре отмены. В начале июня Ивлеева анонсировала открытие собственного бара в Москве, следом стало известно, что Федеральная налоговая служба разблокировала ее счета после оплаты задолженности.