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Бизнес ВТБ выкупил долю в «Почта Банке» за 36 млрд рублей и стал его единственным владельцем

ВТБ выкупил долю в «Почта Банке» за 36 млрд рублей и стал его единственным владельцем

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13 комментариев

Банк ВТБ выкупил долю «Почты России» в 49,99% в «Почта Банке» за 36 млрд рублей и стал единственным владельцем кредитной организации. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев, передает ТАСС 10 декабря.

«Почта Банк» был создан в 2016 году ВТБ и «Почтой России» как розничный банк, который развивает региональную сеть на базе почтовых отделений. В капитале «Почта Банка» у ВТБ и «Почты России» равные доли — по 50% минус 1 акция, еще две акции принадлежат председателю правления «Почта Банка» Александру Пахомову. Региональная сеть «Почта Банка» включает 25 тысяч точек обслуживания в 83 регионах, большинство из которых размещены на базе почтовых отделений, включая малые и удаленные населенные пункты. Активная клиентская база банка составляет 8,6 миллиона человек.

Летом этого года стало известно, что ВТБ планирует консолидировать 100% акций «Почта Банка», выкупив долю «Почты России». Тогда в пресс-службе банка сообщили, что в случае покупки финансовые услуги в любом случае будут доступны клиентам «Почты России» «в не меньшем объеме, чем сейчас».

«Интерфакс» сообщал, что независимый оценщик оценил «Почта Банк» для сделки в 72 млрд рублей, а долю «Почты России» — в 36 млрд рублей. В ноябре ВТБ получил разрешение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и ЦБ на сделку.

В интервью «Интерфаксу» первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал о том, что у «Почта Банка» есть несколько типов офисов. Первые — «близки к стандартному оформлению», инфраструктуре ВТБ и не требуют особой модернизации, а вот вторые — те самые окна типа «Б» в почтовых отделениях. Они, по словам Пьянова, и считаются «проблемной зоной». Они «недоукомплектованы» — не справляются с потоком клиентов.

«По сути, невозможно поток обслужить одним человеком. Второй момент — по каким-то причинам, с этим тоже предстоит разобраться, там большие технологические простои. И третье, если у кого-то возникнет запрос по банковским продуктам, там быстро образуется очередь, поэтому получается проблемная модель. Что делать с окнами типа „Б“, мы пока не понимаем. Специальные форматы на почте являются предметом внутренней дискуссии», — рассказал он.

В августе «Почта Банк» решил свернуть запущенное в сентябре ипотечное направление.

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Комментарии
13
280896530
1 час
ВТБ - мусорная свалка банковских отходов...
Гость
1 час
У самого себя купил?
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