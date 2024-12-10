Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

4 м/c,

ю-з.

 771мм 89%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,38
EUR 105,10
Денег нет, но ты, ОЭЗ, держись
Паутина Казанского собора
Чего хотят петербуржцы
Россияне в Сирии
Цена «СКА Арены»
Азовский банк выставлен на продажу
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Поднебесный предстанет перед судом. Следствие установило, когда и где у него мог быть секс с 15-летней

Поднебесный предстанет перед судом. Следствие установило, когда и где у него мог быть секс с 15-летней

3 058
8 комментариев

В Петербурге перед судом готовится предстать блогер Алексей Поднебесный. Следователи по Центральному району ГСУ СК РФ завершили расследование уголовного дела, отмечает пресс-служба ведомства 10 декабря.

В ходе расследования было установлено, что в период со 2 по 4 августа Поднебесный совершил «половое сношение и развратные действия» с девушкой 15 лет. Все прошло без насилия и в разных местах Петербурга, отмечается в релизе.

Блогеру вменяется 4 эпизода двух статей УК РФ: о половом сношении и развратных действиях без применения насилия с лицом, не достигшим возраста 16 лет.

Блогера задержали в конце августа после публикации неоднозначных видео с юной особой. Провокационные ролики в один миг долетели до главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Поднебесный настаивал, что не знал о возрасте школьницы, которая показывала ему Петербург. В прошлом месяце девушка пошла в 9-й класс.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Cashmare
1 час
в смысле в прошлом месяце пошла в девятый класс? а до этого где два месяца была, под небесным?
smith1
9 минут
а эта мизулина кто такая ? она никто - ни статуса, ни полномочий. почему с этой чучелой считаются
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
Новости компаний
Квест интерактивный, призы — реальные: выполняй задания и участвуй в розыгрыше SUP-доски от Мегамаркета
18 июля, 13:20
ТОП 5
Новости компаний
Industrial Avenir — к монолитным работам готовы
9 декабря, 17:15
БСПБ поддержал Благотворительный прием в пользу подопечных Марфо-Мариинской обители милосердия
9 декабря, 15:50
«ПСК Эксперт» Что дал Кировский завод отечественному бодибилдингу?
9 декабря, 10:40
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46