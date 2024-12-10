Поднебесный предстанет перед судом. Следствие установило, когда и где у него мог быть секс с 15-летней

В Петербурге перед судом готовится предстать блогер Алексей Поднебесный. Следователи по Центральному району ГСУ СК РФ завершили расследование уголовного дела, отмечает пресс-служба ведомства 10 декабря.

В ходе расследования было установлено, что в период со 2 по 4 августа Поднебесный совершил «половое сношение и развратные действия» с девушкой 15 лет. Все прошло без насилия и в разных местах Петербурга, отмечается в релизе.

Блогеру вменяется 4 эпизода двух статей УК РФ: о половом сношении и развратных действиях без применения насилия с лицом, не достигшим возраста 16 лет.