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Общество Росгвардия в третий раз получила Премию Рунета

Росгвардия в третий раз получила Премию Рунета

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5 комментариев

Росгвардии вручили Премию Рунета в номинации «Государство и общество». Ведомство наградили за то, что оно повышает открытость и прозрачность работы правоохранительных органов и силовые структуры для людей. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Вручение наград состоялось в Третьяковской галерее. В номинации «Государство и общество» соревновались разные организации: государственные, коммерческие, общественные, а также СМИ и социальные ресурсы.

«Департамент по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии удостоен высокой награды за активную реализацию принципов информационной открытости, а также своевременное взаимодействие с обществом», — отмечают в ведомстве.

Как подчеркивают в пресс-службе Росгвардии, сегодня в интернете есть все нужные сервисы, чтобы люди могли узнать больше о работе ведомства, которое в том числе использует социальные сети для быстрого информирования людей.

Эта Премия Рунета стала третьей у Росгвардии. Первый раз ведомство выиграло в 2020 году благодаря проекту «Проверка на прочность», где российские знаменитости пробовали себя в роли росгвардейцев.

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Комментарии
5
Отец Родной
12 минут
Премия Золотой дымоход?
Сила в Правде!!
15 минут
росгвардия это кадыровы где что ле.
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