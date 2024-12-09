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Город Авто ЗСД неделю будут ограничивать и перекрывать от Благодатной до Екатерингофки

ЗСД неделю будут ограничивать и перекрывать от Благодатной до Екатерингофки

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Строительство Витебской развязки в течение недели с 9 по 16 декабря будет менять схему движения на Западном скоростном диаметре Петербурга. Об этом предупреждает пресс-служба «Магистрали Северной столицы».

Трижды за неделю участки ЗСД будут перекрывать:

  • с 23:00 11 декабря до 6:00 12 декабря и с 23:00 13 декабря до 6:00 14 декабря — по основному ходу в южном направлении от развязки с набережной Екатерингофки до развязки с Благодатной улицей;

  • с 23:00 14 декабря до 6:00 15 декабря — по основному ходу в северном направлении в районе развязки с Благодатной улицей.

Во втором случае объезжать предлагают по Благодатной улице.

Ограничивать движение будут на следующих участках:

  • с 23:00 9 декабря до 6:00 10 декабря — по двум правым полосам основного хода у развязки с Благодатной улицей при движении в южном направлении;

  • с 6:00 14 декабря до 18:00 14 декабря — по крайней правой и крайней левой полосам основного хода возле улицы Маршала Говорова при движении в южном направлении;

  • с 23:00 12 декабря до 6:00 13 декабря — по двум правым полосам основного хода у Благодатной в северном направлении.

На ЗСД в это время будут монтировать рамы для установки автоматизированной системы управления и технических средств организации движения.

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Петербург ЗСД Ограничения движения транспорта Перекрытия движения
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