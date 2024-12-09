ЗСД неделю будут ограничивать и перекрывать от Благодатной до Екатерингофки

Строительство Витебской развязки в течение недели с 9 по 16 декабря будет менять схему движения на Западном скоростном диаметре Петербурга. Об этом предупреждает пресс-служба «Магистрали Северной столицы».
Трижды за неделю участки ЗСД будут перекрывать:
с 23:00 11 декабря до 6:00 12 декабря и с 23:00 13 декабря до 6:00 14 декабря — по основному ходу в южном направлении от развязки с набережной Екатерингофки до развязки с Благодатной улицей;
с 23:00 14 декабря до 6:00 15 декабря — по основному ходу в северном направлении в районе развязки с Благодатной улицей.
Во втором случае объезжать предлагают по Благодатной улице.
Ограничивать движение будут на следующих участках:
с 23:00 9 декабря до 6:00 10 декабря — по двум правым полосам основного хода у развязки с Благодатной улицей при движении в южном направлении;
с 6:00 14 декабря до 18:00 14 декабря — по крайней правой и крайней левой полосам основного хода возле улицы Маршала Говорова при движении в южном направлении;
с 23:00 12 декабря до 6:00 13 декабря — по двум правым полосам основного хода у Благодатной в северном направлении.
На ЗСД в это время будут монтировать рамы для установки автоматизированной системы управления и технических средств организации движения.
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