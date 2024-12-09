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Власть Меркель рассказала, чего хотел Путин и как россияне живут под его руководством

Меркель рассказала, чего хотел Путин и как россияне живут под его руководством

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15 комментариев

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что россиянам «не живется хорошо» под руководством президента РФ Владимира Путина и что она желает России «демократического и процветающего будущего». Такое мнение она высказала в британском политическом подкасте The Rest is Politics, передает 9 декабря Independent.

По словам Меркель, россияне видят в Путине президента, который вывел страну из хаоса, превосходства олигархов и рушащейся экономики — к рыночной экономике. «Он действительно смог приручить, если хотите, олигархов. Им разрешили действовать, но только под его началом», — уверена она.

Конфликт на Украине и другие особенности внешней политики Путина Меркель объяснила тем, что президент РФ был возмущен распадом СССР и ослаблением мощи России после падения Берлинской стены. Путин хотел снова сделать Россию важной силой на политической арене, считает она.

«Я думаю, он не так много знал об экономике, об экономическом процветании. Поэтому он очень быстро прибег к восстановлению этой силы методами, которым научился, будучи агентом КГБ», — заявила Меркель.

Ранее Меркель рассказала, из-за чего Путин опоздал на встречу G8 в 2007 году и что она думала о перспективах Киева вернуть Донецк и Луганск. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого опроверг ее слова об опоздании Путина.

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Комментарии
15
sysh
15 минут
вывел страну из хаоса А какую страну,не сказала? Зимбабве,не?
ДЕД
8 минут
А какой хаос был в 2003? А если с 2024 сравнить?
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