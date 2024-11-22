«Без шансов»: Меркель рассказала, что думала о перспективах Киева вернуть Донецк и Луганск

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в интервью немецкому Spiegel, что десять лет назад не видела шансов для Киева вернуть Донецкую и Луганскую области военным путём. Она также защитила своё решение сохранить проект «Северный поток — 2».

22 ноября Меркель пояснила, что считала попытки вернуть эти регионы силой «безуспешными». По её словам, даже на Украине в то время велись споры о целесообразности военного решения вопроса Донбасса.

В том же интервью Ангела Меркель обосновала своё решение не останавливать проект «Северный поток — 2» после возвращения Крыма в состав РФ. «Я считала одной из своих задач обеспечить немецкую экономику дешёвым газом», — заявила она. Бывший канцлер также отвергла обвинения в косвенном содействии финансированию российской военной машины. Она напомнила, что операция началась, несмотря на то что по «Северному потоку — 2» никогда не шёл газ. Меркель подчеркнула, что проект был «политически оправданным».

«Как можно было в новом мировом порядке после холодной войны поддерживать связь с таким человеком, как Путин, которого некоторые историки называют ревизионистом? Через попытку дать ему возможность участвовать в экономическом благополучии», — резюмировала Меркель.

Во вторник, 26 ноября, в продажу в Германии выходят мемуары Ангелы Меркель на 700 страниц под названием «Свобода».

Ангела Меркель была федеральным канцлером Германии с 22 ноября 2005 года по 8 декабря 2021 года, став первой женщиной на этом посту в истории ФРГ. Она избиралась четыре раза подряд и находилась у власти 16 лет. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) с 2000 по 2018 год, Меркель сыграла ключевую роль в решении европейских и мировых кризисов, включая конфликт на Донбассе, мировой финансовый кризис и миграционный кризис.