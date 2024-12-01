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Власть Песков опроверг слова Меркель об опоздании Владимира Путина на саммит G8 из-за пива

Песков опроверг слова Меркель об опоздании Владимира Путина на саммит G8 из-за пива

1 874
16 комментариев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал воспоминания бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о саммите G8 в 2007 году, во время которого российский лидер опоздал и в шутку сказал, что его задержало пиво. Видеофрагмент опубликовал 1 декабря в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Песков напомнил о сложном графике на подобных мероприятиях, где лидеры общаются друг с другом и бывают случаи, когда одни контакты сдвигают другие вправо.

По его словам, это не была попытка со стороны российского лидера продемонстрировать свою силу.

У экс-канцлера Германии Ангелы Меркель 26 ноября вышли мемуары под названием «Свобода». В них она в том числе рассказывает о том, из-за чего президент России Владимир Путин опоздал на 33-й саммит «Большой восьмерки». Бывший канцлер Германии пишет, что Владимира Путина ждали около 45 минут. После приезда, отвечая на вопрос о том, почему он задержался, президент РФ ответил: «Это ваша вина, точнее, вина Radeberger». Речь шла о пиве премиум-класса. Меркель уточняет, что Путин перед саммитом якобы заказал в номер ящик этого пива. Отмечается, что полюбил он именно это пиво во время служебной поездки в Дрезден в 1980-х.

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Комментарии
16
282694747
47 минут
Вова после пива писал в ящик, понимать надо
Barmaley_5e4d0211d3423
50 минут
Ага.
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