«Не хватало только одного человека». Меркель рассказала, из-за чего Путин опоздал на встречу G8 в 2007 году

У экс-канцлера Германии Ангелы Меркель 26 ноября вышли мемуары под названием «Свобода». В них она, в том числе, рассказывает о том, из-за чего президент России Владимир Путин опоздал на 33-й саммит «Большой восьмерки». Как оказалось, российский лидер незадолго до начала встречи заказал себе в номер ящик пива. Выдержки из книги Меркель 26 ноября публикует РБК.

«Если и есть что-то, чего я терпеть не могу, так это опоздание. <...> Внешне я выражала спокойствие и продолжала беседовать с остальными, но внутри я кипела», — вспоминает Ангела Меркель день встречи «Большой восьмерки» в июне 2007 года.

Бывший канцлер Германии поделилась, что Владимира Путина ждали около 45 минут. После его приезда, отвечая на вопрос о том, почему он задержался президент РФ ответил: «Это ваша вина, точнее вина Radeberger». Речь шла о пиве премиум-класса. Меркель уточняет, что Путин перед саммитом заказал в номер ящик этого пива. Отмечается, что полюбил он именно это пиво во время служебной поездки в Дрезден в 1980-х.

Помимо этого, Ангела Меркель пишет о том, что познакомилась с Владимиром Путиным в июне 2000 года, когда российский лидер приехал в Берлин с визитом. Через два года Меркель и Путин встретились в Кремле.