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Общество «Вы по-прежнему величественно стоите на сцене». Иван Ургант — о первой встрече с Алисой Фрейндлих

«Вы по-прежнему величественно стоите на сцене». Иван Ургант — о первой встрече с Алисой Фрейндлих

1 518
12 комментариев

Шоумен Иван Ургант поздравил Алису Фрейндлих с 90-летием. На своей странице в соцсети он вспомнил о первой встрече с легендарной актрисой.

«Когда я, впервые в жизни, в финале спектакля „Макбет“ на первом курсе института, вышел (вернее вывалился) на большую сцену БДТ, на ней величественно стояли Вы! И с тех пор существенно ничего не изменилось — Вы по-прежнему величественно стоите на сцене, а я где-то валяюсь. С юбилеем! С трепетом, волнением, обожанием и любовью. Ваш стражник», — пишет Ургант.

Сегодня президент Владимир Путин подписал указ о награждении Алисы Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Глава государства поздравил народную артистку СССР с юбилеем и пожелал ей успехов и здоровья. Путин отметил неоценимый вклад Алисы Бруновны в развитие отечественного искусства и подчеркнул, что каждая ее работа — признанный эталон высочайшего мастерства и беззаветной верности избранному делу.

8 декабря Алисе Фрейндлих исполнилось 90 лет. К юбилею великой актрисы «Фонтанка» решила рассказать, за что Алиса Бруновна полюбилась многим поколениям зрителей. Ее роли составили классику отечественного кинематографа — от великолепной королевы Анны Австрийской в картине «Д’Артаньян и три мушкетера» до переживающей фантастическое преображение Людмилы Прокофьевны в «Служебном романе». В день рождения любимицы города делимся лучшими из воспоминаний.

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Комментарии
13
Гость
1 час
Да как-то по барабану, кто там и как стоял, стоит и будет стоять. Клоуны!) Всю жизнь развлекают тех, кому лень себе занятие найти. Вот и "Получите удовольствие!"
Гость
1 час
Пора проверить вашу помойку на иностранное финансирование. Позорище Петербурга. Алисе Бруновне мой поклон и пожелание здоровья и долгих лет.
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