«Никогда не ври ни в жизни, ни на сцене!» Наши любимые роли Алисы Фрейндлих и ее воспоминания

Ее роли составили классику отечественного кинематографа — от великолепной королевы Анны Австрийской в картине «Д’Артаньян и три мушкетёра» до переживающей фантастическое преображение Людмилы Прокофьевны в «Служебном романе». В день рождения любимицы города делимся лучшими из воспоминаний.

Но ленинградцам и петербуржцам досталось счастье видеть Алису Фрейндлих на театральной сцене — в постановках Игоря Владимирова, Георгия Товстоногова («Киноповесть с одним антрактом», «Волки и овцы», «Этот пылкий влюбленный», «На дне»), Темура Чхеидзе («Коварство и любовь», «Макбет»). Специально для нее ставили и другие режиссеры — поразительно ее перевоплощение в моноспектакле «Оскар и розовая дама» в постановке Владислава Пази на сцене Театра имени Ленсовета, в спектакле Андрея Могучего «Алиса» на второй сцене БДТ — в Каменноостровском театре. А в 2019 году БДТ выпустил спектакль «Волнение» по пьесе Ивана Вырыпаева, написанной драматургом специально для нее.

Алиса Фрейндлих родилась в Ленинграде, в семье актера немецкого происхождения Бруно Фрейндлиха. Пережила в городе блокаду. Когда началась война, ей было 6 лет — будущая актриса находилась с садиком на летней даче в поселке Сусанино под Ленинградом.

«Как началась война, я не помню — отчетливого объявления нам, детям, не делали, — просто сказали: „Быстренько соберите ваши вещички в узелочки“, — вспоминала она для БДТ. — И с помощью нянечек нас быстро-быстро повели на станцию — а там уже стоял эшелон, который должен был увезти всех детей, как нам сказали, домой, к родителям, — но по всем слухам, которые разнеслись по эшелону мгновенно, — прямо сразу в эвакуацию, не завозя в город. Родители были об этом каким-то образом оповещены: нас посадили по вагонам, и мамы, которым удалось добраться до Сусанино, прибежали хватать своих детей — в том числе и моя мама. Я помню, как все бежали по перрону и выкрикивали имена своих детей. Я услышала мамин голос, она подошла к окошку, около которого я сидела, и за лямочки сарафана вытащила меня из окна и увезла — так я не попала в этот эшелон, в который потом, по слухам, попала бомба».

В городе выживали, как и все, с трудом. В дом, где жила семья попал снаряд — к счастью, в это время люди находились в бомбоубежище.

«Мы все переехали в коммунальную квартиру в комнату папиного брата на Мойке, 64, и сгруппировались вокруг бабушки — три мамы и трое детишек, — вспоминала Алиса. — Рядом — как и положено, буржуйка, которая трубой уходила в большую изразцовую печь».

Самой тяжелой была зима 1941–1942 года. Чтобы обогреваться, составили две кровати и спали на них поперек всемером — бабушка, три мамы и трое детей. Когда закончились запасы именно бабушка всех «дисциплинировала» — выдавала хлеб по часам, изобретала «чай», добавляя в воду из самовара то щепотку соли, то гвоздику. Алиса Бруновна до сих пор говорит, что детство для нее пахнет именно «бабушкиным теплом».

В блокаду у Алисы случилось воспаление легких — одним из ее воспоминаний о том периоде было, что дворничиха Тетя Шура подарила ей книгу Лидии Чарской «Лизочкино счастье» — и та ей так полюбилась, что, едва дочитывая, она открывала ее вновь с первой страницы, и так множество раз (ну а во взрослом возрасте любимой книгой актрисы стали «Иосиф и его братья» Томаса Манна).

Учась в школе № 239, Алиса впервые попала в театральный кружок, которым руководила известная актриса Мария Призван-Соколова, разглядевшая будущую звезду. Занимаясь с ней индивидуально, Алиса Фрейндлих сразу выбрала для себя профессию — причем для нее был открыт путь и на театральную, и на оперную сцену, но отец посоветовал ей театр. Он же дал ей, по ее словам, лучший совет, который она получала в жизни: «Никогда не ври ни в жизни, ни на сцене! Будешь врать в жизни — будет вранье на сцене!»

Актриса поступила в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского на курс Бориса Зона.

Выпустившись из института, вошла в труппу Театра имени В. Ф. Комиссаржевской. Ее первой ролью стал, по воспоминаниям звезды, «растрепанный оборвыш, бродяжка, сорвиголова Котька» в спектакле «Светите, звезды!» 1957 года. На этой сцене она сыграла свыше десятка ролей, прежде чем перешла в Театр имени Ленсовета за режиссером Игорем Владимировым (за которого позже вышла замуж и родила дочь Варвару Владимирову, также ставшую актрисой). В Театре имени Ленсовета она сыграла множество блистательных ролей — от Малыша в постановке «Малыш и Карлсон» (когда она репетировала эту роль, сама писательница Астрид Линдгрен прислала ей фотографию с автографом!) до мисс Селии Пичем в «Трехгрошовой оперы».

А в 1983 году Алиса Бруновна перешла в Большой драматический, став его звездой. Спектакли с ее участием — это всегда безумный ажиотаж у зрителей, месяцами старающихся ухватить билет хотя бы на галерку. И в этот праздничный день в театре для нее пройдет закрытый торжественный вечер, на который придут только самые близкие, те, кого пригласила семья.

Народная любимица скромна и не жаждет лишнего внимания, не любит давать интервью. Хотя на какие-то вопросы, которые ей задали сотрудники самого театра, все же ответила — о цвете счастья (белый), о том, с чего начинается ее день (стакан воды), о тех, с кем она мечтала бы поработать (Игорь Владимиров). Были и шуточные вопросы: так, своим самым необычным талантом она назвала «солить и мариновать грибы», похваставшись, что передает это умение дочери. А суперсилой, которой хотела бы обладать, — притягательность. И нет сомнений, что это качество у Алисы Бруновны есть!