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Общество Ксения Бородина собирается замуж. Предложение ей сделали у павлина в Эрмитаже

Ксения Бородина собирается замуж. Предложение ей сделали у павлина в Эрмитаже

2 891
21 комментарий

Телеведущая и актриса, звезда «ДОМа-2» Ксения Бородина собирается выйти замуж за блогера Николая Сердюкова через полгода после начала отношений. Об этом сообщает 7 декабря Starhit.

Николай и Ксения приехали в Петербург, и он сделал ей предложение около часов с павлином в Эрмитаже. 41-летняя Ксения согласилась.

Многие поклонники шоу считали, что отношения ведущей и блогера — это пиар-роман. Однако, по словам Ксении, всё по-настоящему и она счастлива.

«Я сказала да… Я не могла бы сказать нет, потому что, сказав нет, потеряла бы возможность каждый день чувствовать себя самой любимой. С такой заботой, что ты мне даешь, я каждый день чувствую себя самой любимой и лучшей в этом мире», — сказала телеведущая.

Ксения Бородина и Николай Сердюков познакомились на съемках «Последнего героя», где она была ведущей, а он участником. Сначала, по ее словам, он ей «казался нарциссичным, токсичным местами и слишком много говорил», что её смущало. Однако потом отношения наладились. Оба были до этого в браке, имеют детей.

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Комментарии
21
8588426842
2 часа
счастье то какое, выходной простолюдинам объявят?
инкогнитто
1 час
Я согласился выпить водки у беседок
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