Гонял, теперь посидит. Водитель, сбивший полицейского в Петербурге, встретит Новый год в СИЗО

Приморский районный суд заключил под стражу Алексея Семенова, устроившего гонки с полицией и сбившего с ног одного из правоохранителей. Об этом сообщили 6 декабря в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В прокуратуре уточнили, что мужчина обвиняется по статьям «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию» и «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».

В СИЗО Семенов не хотел. Просил домашний арест или иную более мягкую меру пресечения.

По версии следствия, днем 5 декабря обвиняемый, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Volvo, проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться. На перекрестке Камышовой и Планерной улиц он сбил двух полицейских, один из которых в результате получил травмы средней тяжести. Задержали его уже на улице Ильюшина. Для этого полицейским пришлось применить табельное оружие.

В пятницу, 6 декабря, Семенову предъявили обвинение. Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к представителю власти, а МВД — о пьяной езде при наличии административки или судимости. Позже второе дело тоже передали СК и объединили с первым. Водитель свою вину признал.

Следствие попросило заключить мужчину под стражу, аргументируя тем, что он может сбежать или помешать расследованию. Правоохранители отметили, что с 2000 года мужчина неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, а также злоупотребляет спиртным. Год назад его уже ловили с погоней.

Это, по мнению следствия, говорит о пренебрежительном отношении обвиняемого к закону и непредсказуемом поведении в пьяном виде. Кроме того, в СК выразили опасение, что на свободе мужчина может угрожать потерпевшим и свидетелям и попытаться избавиться от доказательств.