Пьяного водителя, сбившего полицейского на Камышовой, год назад уже ловили с погоней и стрельбой

Водитель Volvo, которого с погоней и стрельбой ловили в Приморском районе Петербурга и который сбил сотрудника полиции, имеет богатый опыт общения с правоохранительными органами. Чуть более недели назад он попался с признаками алкогольного опьянения на Серебристом бульваре, а в ноябре прошлого года таранил патрульные автомобили в Ленобласти. Подробности 5 декабря сообщает «Дорожный инспектор».

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Ночью 12 ноября 2023 года Volvo XC70 под управлением 44-летнего петербуржца обратила на себя внимание сотрудников ГАИ в городе Коммунар. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. В какой-то момент въехал в ворота частного дома, таранил патрульный автомобиль и смог уехать. На глаза полицейских Volvo уже со снятыми номерами попался в Коммунаре вечером того же дня. Снова началось преследование, в ходе которого инспекторы применяли табельное оружие. Во время погони мужчина снова повредил два патрульных автомобиля. Остановить его смогли только в промзоне деревни Аннолово. Во время освидетельствования мужчина «надул» 0,944 мг/л (допустимое значение 0,160 мг/л) и получил пять административных протоколов, в результате чего лишился водительских прав.

26 ноября этого года этот же водитель с признаками алкогольного опьянения снова повстречался с инспекторами на Серебристом бульваре в Петербурге. Обошлось без погони и стрельбы. От освидетельствования он отказался. Решался вопрос о возбуждении уголовного дела.

И вот 5 декабря за Volvo снова пришлось организовывать погоню, в ходе которой пострадал сотрудник полиции, получивший в результате наезда перелом ноги. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

По данным «Дорожного инспектора», с момента лишения прав автомобиль мужчина переоформил на родственницу, а в последние месяцы жил в этой же машине. Имеет несколько судимостей.