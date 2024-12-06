Паромное сообщение между Сочи и Турцией возобновляется спустя 13 лет

В январе 2025 года турецкий Трабзон и российский Сочи вновь свяжет пассажирский паром. Последний рейс на этом маршруте был в 2011 году.

Первый рейс парома официально назначен на 23 января 2025 года, сообщает 6 декабря ТАСС со слов члена совета директоров Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергея Туркменяна. Он же является генеральным директором организатора и оператора этого паромного маршрута — компании ООО «СВС Шиппинг». Он отметил, что руководство трабзонского порта знает о начале рейсов, все вопросы согласованы.

Паром Seabridge, который будет ходить между Трабзоном и Сочи, был построен в Италии и рассчитан на 450 пассажиров и 221 легковой автомобиль. Ранее его уже использовали для пассажирских перевозок. На пароме имеются 112 кают и 93 самолетных кресла для бюджетных туристов. Путешествие будет занимать не более 12 часов. По словам Туркменяна, паром способен ходить в 8-балльный шторм, но для комфорта пассажиров его будут выпускать при волнении не более 5 баллов.

Изначально запустить паромное движение планировали в начале декабря, однако этому помешала погода, рассказал Туркменян. Она не позволяла полностью обработать корпус парома снаружи. В настоящее время Seabridge под флагом Союза Коморских островов «уже находится в Турции в доках недалеко от Трабзона» и проходит завершающие этапы техобслуживания и подготовки. В трабзонский порт он должен прийти примерно к 10 января.

Обслуживанием пассажиров, оформлением и страхованием будет заниматься «СВС Шиппинг». Все таможенные процедуры будут проходить в соответствии с порядком, установленным РФ и Турцией, добавил Туркменян.