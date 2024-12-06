Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

облачно, небольшой снег

ощущается как -4

1 м/c,

ю-в.

 770мм 79%
Подробнее
8 Пробки
USD 103,38
EUR 109,78
Нет спроса на автомобили
Куда пойти на выходных
Копим на будущее
Лирика Бастрыкина
Как поступить в вуз в 2025
Промышленный Петербург
Что Лавров сказал Карлсону
Рейтинги "Фонтанки"
Туризм Паромное сообщение между Сочи и Турцией возобновляется спустя 13 лет

Паромное сообщение между Сочи и Турцией возобновляется спустя 13 лет

1 308
3 комментария

В январе 2025 года турецкий Трабзон и российский Сочи вновь свяжет пассажирский паром. Последний рейс на этом маршруте был в 2011 году.

Первый рейс парома официально назначен на 23 января 2025 года, сообщает 6 декабря ТАСС со слов члена совета директоров Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергея Туркменяна. Он же является генеральным директором организатора и оператора этого паромного маршрута — компании ООО «СВС Шиппинг». Он отметил, что руководство трабзонского порта знает о начале рейсов, все вопросы согласованы.

Паром Seabridge, который будет ходить между Трабзоном и Сочи, был построен в Италии и рассчитан на 450 пассажиров и 221 легковой автомобиль. Ранее его уже использовали для пассажирских перевозок. На пароме имеются 112 кают и 93 самолетных кресла для бюджетных туристов. Путешествие будет занимать не более 12 часов. По словам Туркменяна, паром способен ходить в 8-балльный шторм, но для комфорта пассажиров его будут выпускать при волнении не более 5 баллов.

Изначально запустить паромное движение планировали в начале декабря, однако этому помешала погода, рассказал Туркменян. Она не позволяла полностью обработать корпус парома снаружи. В настоящее время Seabridge под флагом Союза Коморских островов «уже находится в Турции в доках недалеко от Трабзона» и проходит завершающие этапы техобслуживания и подготовки. В трабзонский порт он должен прийти примерно к 10 января.

Обслуживанием пассажиров, оформлением и страхованием будет заниматься «СВС Шиппинг». Все таможенные процедуры будут проходить в соответствии с порядком, установленным РФ и Турцией, добавил Туркменян.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Сочи Турция Паром
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Ser_N0771
37 минут
а без больших клетчатых сумок пускать будут?
Гость
44 минуты
А геостратега не волнует паромное сообщение со страной НАТО?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Курорт «Охта Парк» первым в регионе открыл горнолыжную трассу
2 декабря, 16:42
Новости компаний
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Новости компаний
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
ТОП 5
Новости компаний
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05
В ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» построят новый детский сад
5 декабря, 12:53
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00